Apple, Intel, Nvidia et Broadcom : quatre piliers au coeur des convictions du portefeuille États-Unis d'EasyBourse
(Easybourse.com) Dans le cadre des idées d'investissement présentées par LBPAM sur easybourse.com, quatre valeurs technologiques américaines s'imposent comme des convictions majeures : Apple, Intel, Nvidia et Broadcom. Leur présence au sein du portefeuille dédié aux États-Unis ne passe pas inaperçue, tant en raison de leur poids que de leur rôle stratégique dans la construction de l'allocation.
Une allocation résolument orientée vers l’innovation et la croissance
L’un des éléments les plus révélateurs de la stratégie adoptée par LBPAM est le très fort taux d’investissement du portefeuille, qui atteint 97 %, ne laissant que 3 % en liquidités. Une telle structure traduit une orientation assumée vers les actifs risqués. Elle montre que la société de gestion considère la dynamique actuelle des marchés — et notamment celle des grandes valeurs technologiques — comme suffisamment porteuse pour justifier une exposition quasi maximale.
Ce choix s’explique par un environnement de marché particulièrement favorable au secteur technologique. La montée en puissance de l’intelligence artificielle, la nécessité d’investir massivement dans les capacités de calcul, la digitalisation accélérée des entreprises, le développement de la cybersécurité, ainsi que les politiques publiques de réindustrialisation des semi-conducteurs aux États-Unis forment un ensemble de tendances robustes qui renforcent l’attrait de ce segment.
En adoptant une allocation aussi engagée, LBPAM manifeste une conviction forte que les conditions actuelles encouragent non seulement une prise de risque maîtrisée, mais également une exposition continue aux acteurs qui façonnent les innovations de demain.
Quatre leaders technologiques aux pondérations remarquables
Au-delà de l’exposition globale, c’est la structure interne du portefeuille qui retient l’attention. Les pondérations attribuées à Apple, Intel et Nvidia et Broadcom atteignent chacune 9,01 %.
Un niveau remarquable, et d’autant plus notable qu’il représente — selon les analyses comparées des portefeuilles France, Europe et États-Unis proposés par LBPAM — les plus fortes pondérations tous portefeuilles confondus.
Un tel choix n’est pas anodin. Il traduit des convictions fortes, à la fois sur la qualité fondamentale de ces entreprises, leur potentiel de croissance et leur capacité à se positionner comme des gagnants structurels de long terme. Ces pondérations élevées renforcent également la dimension thématique du portefeuille, fortement tourné vers les technologies de pointe.
Des trajectoires boursières solides depuis le début de l’année
Les quatre entreprises, toutes cotées sur le Nasdaq, ont connu des performances très différentes mais globalement solides depuis le début de l’année :
(Les performances sont arrêtées au 20 novembre 2025, depuis le 1er janvier 2025. Elles ont été récupérées directement dans les fiches transactionnelles achat/vente des titres disponibles sur easybourse.com auxquelles vous pouvez directement accéder en cliquant sur le nom de la société)
• Apple : +7,24 %
Le géant de Cupertino progresse à un rythme plus modéré que ses pairs, mais continue de bénéficier d’un modèle économique extrêmement résilient, porté par un écosystème florissant et des revenus récurrents très robustes.
• Intel : +75,11 %
Le titre enregistre une hausse spectaculaire. Cette ascension reflète l’optimisme autour du repositionnement stratégique du groupe dans les semi-conducteurs, un secteur redevenu central à l’économie mondiale. L’intérêt croissant pour les capacités de production américaines et le soutien politique à l'industrie renforcent également la dynamique autour d’Intel.
• Nvidia : +38,89%
Nvidia poursuit son parcours exceptionnel, toujours catalysé par sa domination dans le traitement graphique et surtout dans les technologies liées à l’intelligence artificielle. L’entreprise reste l’un des moteurs les plus influents du marché technologique mondial.
• Broadcom : +52,87%
Broadcom complète ce quatuor en s’imposant comme un acteur incontournable des infrastructures réseau, des semi-conducteurs spécialisés et désormais des logiciels d’entreprise, notamment depuis l’intégration de VMware.
Une vision cohérente et de long terme : innovation, leadership et durabilité
En sélectionnant Apple, Intel, Nvidia et Broadcom comme piliers du portefeuille américain, LBPAM manifeste une stratégie cohérente, fondée sur l’identification d’entreprises capables de bénéficier durablement des grandes mutations technologiques. Cette démarche s’appuie non seulement sur une analyse financière rigoureuse, mettant en valeur la solidité des bilans, la qualité des flux de trésorerie ou encore la capacité d’innovation de ces groupes, mais également sur une évaluation extra-financière attentive.
Sur le plan des critères ESG, Intel obtient la meilleure notation du groupe avec un score de 6,7, suivie de près par Nvidia à 6,67, puis par Broadcom à 5,24.
Apple présente une note plus faible, à 1,67, mais demeure intégrée dans l’analyse globale en raison de la pertinence de son modèle économique et de la puissance de son positionnement stratégique.
L’approche durable adoptée par LBPAM consiste ainsi à combiner l’analyse du potentiel de création de valeur avec celle des enjeux de responsabilité, de gouvernance et de gestion des impacts, afin de proposer une sélection équilibrée et tournée vers l’avenir.
Accès aux modèles de portefeuilles :
Cliquez sur l’image ci-dessous (connexion à l’espace client requise).
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 20 Novembre 2025