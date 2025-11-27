Pré-ouverture Indisponibilité des contrats à terme à Wall Street avant une séance écourtée

publié le 28/11/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Les contrats à terme à Wall Street ne sont pas disponibles vendredi en raison d'une panne chez l'opérateur boursier CME Group, tandis que les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. À Paris, le CAC 40 gagne 0,14% à 8.110,64 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,04% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 en hausse de 0,05% et le Stoxx 600 avance de 0,04%.

Ce vendredi, avant une séance écourtée et au lendemain de la fête de Thanksgiving, une panne chez l'opérateur boursier CME Group a interrompu les transactions sur une série de contrats à terme sur les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, ce qui a encore réduit la liquidité du marché.

"Pour l'instant, c'est plutôt de la frustration. Si la situation est résolue dans les prochaines heures, je pense que cela aura un impact limité, voire nul, sur notre activité à ce stade", a déclaré Christopher Peters, responsable des opérations chez Accendo Markets à Londres.

Ce mois de novembre s'est avéré particulièrement mouvementé pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations vertigineuses des valeurs technologiques ayant secoué les marchés, tandis que le "shutdown" du gouvernement américain n'a été résolu qu'après un record de 43 jours.

Le manque de données économiques liées à la paralysie du gouvernement américain a incité la Réserve fédérale américaine (Fed) à faire preuve de prudence quant à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire, mais des personnalités influentes telles que Christopher Waller, gouverneur de la Fed, et John Williams, président de la Fed de New York, se sont prononcées en faveur d'une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un rôle central dans la reprise des marchés boursiers.

"En général, on s'attend à une volatilité en septembre et octobre, là nous l'avons connue en novembre, mais nous nous en sommes presque entièrement remis", estime Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier.

"Nous estimions la probabilité d'une baisse (des taux) en décembre à environ 30%, et elle dépasse désormais 80%. Je pense que cela explique en grande partie le rebond observé en fin de mois", ajoute l'économiste.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité de 85% d'une baisse des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30% enregistrés une semaine plus tôt, selon CME FedWatch.

En Europe, c'est une journée riche en données économiques. En France, l'inflation, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est restée stable à 0,8% sur un an en novembre, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation allemande à 13h GMT.

VALEURS EN EUROPE

SMCP prend 11,43% après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.

Delivery Hero s'envole de 14,77%, un opérateur local signalant un une information de l'agence Bloomberg selon laquelle les investisseurs de la société allemande de livraison de repas à domicile font pression pour une vente ou une cession d'activités.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,4 point de base à 4,0017%. Le deux ans prend 2,3 points de base à 3,5036%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 0,4 point de base à 2,6810%. Le deux ans abandonne 0,3 point de base à 2,0263%.

CHANGES

Le billet vert est en hausse mais s'apprête à enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet, les investisseurs anticipant de plus en plus un nouvel assouplissement monétaire de la Fed en décembre, tandis que la fête de Thanksgiving aux États-Unis a réduit la liquidité.

Le dollar gagne 0,21% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,34% à 1,1555 dollar.

PÉTROLE

Les prix du Brent sont en petite baisse, alors que les États-Unis font pression en faveur du plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le Brent abandonne 0,13% à 63,26 dollars le baril. Les données sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ne sont pas disponibles en raison de la panne chez CME Group.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Prix à la consommation IPCH novembre -0,6% +0,3%

(flash)

- sur un an +2,4% +2,3%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)