Investir dans les obligations d'entreprises à haut rendement sur EasyBourse.com

(Easybourse.com) Dans un contexte de marché où les investisseurs recherchent à la fois rendement et diversification, les fonds d'obligations High Yield apparaissent comme une solution particulièrement intéressante. En regroupant de nombreuses obligations à haut rendement au sein d'un même portefeuille géré par des professionnels, ces fonds permettent d'accéder à une classe d'actifs dynamique tout en maîtrisant davantage les risques individuels. Sur EasyBourse.com, il est possible d'investir facilement dans une large gamme de fonds High Yield adaptés à différents profils d'épargnants.

Que sont les fonds d’obligations High Yield ?

Les fonds obligataires High Yield investissent majoritairement dans des obligations émises par des entreprises notées en dessous de la catégorie “Investment Grade”. Ces titres présentent un niveau de risque de crédit plus élevé, mais offrent en contrepartie des coupons plus attractifs.



Les obligations investment grade considérées comme peu risquées portent généralement une notation: :

• AAA, AA, A ou BBB chez S&P / Fitch

• Aaa, Aa, A ou Baa chez Moody’s

En résumé :

Investment grade = notation ≥ BBB-/Baa3

Pourquoi s’intéresser aujourd’hui à cette classe d’actifs via des fonds ?



Panorama du marché des obligations high yield aujourd’hui (source : conférence organisée par la société Rotschild & Co ce vendredi 7 novembre 2025)



Le potentiel du segment short yield



Un marché primaire toujours dynamique



Un marché profond et en amélioration structurelle



Refinancement maîtrisable, mais sélectivité nécessaire



Un positionnement stratégique clair



Comment EasyBourse.com facilite l’investissement dans les fonds High Yield



Une gamme étendue de fonds High Yield



Exemples sur la base des flux acheteurs de nos clients en 2025



Mandarine Euro High Yield C (FR0000981946)



CM-AM High Yield Short Duration RC (FR0011829134)



Allianz Euro High Yield RC (FR0010032326)



Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI RC EUR (FR0013506987)



Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap (LU0012119607)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) (IE00BJK55B31)



AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist (LU1812090543)



Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (IE00BD0Q9673)



VanEck Global Fallen Angels High Yield Bond UCITS ETF (IE00BF540Z61)



BNP Paribas Easy ¤ High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF (LU2244386053)



Un parcours d’investissement simple et sécurisé



Quels risques considérer avant d’investir ?



Pour quel type d’investisseur ?



Conclusion

Imen Hazgui