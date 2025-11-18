Marché des actions chinoises 2026 - Analyse complète, perspectives et opportunités d'investissement avec LFDE
(Easybourse.com) À l'occasion d'un webinaire organisé le mercredi 12 novembre, Kevin Rithi Net, Responsable du pôle Asie chez La Financière de l'Echiquier, a proposé une analyse approfondie des évolutions récentes du marché chinois. Ces dernières années ont été marquées par un redressement spectaculaire, d'abord en 2024, puis de façon encore plus prononcée en 2025, avec une progression de +20 % en euros depuis le début d?année et de +50 % pour le MSCI China depuis le point bas du 9 septembre 2024. L'intervenant s'est attaché à expliquer les raisons de ces performances, les facteurs ayant soutenu la reprise, ainsi que les signaux -structurels comme conjoncturels- que les investisseurs doivent surveiller. Il a également détaillé le processus d'investissement de la Financière de l'Echiquier pour appréhender un marché aussi vaste, complexe et dynamique. L'objectif de cette présentation était de fournir aux participants les clés nécessaires pour comprendre la situation actuelle et identifier les opportunités à venir. EasyBourse en propose ci-dessous une synthèse sous forme de questions-réponses, afin d'offrir à ses lecteurs l'essentiel de cette intervention de haute qualité.
Quels sont les éléments structurels qui rendent le marché chinois important ?
La Chine occupe une place incontournable dans l’économie mondiale pour plusieurs raisons fondamentales. Elle constitue la deuxième puissance économique de la planète, ce qui montre l’ampleur de son influence sur les échanges commerciaux et financiers internationaux. Sa population fait partie des plus importantes au monde, ce qui en fait un centre de consommation et de production unique par sa taille.
La Chine reste un pilier de l’économie mondiale, portée par une croissance solide, une démographie hors norme et une capacité d’innovation exceptionnelle
Quels événements récents ont changé la perception du marché chinois par les investisseurs ?
Plusieurs événements ont profondément modifié la perception du marché chinois et ont contribué au retour de la confiance des investisseurs.
Le premier événement est le changement de posture du gouvernement chinois. Face à une reprise économique difficile après la pandémie et à un marché financier affaibli, les autorités ont décidé d’intervenir de manière déterminée. Elles ont lancé une série de mesures coordonnées touchant la politique monétaire, le secteur bancaire, le marché immobilier, la politique budgétaire et les marchés actions. Cette intervention large et cohérente a envoyé un signal fort : le gouvernement souhaitait stabiliser l’économie et soutenir le marché, ce qui a marqué le point de départ du rebond.
Le changement de posture du gouvernement chinois a marqué le vrai point de départ du rebond des marchés
Le troisième événement a été la réconciliation entre le gouvernement chinois et le secteur privé chinois. Depuis la fin de l’année 2020, les entreprises privées avaient subi un environnement réglementaire difficile, ce qui avait lourdement pesé sur les marchés financiers. En reconnaissant officiellement le rôle primordial du secteur privé - 60% du PIB chinois, 70% de sa capacité d’innovation, 80% de son emploi urbain et 90% de sa création d’emplois- le gouvernement a rassuré les acteurs économiques (3). Cette reconnaissance a marqué un tournant et a permis au marché de retrouver un climat plus favorable.
Comment évolue aujourd’hui la consommation en Chine ?
La consommation en Chine traverse une période de transformation profonde. Avant la pandémie, les consommateurs chinois se tournaient volontiers vers les marques étrangères, associées au prestige ou à la qualité.
Le consommateur chinois devient plus sophistiqué, plus exigeant, et se tourne de plus en plus vers des marques locales innovantes
Quels sont les points de vigilance concernant le marché chinois ?
Certains éléments incitent à la prudence. Même si la croissance économique chinoise demeure solide, plusieurs indicateurs restent contrastés et témoignent d’une reprise encore irrégulière. Le contexte géopolitique constitue également un facteur de risque important. Les relations entre la Chine et les États-Unis influencent directement les marchés, et même si un accord commercial a été conclu en octobre 2025, ramenant les droits de douane américains à 10%, une part d’incertitude demeure. La Chine a toutefois réussi à négocier cet accord grâce à deux atouts majeurs : son contrôle d’une grande partie des terres rares, composants indispensables à de nombreuses industries technologiques, et son rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement américaine. Malgré cela, cette zone géopolitique reste à surveiller attentivement, car elle peut générer des périodes de volatilité.
Où en sont aujourd’hui les valorisations du marché chinois ?
Les valorisations avaient atteint des niveaux très faibles en 2024 (Ratio cours/bénéfices de 8 fois (4)), reflétant la méfiance qui entourait alors le marché chinois. Depuis lors, elles se sont normalisées et sont revenues au niveau de leurs moyennes historiques (ratio cours/bénéfices ratio autour de 13 fois (5) ).
Après un creux historique en 2024, les valorisations chinoises sont revenues à la normale : désormais, la croissance des bénéfices sera le moteur essentiel
Comment fonctionne le fonds investi en actions chinoises de LFDE ?
Echiquier China (7), dont l’encours est de près de 180 millions d’euros (8), repose sur une méthodologie de gestion rigoureuse et structurée. L’équipe commence par étudier un univers très vaste d’environ 5 000 sociétés chinoises. Elle applique ensuite plusieurs filtres destinés à ne conserver que les entreprises présentant selon leur analyse une solidité financière, une qualité de gestion et une valorisation attractive. La construction du portefeuille repose sur quatre grandes thématiques : les entreprises chinoises devenues leaders sur leur marché intérieur et qui commencent à gagner des parts de marché à l’étranger ; les sociétés technologiques engagées dans une montée en gamme ; les nouvelles tendances de consommation propres au marché chinois ; et les entreprises qui améliorent leur politique d’allocation du capital afin de mieux rémunérer leurs actionnaires (hausse de dividendes, rachats d’actions).Le portefeuille final, composé de 30 à 40 valeurs, reflète les meilleures convictions de l’équipe de gestion.
Le portefeuille final ne retient que 30 à 40 entreprises : les convictions les plus fortes de l’équipe de gestion
Comment se situent aujourd’hui les valorisations de la technologie chinoise par rapport à la technologie américaine ?
Les valeurs technologiques chinoises présentent actuellement des niveaux de valorisation nettement inférieurs à ceux de leurs homologues américaines. La décote peut atteindre entre 30% et 50 %, ce qui reflète le scepticisme d’une partie des investisseurs mais constitue potentiellement une opportunité pour ceux qui s’intéressent à ce segment.
Les valeurs technologiques chinoises affichent une décote de 30 à 50 % par rapport à leurs équivalentes américaines
Quelle est l’exposition du fonds chinois aux secteurs de la santé et de l’automobile ?
Le secteur de la santé représente environ 6% à 7% du portefeuille (9), ce qui constitue une exposition supérieure à celle de l’indice de référence. Cette surpondération traduit la conviction de l’équipe de gestion quant au potentiel du secteur. À l’inverse, l’exposition au secteur automobile est plus faible qu’en début d’année, autour de 3% à 4%. Cette diminution s’explique par la mise en place d’une politique chinoise visant à limiter les surcapacités industrielles et à encourager les entreprises à privilégier une gestion plus saine axée sur la rentabilité plutôt que sur la conquête agressive de parts de marché. À moyen terme, cette politique devrait favoriser une industrie plus solide et plus efficiente.
Comment la Financière de l’Échiquier aborde-t-elle l’Asie au-delà de la Chine ? La société propose une gamme de fonds qui permet d’aborder l’Asie émergente de façon modulable. Un fonds est entièrement consacré à la Chine, un autre se concentre sur l’Inde, un troisième sur le Japon et un quatrième couvre les pays émergents hors Chine, parmi lesquels on trouve la Corée du Sud, Taïwan, ou l’Asie du Sud-Est. Cette approche permet aux investisseurs de construire une exposition sur mesure en choisissant la pondération qui correspond à leur vision de la région. Elle offre également la possibilité de diversifier les sources de croissance et de réduire la dépendance à un seul marché.
Peut-on se projeter sur le marché chinois pour les prochains trimestres ?
Il est toujours délicat d’anticiper l’évolution d’un marché avec précision, mais certains éléments donnent selon nous une vision relativement claire. Après plusieurs années durant lesquelles de nombreux investisseurs avaient complètement déserté le marché chinois, on observe aujourd’hui un retour progressif de la confiance. La phase de normalisation est largement accomplie et les investisseurs considèrent désormais qu’il est nécessaire d’avoir une exposition au marché chinois plutôt que de l’éviter.
La normalisation est désormais largement derrière nous : la Chine retrouve peu à peu sa place dans les allocations internationales.
(2) Source : OCDE, 2022
(3) Source : State Council Information, 2022
(4) Source : Bloomberg, janvier 2024
(5) Source : Bloomberg, novembre 2025
(6) Source : Factset, novembre 2025
(7) La gestion du fonds a été déléguée par LBP AM à la Financière de l’Echiquier
(8) Source : La Financière de l’Echiquier au 31/10/2025
(9) Source : FDE, octobre 2025
Visionnez la totalité du webinaire
Consultez la fiche transactionnelles achat/vente du fonds Echiquier China (FR0010881755) disponible sur easybourse.com
-
AVERTISSEMENT
Les éléments communiqués reflètent l'opinion de la Financière de l'Echiquier/la situation à la date du présent article et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tout investissement comporte des risques, y compris mais sans s'y limiter le risque de perte en capital.
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs citées sont données uniquement à titre d’exemple.
Ni Easybourse ni La Financière de l'Echiquier ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Le fonds Echiquier China est exposé aux risques suivants : perte en capital, risque action, risque de change, risque pays émergents, et au risque lié à la gestion discrétionnaire.
Les informations relatives à l'ensemble des risques et des caractéristiques du fonds peuvent être retrouvées dans la documentation légale.
Imen Hazgui
Publié le 18 Novembre 2025