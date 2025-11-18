Marché des actions chinoises 2026 - Analyse complète, perspectives et opportunités d'investissement avec LFDE

(Easybourse.com) À l'occasion d'un webinaire organisé le mercredi 12 novembre, Kevin Rithi Net, Responsable du pôle Asie chez La Financière de l'Echiquier, a proposé une analyse approfondie des évolutions récentes du marché chinois. Ces dernières années ont été marquées par un redressement spectaculaire, d'abord en 2024, puis de façon encore plus prononcée en 2025, avec une progression de +20 % en euros depuis le début d?année et de +50 % pour le MSCI China depuis le point bas du 9 septembre 2024. L'intervenant s'est attaché à expliquer les raisons de ces performances, les facteurs ayant soutenu la reprise, ainsi que les signaux -structurels comme conjoncturels- que les investisseurs doivent surveiller. Il a également détaillé le processus d'investissement de la Financière de l'Echiquier pour appréhender un marché aussi vaste, complexe et dynamique. L'objectif de cette présentation était de fournir aux participants les clés nécessaires pour comprendre la situation actuelle et identifier les opportunités à venir. EasyBourse en propose ci-dessous une synthèse sous forme de questions-réponses, afin d'offrir à ses lecteurs l'essentiel de cette intervention de haute qualité.

Quels sont les éléments structurels qui rendent le marché chinois important ?

La Chine occupe une place incontournable dans l’économie mondiale pour plusieurs raisons fondamentales. Elle constitue la deuxième puissance économique de la planète, ce qui montre l’ampleur de son influence sur les échanges commerciaux et financiers internationaux. Sa population fait partie des plus importantes au monde, ce qui en fait un centre de consommation et de production unique par sa taille.



La Chine reste un pilier de l’économie mondiale, portée par une croissance solide, une démographie hors norme et une capacité d’innovation exceptionnelle

Quels événements récents ont changé la perception du marché chinois par les investisseurs ?

Le changement de posture du gouvernement chinois a marqué le vrai point de départ du rebond des marchés

Comment évolue aujourd’hui la consommation en Chine ?



Le consommateur chinois devient plus sophistiqué, plus exigeant, et se tourne de plus en plus vers des marques locales innovantes

Quels sont les points de vigilance concernant le marché chinois ?

Où en sont aujourd’hui les valorisations du marché chinois ?



Après un creux historique en 2024, les valorisations chinoises sont revenues à la normale : désormais, la croissance des bénéfices sera le moteur essentiel

Comment fonctionne le fonds investi en actions chinoises de LFDE ?



Le portefeuille final ne retient que 30 à 40 entreprises : les convictions les plus fortes de l’équipe de gestion

Comment se situent aujourd’hui les valorisations de la technologie chinoise par rapport à la technologie américaine ?

Les valeurs technologiques chinoises affichent une décote de 30 à 50 % par rapport à leurs équivalentes américaines

Quelle est l’exposition du fonds chinois aux secteurs de la santé et de l’automobile ?



Peut-on se projeter sur le marché chinois pour les prochains trimestres ?



La normalisation est désormais largement derrière nous : la Chine retrouve peu à peu sa place dans les allocations internationales.

Imen Hazgui