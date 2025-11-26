Guillaume Lasserre

Publié le 26 Novembre 2025

A un mois de la fin de l’année, les performances des actions européennes vous ont-elles surpris ?

La normalisation progressive des taux a créé un environnement favorable aux actifs risqués

Y a-t-il tout de même eu des éléments plus inattendus en 2025 ?



Une autre surprise a concerné la baisse du dollar…



La forte baisse du dollar a reconfiguré la hiérarchie des performances

Observez-vous des différences notables entre les pays européens ?

La notion de « périphérique » semble devenue obsolète

Comment se situent aujourd’hui les valorisations des actions européennes ?

Les valorisation ne signalent ni excès d’optimisme, ni pessimisme marqué

La performance récente semble avoir été portée par la "value". Comment l’interprétez-vous ?

Nous sommes revenus à quelque chose de plus normal ...

... les entreprises moins valorisées mais bien gérées, retrouvent mécaniquement de l’attrait

Ce qui a fonctionné en 2025 – la "value" et les small & mid caps – pourrait-il se prolonger en 2026 ?

Nous ne voyons pas de raison majeure de remettre en question ces tendances ...

... mais il y a un point d’incertitude important

Les conflits géopolitiques peuvent-ils remettre en question cette perspective de relative stabilité ?

Les marchés ont souvent montré une capacité étonnante à absorber ces chocs

Certains craignent un risque lié à l’intelligence artificielle ou à l’électrification, notamment aux États-Unis. Comment évaluez-vous ces risques ?

Cette incertitude technologique rend les paris sectoriels plus complexes et accroît le risque de rotations brutales

Une baisse éventuelle des marchés américains pourrait-elle peser sur l’Europe ?

La structure sectorielle européenne est plus diversifiée et moins concentrée sur les mégacapitalisations technologiques

Peut-on imaginer une année 2026 aussi bonne que 2025 ?



Le potentiel de surprise positive est mécaniquement plus limité

Quels secteurs pourraient continuer à bien se comporter en 2026 ?



Les banques devraient encore bénéficier d’une structure de taux plus « normale »

AVERTISSEMENT

