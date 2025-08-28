BlackRock : les grands thèmes pour les prochains mois

(Easybourse.com) Lors d'une présentation ce jeudi 28 août, Omar Moufti, spécialiste produits thématiques et sectoriels de iShares pour l'Europe, a partagé les perspectives de BlackRock à mi-parcours de l'année. Trois grandes thématiques se dégagent : l'intelligence artificielle, les matières premières critiques et la protection des portefeuilles d'investissement.

1. L’essor encore sous-estimé de l’intelligence artificielle

Beaucoup d’investisseurs craignent que l’IA ait déjà atteint un point de saturation. « Pourtant, nous n’en sommes qu’aux prémices : les modèles progressent sans cesse et requièrent une puissance de calcul toujours plus importante » soutient Omar Moufti. Chaque publication de résultats met en évidence des dépenses d’investissement massives.

L’histoire qui soutient le Nasdaq est donc loin d’être terminée. « Nous privilégions une approche active qui permet de capter des opportunités d’alpha et de tirer parti des divergences croissantes entre valeurs » énonce Omar Moufti.

Deux axes stratégiques se dessinent :

• La sécurité digitale et opérationnelle (cybersécurité, détection de menaces, codage, optimisation), alimentée par la multiplication des attaques et par la nécessité de sécuriser les données générées par l’IA.

• Une approche plus diversifiée, orientée vers les secteurs de l’économie appelés à bénéficier des usages de l’IA : santé (diagnostic médical assisté), finance (algorithmes de trading et gestion de risques), et industrie (automatisation intelligente, maintenance prédictive).

Le secteur de l’énergie constitue également une opportunité dans ce domaine de l’IA : « les plus grands centres de données consomment autant d’électricité que 5 millions de foyers, une tendance appelée à s’accentuer » rappelle Omar Moufti.



2. La course aux matières premières critiques

Il s’agit d’un positionnement « value », centré sur les minéraux et métaux stratégiques, tels que le cuivre — un data center nécessitant à lui seul près de 50 000 tonnes, soit l’équivalent de la production annuelle d’une mine de taille moyenne.

La dépendance vis-à-vis de la Chine, acteur dominant de la chaîne d’approvisionnement - le pays raffine plus de 65 % du lithium et 80 % des terres rares mondiales - soulève par ailleurs des enjeux de sécurité nationale, notamment pour l’Europe et les États-Unis, qui cherchent à développer des chaînes d’approvisionnement locales. L’UE vise une production locale couvrant au moins 20 % de ses besoins d’ici 2030.

Dans ce contexte, les entreprises engagées dans l’économie circulaire et le recyclage devraient tirer leur épingle du jeu.

Ces deux premiers thèmes reposent toutefois sur la stabilité de l’ordre actuel, ce qui n’exclut pas de multiples incertitudes. En conséquence, le troisième thème mis en avant par BlackRock est celui de la défense du portefeuille d’investissement.



3. La défense du portefeuille d’investissement

Cette troisième thématique s’articule autour de plusieurs axes :

• Le secteur de la défense européenne, la hausse des budgets militaires est spectaculaire. L’Allemagne a annoncé 100 milliards d’euros d’investissements supplémentaires d’ici 2030 tandis que la Pologne consacre désormais 4 % de son PIB à la défense (un record en Europe). Malgré des valorisations déjà élevées, la croissance structurelle soutient le secteur.

• La diversification via l’or, qui reste le meilleur outil de couverture. Les banques centrales continuent d’en acheter, et les producteurs d’or profitent de prix élevés (au-dessus de 2 400 $/once en août 2025) pour renforcer leurs bilans, financer des rachats d’actions et distribuer des dividendes. Par ailleurs, les valorisations des sociétés minières demeurent raisonnables, avec un ratio cours/bénéfices autour de 11.

• L’or numérique : le bitcoin, qui présente une faible corrélation avec les actions comme avec l’or. Allouer 2 % à 3 % du portefeuille à cette classe d’actifs améliore la diversification et réduit la volatilité, sans dénaturer le profil de risque global.

Enfin, la diversification passe aussi par la dimension géographique, notamment la Chine dans le secteur technologique (avec des sociétés comme Tencent, Alibaba ou BYD). L’intégration de l’IA y offre un potentiel significatif, alors même que les valorisations restent attractives, avec un ratio cours/bénéfices de seulement 15 fois.



AVERTISSEMENT





Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.





Imen Hazgui