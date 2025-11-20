Apple, Intel, Nvidia et Broadcom : quatre piliers au coeur des convictions du portefeuille États-Unis d'EasyBourse

(Easybourse.com) Dans le cadre des idées d'investissement présentées par LBPAM sur easybourse.com, quatre valeurs technologiques américaines s'imposent comme des convictions majeures : Apple, Intel, Nvidia et Broadcom. Leur présence au sein du portefeuille dédié aux États-Unis ne passe pas inaperçue, tant en raison de leur poids que de leur rôle stratégique dans la construction de l'allocation.

Une allocation résolument orientée vers l’innovation et la croissance

L’un des éléments les plus révélateurs de la stratégie adoptée par LBPAM est le très fort taux d’investissement du portefeuille, qui atteint 97 %, ne laissant que 3 % en liquidités. Une telle structure traduit une orientation assumée vers les actifs risqués. Elle montre que la société de gestion considère la dynamique actuelle des marchés — et notamment celle des grandes valeurs technologiques — comme suffisamment porteuse pour justifier une exposition quasi maximale.

Ce choix s’explique par un environnement de marché particulièrement favorable au secteur technologique. La montée en puissance de l’intelligence artificielle, la nécessité d’investir massivement dans les capacités de calcul, la digitalisation accélérée des entreprises, le développement de la cybersécurité, ainsi que les politiques publiques de réindustrialisation des semi-conducteurs aux États-Unis forment un ensemble de tendances robustes qui renforcent l’attrait de ce segment.

En adoptant une allocation aussi engagée, LBPAM manifeste une conviction forte que les conditions actuelles encouragent non seulement une prise de risque maîtrisée, mais également une exposition continue aux acteurs qui façonnent les innovations de demain.



Quatre leaders technologiques aux pondérations remarquables

Au-delà de l’exposition globale, c’est la structure interne du portefeuille qui retient l’attention. Les pondérations attribuées à Apple, Intel et Nvidia et Broadcom atteignent chacune 9,01 %.

Un niveau remarquable, et d’autant plus notable qu’il représente — selon les analyses comparées des portefeuilles France, Europe et États-Unis proposés par LBPAM — les plus fortes pondérations tous portefeuilles confondus.

Un tel choix n’est pas anodin. Il traduit des convictions fortes, à la fois sur la qualité fondamentale de ces entreprises, leur potentiel de croissance et leur capacité à se positionner comme des gagnants structurels de long terme. Ces pondérations élevées renforcent également la dimension thématique du portefeuille, fortement tourné vers les technologies de pointe.



Des trajectoires boursières solides depuis le début de l’année



Une vision cohérente et de long terme : innovation, leadership et durabilité



Accès aux modèles de portefeuilles :



Cliquez sur l’image ci-dessous (connexion à l’espace client requise). Accès aux modèles de portefeuilles :Cliquez sur l’image ci-dessous (connexion à l’espace client requise).

AVERTISSEMENT

Imen Hazgui