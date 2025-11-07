Investir dans les obligations d'entreprises à haut rendement sur EasyBourse.com
(Easybourse.com) Dans un contexte de marché où les investisseurs recherchent à la fois rendement et diversification, les fonds d'obligations High Yield apparaissent comme une solution particulièrement intéressante. En regroupant de nombreuses obligations à haut rendement au sein d'un même portefeuille géré par des professionnels, ces fonds permettent d'accéder à une classe d'actifs dynamique tout en maîtrisant davantage les risques individuels. Sur EasyBourse.com, il est possible d'investir facilement dans une large gamme de fonds High Yield adaptés à différents profils d'épargnants.
Que sont les fonds d’obligations High Yield ?
Les fonds obligataires High Yield investissent majoritairement dans des obligations émises par des entreprises notées en dessous de la catégorie “Investment Grade”. Ces titres présentent un niveau de risque de crédit plus élevé, mais offrent en contrepartie des coupons plus attractifs.
Les obligations investment grade considérées comme peu risquées portent généralement une notation: :
• AAA, AA, A ou BBB chez S&P / Fitch
• Aaa, Aa, A ou Baa chez Moody’s
En résumé :
Investment grade = notation ≥ BBB-/Baa3
• une diversification immédiate sur de nombreux émetteurs,
• une gestion professionnelle,
• une réduction du risque spécifique lié à une seule entreprise.
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui à cette classe d’actifs via des fonds ?
Plusieurs éléments renforcent l’intérêt des investisseurs pour les fonds High Yield :
Un rendement potentiellement supérieur
Grâce aux coupons plus élevés du segment High Yield, ces fonds peuvent contribuer à améliorer le rendement global d’un portefeuille.
Une diversification clé en période d’incertitude
Les fonds permettent de diluer le risque de défaut en investissant dans un panier large d’obligations issues de secteurs variés.
Une gestion active ou passive selon vos besoins
EasyBourse.com propose aussi bien des fonds gérés activement que des ETF High Yield permettant de suivre un indice de référence.
Une solution simple et accessible
Pas besoin d’acheter chaque obligation individuellement : un seul fonds donne accès à un marché large et complexe.
Panorama du marché des obligations high yield aujourd’hui (source : conférence organisée par la société Rotschild & Co ce vendredi 7 novembre 2025)
L’univers des obligations high yield présente une grande hétérogénéité, allant des émetteurs notés BB aux signatures plus fragiles notées CCC. Parmi les indicateurs clés de ce marché, le spread joue un rôle central : lorsque celui-ci dépasse actuellement la zone de 700 points de base, le risque de défaut à trois ans peut atteindre près de 30 %. Cette réalité rappelle que l’essentiel du risque de crédit se concentre sur les émetteurs les plus faibles, les signatures CCC, dont l’exposition doit être strictement limitée.
Sur longue période, ces obligations très risquées offrent certes un rendement élevé, mais au prix d’une volatilité marquée et d’un ratio de Sharpe peu favorable. À l’inverse, une zone d’opportunité plus équilibrée existe sous ce seuil de stress, principalement sur les notations BB et B. C’est dans cet espace que les investisseurs peuvent capter un rendement attractif tout en conservant un risque de défaut nettement plus maîtrisé.
Le potentiel du segment short yield
Dans ce cadre, le segment short yield — constitué d’obligations BB/B de maturité courte, autour de trois ans — apparaît particulièrement pertinent. Cette approche optimise le couple rendement/risque tout en offrant une vitesse de normalisation rapide en cas de choc de marché. L’objectif reste clair : obtenir du rendement sans dériver vers un risque de crédit extrême.
Un marché primaire toujours dynamique
Du côté du marché primaire, la dynamique reste extrêmement soutenue. Après une année record en 2021, les volumes d’émission demeurent élevés, dépassant 80 milliards d’euros depuis le début de l’année. Cette activité robuste est portée par une demande solide, avec environ 10 milliards d’euros de collecte sur les fonds dédiés. Contrairement à certaines inquiétudes, la taille du marché ne se contracte pas : les émetteurs BB et B bénéficient toujours d’un accès fluide au financement.
Un marché profond et en amélioration structurelle
Avec une profondeur d’environ 400 milliards d’euros, le marché high yield européen offre un terrain d’investissement largement suffisant. La qualité moyenne s’est renforcée ces dernières années, portée par un poids croissant des signatures BB. Parallèlement, la partie la plus risquée du marché a migré vers la dette privée, contribuant à assainir la structure globale.
Un nouvel équilibre entre investisseurs et émetteurs
L’environnement actuel favorise un rééquilibrage entre investisseurs et émetteurs. Pour les investisseurs, la performance provient principalement du coupon — l’effet portage — renforcé par la compression des primes de risque. Pour les émetteurs, la détente des taux actuariels liée à la baisse des spreads réduit le coût du financement. On retrouve ainsi un compromis plus harmonieux entre rendement proposé et conditions de marché.
Refinancement maîtrisable, mais sélectivité nécessaire
Les échéances prévues sur 2026–2027 sont globalement gérables : les montants à refinancer restent inférieurs aux volumes d’émissions récentes. Si le segment BB continue d’accéder sans difficulté au marché, une sélectivité renforcée demeure indispensable sur le single B pour éviter les situations les plus fragiles.
Un positionnement stratégique clair
Dans ce contexte, une philosophie de gestion émerge : privilégier le risque de marché — réversible et mesurable — plutôt que le risque de défaut, dont la matérialisation est asymétrique et potentiellement destructrice. Cette approche s’accompagne d’une duration courte, gage de flexibilité et de maîtrise du risque.
Comment EasyBourse.com facilite l’investissement dans les fonds High Yield
EasyBourse.com met à disposition de ses utilisateurs une plateforme fluide, complète et pensée pour accompagner tous les profils d’investisseurs.
Une gamme étendue de fonds High Yield
Une trentaine de fonds High Yield sont référencés dans la gamme OPC d’EasyBourse et une soixantaine dans la gamme ETF.
Les investisseurs peuvent ainsi accéder à :
• des fonds actifs ou passifs européens ou mondiaux,
• des stratégies opportunistes ou plus prudentes.
Exemples sur la base des flux acheteurs de nos clients en 2025
Pour les OPC
Mandarine Euro High Yield C (FR0000981946)
CM-AM High Yield Short Duration RC (FR0011829134)
Allianz Euro High Yield RC (FR0010032326)
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI RC EUR (FR0013506987)
Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap (LU0012119607)
Pour les ETF
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) (IE00BJK55B31)
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist (LU1812090543)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (IE00BD0Q9673)
VanEck Global Fallen Angels High Yield Bond UCITS ETF (IE00BF540Z61)
BNP Paribas Easy ¤ High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF (LU2244386053)
Un parcours d’investissement simple et sécurisé
Depuis votre espace client, l’achat de parts de fonds se fait en quelques clics, avec le soutien du service client EasyBourse en cas de besoin.
Quels risques considérer avant d’investir ?
Même via un fonds, le High Yield demeure une classe d’actifs plus risquée que l’obligataire traditionnel. Il est important de garder en tête :
• le risque de crédit, inhérent aux émetteurs plus fragiles,
• le risque de taux, impactant la valorisation des obligations en portefeuille,
• le risque de liquidité, variable selon les segments de marché,
• le risque de marché, particulièrement en période de volatilité,
• le risque de change, pour les fonds investis hors zone euro.
L’horizon d’investissement conseillé est généralement moyen à long terme.
Pour quel type d’investisseur ?
Les fonds High Yield s’adressent principalement aux épargnants :
• souhaitant dynamiser la performance de leur portefeuille,
• pouvant accepter une volatilité plus élevée,
• cherchant une exposition diversifiée au marché obligataire High Yield,
• préférant déléguer la gestion à des professionnels.
Conclusion
Investir dans des fonds d’obligations High Yield constitue une solution pertinente pour accéder à un marché attractif tout en bénéficiant d’une gestion diversifiée et professionnelle. Grâce à son interface intuitive, sa large offre de fonds et ses contenus pédagogiques, EasyBourse.com accompagne les investisseurs qui souhaitent intégrer le High Yield à leur stratégie d’investissement.
Imen Hazgui
Publié le 07 Novembre 2025