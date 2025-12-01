Comgest Growth America : analyse, stratégie et perspectives du fonds face à une économie américaine contrastée
(Easybourse.com) Dans un paysage économique américain à la fois vigoureux et traversé de tensions, Comgest a présenté, lors d'un rendez-vous organisé le mercredi 26 novembre, une lecture approfondie des forces qui façonnent aujourd'hui son fonds Comgest Growth America. Entre fragmentation de la consommation, enjeux sociétaux comme l'obésité, révolution portée par l'IA et concentration croissante des marchés, la société de gestion expose une stratégie fondée sur la qualité, la résilience et l'identification d'entreprises capables de créer durablement de la valeur.
Un contexte macroéconomique américain contrasté
Les intervenants de Comgest ont d’abord replacé le fonds Comgest Growth America dans son environnement macroéconomique. L’économie américaine reste dynamique, avec une création d’emplois soutenue, une activité industrielle résiliente et un environnement d’innovation exceptionnel.
L’économie américaine reste dynamique
Cependant, cette croissance s’accompagne de tensions persistantes. L’inflation a reflué mais demeure supérieure à l’objectif d’environ deux pour cent. Elle touche le quotidien des ménages, en particulier ceux qui consacrent une part importante de leurs revenus à la consommation courante. À l’inverse, les détenteurs de capital – notamment via les marchés financiers – bénéficient davantage de cette phase de hausse des prix et des actifs financiers.
Le consommateur, moteur central mais de plus en plus polarisé
Comgest rappelle que le consommateur occupe une place centrale dans l’économie du pays puisqu’il représente environ 70% du produit intérieur brut. Cependant, la consommation se concentre de plus en plus entre les mains des ménages les plus aisés (soit 10% de la population), ce qui accentue les inégalités.
La consommation se concentre de plus en plus entre les mains de 10% de la population
L’obésité : un enjeu sociétal majeur et une thématique d’investissement
La société a ensuite mis en lumière un sujet de santé publique déterminant pour l’avenir économique : l’obésité. Près de 40% des adultes américains sont concernés, avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques particulièrement lourdes. L’arrivée de nouveaux traitements pharmaceutiques ouvre cependant des perspectives inédites. Si les innovations récentes confirment leur efficacité, elles pourraient réduire durablement l’incidence de la maladie et transformer certains comportements de consommation : par exemple une possible diminution de la fréquentation des chaînes de restauration rapide ou d’achats de boissons et produits très sucrés.
Comgest voit dans cette évolution un enjeu sociétal majeur, mais aussi un thème d’investissement structurant, pleinement intégré au portefeuille du fonds avec des entreprises comme Eli Lilly.
Une nouvelle révolution industrielle portée par le numérique et l’IA
Les gérants ont par ailleurs établi un parallèle entre la révolution industrielle du début du vingtième siècle et la transformation actuelle portée par le numérique et l’intelligence artificielle.
Certains secteurs bénéficient déjà de gains de productivité mesurables – comme les services technologiques, le conseil ou la publicité
Des marchés américains très concentrés, entre crainte de bulle et opportunités
Comgest a insisté sur la forte concentration des marchés américains, où quelques très grandes entreprises technologiques représentent aujourd’hui une part disproportionnée de la capitalisation.
150 entreprises appartenant à l’indice S&P 500 affichent elles aussi des performances solides
Publicité numérique : un secteur transformé mais toujours porteur
L’exemple du marché publicitaire illustre cette approche nuancée. Alors que la part de la publicité dans le produit intérieur brut reste stable, la transformation numérique redistribue les dépenses au profit des grandes plateformes technologiques. Cette évolution montre que les valorisations élevées de certains groupes peuvent refléter une véritable montée en puissance, et non une déconnexion totale entre économie réelle et marchés financiers.
IA : entre promesses de productivité et contraintes structurelles
Concernant l’intelligence artificielle, Comgest adopte une position équilibrée, soulignant à la fois l’ampleur des promesses et les contraintes qui les accompagnent. Les entreprises doivent faire face à des investissements considérables et à une pression croissante sur les besoins en électricité, tandis que la rentabilité des nouvelles technologies fait l’objet de débats. Néanmoins, certains secteurs bénéficient déjà de gains de productivité mesurables- comme les services technologiques, le conseil ou la publicité- ce qui renforce la conviction du fonds dans les sociétés capables de capter durablement cette valeur.
Une philosophie d’investissement axée sur la qualité et la résilience
La philosophie d’investissement de Comgest Growth America repose sur une recherche exigeante de qualité, de visibilité et de résilience
Des exemples concrets de valeurs privilégiées par le fonds
Plusieurs exemples illustrent cette sélection, notamment Alphabet, acteur incontournable de la publicité numérique, du cloud et de l’intelligence artificielle, ou encore Uber, dont le modèle de plateforme bénéficie d’un puissant effet de réseau et d’une amélioration rapide de la rentabilité. Comgest met également en avant des entreprises industrielles discrètes mais essentielles, capables de fournir des services de maintenance et de logistique indispensables à l’industrie, avec une croissance régulière et une gestion rigoureuse du capital comme Fastenal.
Des pôles de prédilection
Si la répartition sectorielle du fonds n’est pas le résultat d’un choix top-down, mais la conséquence de la sélection de valeurs, on retrouve toutefois des pôles de prédilection : la technologie, la santé, certains services aux entreprises et la consommation discrétionnaire.
Comgest ne détient pas, ou très peu, de valeurs dans l’énergie, l’immobilier coté ou les banques, secteurs jugés trop cycliques ou trop dépendants de facteurs exogènes difficilement prévisibles, comme les prix des matières premières ou certains régimes réglementaires.
Le secteur de l’armement est lui aussi observé de loin. Le paysage évolue rapidement, avec l’arrivée de nouveaux acteurs très innovants qui bousculent les grands groupes historiques. Pour l’instant, Comgest estime que le couple visibilité–valorisation n’y est pas suffisamment attractif, même si certaines sociétés en portefeuille peuvent avoir une exposition limitée à la défense.
Enfin, sur les logiciels, l’équipe privilégie les entreprises diversifiées et solidement installées plutôt que des éditeurs très spécialisés, parfois chers et exposés à un risque de substitution rapide.
Une performance solide depuis 2009
Depuis sa création en 2009, le fonds affiche une progression solide sur longue période, combinant performance et maîtrise du risque
Conclusion : une conviction forte dans la croissance de qualité américaine
En conclusion, la société de gestion maintient une approche prudente et sélective face aux bouleversements en cours. Le fonds Comgest Growth America poursuit ainsi son objectif d’offrir une performance durable-soutenue par des entreprises capables d’innover, de créer de la valeur et de traverser les cycles économiques avec résilience- tout en cherchant à offrir aux investisseurs une volatilité maîtrisée.
Imen Hazgui
Publié le 01 Décembre 2025