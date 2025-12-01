Comgest Growth America : analyse, stratégie et perspectives du fonds face à une économie américaine contrastée

(Easybourse.com) Dans un paysage économique américain à la fois vigoureux et traversé de tensions, Comgest a présenté, lors d'un rendez-vous organisé le mercredi 26 novembre, une lecture approfondie des forces qui façonnent aujourd'hui son fonds Comgest Growth America. Entre fragmentation de la consommation, enjeux sociétaux comme l'obésité, révolution portée par l'IA et concentration croissante des marchés, la société de gestion expose une stratégie fondée sur la qualité, la résilience et l'identification d'entreprises capables de créer durablement de la valeur.

Un contexte macroéconomique américain contrasté

Les intervenants de Comgest ont d’abord replacé le fonds Comgest Growth America dans son environnement macroéconomique. L’économie américaine reste dynamique, avec une création d’emplois soutenue, une activité industrielle résiliente et un environnement d’innovation exceptionnel.



L’économie américaine reste dynamique

Le consommateur, moteur central mais de plus en plus polarisé



La consommation se concentre de plus en plus entre les mains de 10% de la population

L’obésité : un enjeu sociétal majeur et une thématique d’investissement



Une nouvelle révolution industrielle portée par le numérique et l’IA



Certains secteurs bénéficient déjà de gains de productivité mesurables – comme les services technologiques, le conseil ou la publicité

Des marchés américains très concentrés, entre crainte de bulle et opportunités

150 entreprises appartenant à l’indice S&P 500 affichent elles aussi des performances solides

Publicité numérique : un secteur transformé mais toujours porteur



IA : entre promesses de productivité et contraintes structurelles



Une philosophie d’investissement axée sur la qualité et la résilience



La philosophie d’investissement de Comgest Growth America repose sur une recherche exigeante de qualité, de visibilité et de résilience

Des exemples concrets de valeurs privilégiées par le fonds

Des pôles de prédilection



Une performance solide depuis 2009



Depuis sa création en 2009, le fonds affiche une progression solide sur longue période, combinant performance et maîtrise du risque

Conclusion : une conviction forte dans la croissance de qualité américaine

Imen Hazgui