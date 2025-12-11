Point marchés avec LFDE - Bulle ou pas bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle ?

(Easybourse.com) EasyBourse a organisé ce mercredi 10 décembre son webinaire mensuel avec La Financière de l'Echiquier, animé par Pierre Puybasset, porte-parole de la gestion, et Stéphane Nieres-Tavernier, gérant et responsable du pôle Tech. Dans cette première partie, Pierre Puybasset dresse un panorama macroéconomique et financier. Ci-dessous les principaux messages clés.

Évolutions récentes de l’environnement de marché

L’un des principaux changements de l’année deux 2025 est le regain d’intérêt pour l’Europe. Les performances des marchés européens se situent au niveau, voire au-dessus, de celles des marchés américains. Cette dynamique est encore plus marquée une fois prise en compte la dépréciation du dollar, qui réduit la performance des actions américaines lorsqu’elles sont converties en euros.

Un autre élément structurant est la transformation de la politique budgétaire allemande. L’Allemagne a opéré un tournant historique en acceptant de recourir plus largement au déficit public pour relancer son économie. Cette décision intervient alors que le pays fait face à une croissance particulièrement faible depuis plusieurs années.

On observe également un retour en force des marchés émergents, notamment en Corée du Sud, où les secteurs liés aux microprocesseurs bénéficient pleinement de l’essor technologique mondial.

Ce qui demeure inchangé

Malgré ces évolutions, certains aspects restent stables. La domination des grandes valeurs technologiques dans la thématique de l’intelligence artificielle se maintient aux États-Unis, où elles constituent le principal moteur des indices. À l’inverse, en Europe, la progression des marchés s’appuie avant tout sur les banques, les entreprises de services publics concessionnés et le secteur de l’assurance.

On note par ailleurs la poursuite de la sous-performance des petites et moyennes capitalisations, qui n’ont pas réussi à prolonger le rebond amorcé au premier semestre.

Enfin, les niveaux de valorisation demeurent élevés, en particulier aux États-Unis, où les indices sont tirés par la surreprésentation des très grandes valeurs technologiques.

Analyse des performances depuis le début de l’année

Les performances sont globalement positives des deux côtés de l’Atlantique, mais elles apparaissent mieux réparties au sein de la zone euro. En Europe, les valeurs dites « value » se distinguent nettement, tandis qu’aux États-Unis, ce sont les grandes valeurs de croissance, et plus spécifiquement les entreprises technologiques, qui continuent de mener la progression.

Il est notable que les entreprises américaines de croissance ont connu une forte amélioration depuis la fin du premier trimestre, passant d’une baisse significative à une hausse marquée. En Europe, les tendances observées en début d’année se sont consolidées, notamment sur le segment des valeurs décotées.

Valorisation des marchés

La comparaison des valorisations actuelles avec leurs moyennes historiques montre que la plupart des marchés se situent aujourd’hui au-dessus de leurs niveaux habituels. Cette situation est particulièrement marquée aux États-Unis, où les valorisations apparaissent les plus élevées.

Situation macroéconomique aux États-Unis

L’économie américaine présente un profil contrasté, comparable à la lettre K. Certains secteurs affichent une forte dynamique, notamment les investissements liés à l’intelligence artificielle et la consommation des ménages les plus aisés, largement soutenus par la performance des marchés financiers.

À l’inverse, plusieurs indicateurs témoignent d’un ralentissement : affaiblissement du marché de l'emploi, pression accrue sur les ménages les moins favorisés face à la hausse des prix, difficultés persistantes du secteur immobilier et progression plus limitée des bénéfices des entreprises hors secteur technologique.

Différence entre situation actuelle et bulle technologique des 2000

La comparaison entre 2025 et l’an 2000 revient fréquemment, mais elle ne semble pas pertinente. Si la concentration des indices américains dans quelques grandes valeurs est aujourd’hui très marquée, ces entreprises sont rentables, fortement capitalisées, capables de financer leurs investissements et engagées dans des programmes d’expansion solides, en particulier dans les infrastructures de calcul nécessaires à l’intelligence artificielle.

Le seul point de vigilance concerne certaines entreprises plus fragiles, telles que celles dont l’endettement est déjà élevé et qui cherchent néanmoins à accélérer leurs investissements.

Intensification des investissements technologiques

Les plans d’investissement des entreprises technologiques ont doublé entre 2023 et 2025. Cette accélération soulève une interrogation : observe-t-on une bulle des dépenses d’investissement liée aux centres de traitement de données ? Les montants anticipés jusqu’en deux mille 2028 sont considérables, ce qui justifie une surveillance attentive.

Perspectives pour la zone euro

La zone euro connaît une embellie notable. Les performances de deux 2025 pourraient se prolonger, en partie grâce à la mise en place du plan budgétaire allemand d’une ampleur historique, comparable voire supérieure à certains programmes de reconstruction du passé. Cette dynamique devrait soutenir durablement l’économie européenne.

Les comparaisons historiques montrent qu’il existe des périodes durant lesquelles les actions européennes surperforment durablement les actions américaines. La tendance récente pourrait s’inscrire dans cette logique.

Politique monétaire européenne

La Banque centrale européenne adopte aujourd’hui une attitude prudente. Les marchés n’anticipent quasiment pas de baisse de taux pour l’année 2026. Parallèlement, la Banque centrale réduit progressivement la taille de son bilan en ne renouvelant plus les obligations arrivant à échéance. Cette stratégie exerce une pression sur la courbe des taux, alors même que la conjoncture pourrait justifier une approche plus accommodante.

Opportunités de marché actuelles

Les petites et moyennes capitalisations présentent un potentiel de revalorisation après plusieurs années de sous-performance. Leur croissance plus rapide et leur meilleure visibilité pourraient favoriser un retour à une prime de valorisation plus conforme aux standards historiques, à condition toutefois que le contexte de taux devienne plus favorable.

Le secteur bancaire reste attractif, bénéficiant d’un mouvement de rattrapage après une décennie de décote importante. Des opportunités demeurent, en particulier dans les pays du Sud de l’Europe.

Enfin, la gestion dite « blend », combinant valeurs décotées et valeurs de croissance de qualité, apparaît de plus en plus pertinente. Les entreprises caractérisées par une forte visibilité, une solidité financière éprouvée et une capacité à éviter les mauvaises surprises pourraient retrouver l’intérêt des investisseurs après une année de sous-performance.





Consultez la vidéo consacrée à la première partie de ce webinaire







AVERTISSEMENT



Imen Hazgui