Quels sont les éléments structurels qui rendent le marché chinois important ?
La Chine occupe une place incontournable dans l’économie mondiale pour plusieurs raisons fondamentales. Elle constitue la deuxième puissance économique de la planète, ce qui montre l’ampleur de son influence sur les échanges commerciaux et financiers internationaux. Sa population fait partie des plus importantes au monde, ce qui en fait un centre de consommation et de production unique par sa taille.