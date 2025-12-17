Stéphane Nieres-Tavernier
Gérant et responsable du pôle Tech au sein de La Financière de l'Echiquier
Investir dans l'intelligence artificielle (IA) : opportunités, risques et perspectives de marché
Publié le 17 Décembre 2025
Le fonds Echiquier Artificial Intelligence existe depuis plus de 7 ans (2) et s’inscrit dans une gamme dédiée aux technologies.
Cet historique apporte du recul sur la manière dont les grandes vagues technologiques se développent
Vous insistez sur le fait que les révolutions technologiques commencent par du scepticisme. Pourquoi ?
Les débuts d’une révolution technologique sont généralement marqués par une forte incompréhension.
Vous placez l’intelligence artificielle dans ce type de schéma aujourd’hui ?
Oui, l’intelligence artificielle traverse actuellement une phase comparable à celles observées lors d’autres grandes révolutions technologiques.
Qu’est-ce qui a rendu possible la révolution actuelle de l’intelligence artificielle ?
Cette révolution repose sur 4 piliers. Le premier est l’accès à de vastes volumes de données et la capacité à les analyser. Le deuxième est le cloud, qui fournit des architectures informatiques flexibles et une montée en puissance rapide des capacités de calcul.
Pourquoi le secteur des semi-conducteurs est-il considéré comme le pilier central de l’industrie technologique ?
Les semi-conducteurs sont omniprésents, qu’il s’agisse d’électronique grand public, d’applications industrielles ou automobiles. Ils couvrent une chaîne de valeur très large, allant de composants valant environ 0,10 euro à des puces extrêmement avancées dont le prix peut dépasser 40 000 ou 50 000 dollars. Ils constituent la base matérielle indispensable au fonctionnement du cloud et des modèles d’intelligence artificielle.
Vous mentionnez une tension sur la mémoire. Que faut-il comprendre ?
Le marché de la mémoire est sous pression, notamment en raison de la forte augmentation de la demande en mémoire à large bande liée à certaines puces utilisées pour l’intelligence artificielle, comme celles développées par Nvidia (3).
Pourquoi la demande en puissance de calcul augmente-t-elle autant ?
L’essor de l’intelligence artificielle repose sur des modèles de plus en plus complexes, nécessitant un nombre croissant de paramètres afin d’améliorer leurs capacités de raisonnement.
Les grands acteurs investissent déjà des montants très élevés. Pourquoi cela continue-t-il ?
La performance est devenue un avantage stratégique majeur. Les grands acteurs du cloud investissent effectivement déjà plus de 400 milliards d’euros en dépenses d’investissement, et ces montants continuent d’augmenter.
Quel rôle joue le big data dans l’avantage concurrentiel ?
Le big data repose sur l’exploitation des traces numériques laissées par les utilisateurs, telles que les intentions d’achat, les clics publicitaires ou les recherches en ligne.
A mesure que les sources de données pertinentes deviennent plus difficiles à élargir, la simple accumulation perd de son efficacité. La qualité, la structuration et la gouvernance des données deviennent alors des enjeux centraux pour continuer à progresser.
Quelles sont les principales applications actuelles de l’intelligence artificielle ?
Les applications les plus visibles aujourd’hui sont les agents conversationnels et les chatbots, qui occupent une place importante dans l’imaginaire collectif.
Comment le marché de l’intelligence artificielle devrait-il évoluer à moyen terme ?
Le marché de l’intelligence artificielle pourrait être multiplié par 5 ou 6 d’ici 2030.
Quelles ont été les principales étapes récentes du développement de l’intelligence artificielle ?
En 2023, l’essentiel des efforts s’est concentré sur la construction des systèmes nécessaires à l’entraînement des modèles, ce qui a principalement bénéficié aux acteurs des semi-conducteurs et à l’augmentation des capacités de calcul. En 2024, les premières applications grand public ont réellement émergé, notamment les assistants conversationnels.
Pourquoi dites-vous que la partie applicative est la plus créatrice de valeur à moyen terme ?
Après une première phase comparable à celle des pelles et des pioches, durant laquelle les investissements se concentrent sur l’infrastructure, la création de valeur se déplace progressivement vers les logiciels.
Quels grands types de logiciels structurent cet écosystème ?
L’écosystème s’organise d’abord autour des infrastructures cloud, dominées par des acteurs capables de fournir la puissance de calcul nécessaire.
Pourquoi la cybersécurité bénéficie-t-elle immédiatement de cette vague liée à l’intelligence artificielle ?
Les entreprises utilisent l’intelligence artificielle sur des données confidentielles, qu’il s’agisse d’informations contractuelles, médicales ou assurantielles.
Quelle est la place des acteurs non cotés dans l’écosystème de l’intelligence artificielle ?
Les acteurs non cotés, principalement des start-up, jouent un rôle important.
Quel rôle jouent les agents d’intelligence artificielle dans cette nouvelle phase ?
Les agents d’intelligence artificielle constituent une évolution majeure par rapport aux chatbots traditionnels. Il s’agit de systèmes capables de raisonner, de planifier et d’exécuter une succession d’actions en tenant compte du contexte. Ils peuvent se voir confier des tâches complexes, structurer un raisonnement et contribuer à l’automatisation de processus entiers au sein des organisations.
Malgré un potentiel élevé, les revenus générés par les agents d’intelligence artificielle demeurent limités à ce stade. Les entreprises communiquent largement sur ces solutions, mais leur déploiement à grande échelle nécessite du temps, des ajustements organisationnels et une intégration progressive dans les systèmes existants.
Qu’est-ce que l’Edge AI et en quoi se distingue-t-elle des grands modèles centralisés ?
L’Edge AI, ou intelligence artificielle embarquée, repose sur des modèles plus compacts conçus pour fonctionner localement sur des appareils tels que les voitures, les smartphones ou les robots.
L’intelligence artificielle embarquée est particulièrement adaptée aux situations de mobilité ou aux environnements dans lesquels une connexion à un serveur central est complexe, lente ou risquée. Dans le domaine de la conduite automobile, par exemple, un traitement local est indispensable pour garantir la sécurité et la réactivité.
Pourquoi les investissements massifs dans le cloud suscitent-ils autant de débats aujourd’hui ?
Les montants investis dans le cloud sont considérables, avec plus de 400 milliards attendus à l’horizon 2026, des chiffres qui ont déjà été révisés à la hausse à plusieurs reprises.
Les cycles rapides d’innovation rendent-ils ces investissements plus risqués ?
Le rythme d’innovation très soutenu, notamment chez Nvidia (7) avec des cycles de renouvellement de 1 à 2 ans, soulève des interrogations sur l’amortissement des puces. Toutefois, un actif amorti comptablement n’est pas un actif obsolète.
Quels sont les principaux risques systémiques que vous surveillez dans l’écosystème de l’intelligence artificielle ?
L’un des risques majeurs réside dans la dépendance au financement privé.
Peut-on comparer la situation actuelle à la bulle internet des années 2000 ?
La comparaison met en évidence des différences significatives. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. À l’époque, les opérateurs télécoms consacraient jusqu’à 40 % de leur chiffre d’affaires aux dépenses d’investissement et affichaient des niveaux d’endettement très élevés.
Pourquoi le marché devient-il plus exigeant avec les grandes valeurs technologiques ?
Ces entreprises étaient valorisées comme des valeurs de croissance très stables, avec une forte visibilité et des flux de trésorerie confortables. Lorsque les dépenses d’investissement augmentent fortement, les flux de trésorerie libres peuvent se contracter et la tolérance du marché diminue.
Quelle est la philosophie générale de la stratégie d’investissement de votre fonds ?
La stratégie du fonds Echiquier Artificial Intelligence repose sur une sélection rigoureuse de valeurs en croissance, avec des valorisations jugées raisonnables au regard des perspectives.
Comment décririez-vous votre discipline de valorisation ?
Nous investissons dans des sociétés en croissance, ce qui implique des attentes élevées, mais nous recherchons une cohérence entre la valorisation et la croissance attendue.
Comment décrivez-vous votre processus de sélection et l’usage de l’intelligence artificielle dans votre recherche ?
Au sein d’un univers composé de près de 1 000 valeurs détectées par nos algorithmes sémantiques, notre stratégie s’appuie sur une expertise sectorielle pour identifier des opportunités d’investissement.
Comment est construit le portefeuille ?
Le portefeuille est volontairement concentré autour d’environ 35 valeurs.
Pourquoi insistez-vous sur la diversification dans la phase actuelle ?
Parce que l’ensemble de la création de valeur ne se concentrera pas uniquement sur l’infrastructure. Il est important de rester exposé à ceux qui construisent les fondations, mais aussi à ceux qui monétisent via les logiciels et à ceux qui déploient l’intelligence artificielle dans des secteurs variés.
Quelle est la position du fonds sur les small caps ?
Compte tenu de la taille du fonds, des contraintes strictes de liquidité s’imposent. Entrer et sortir d’une valeur nécessite des volumes suffisants afin de ne pas perturber le marché.
(1) Le fonds Echiquier Artificial Intelligence est exposé aux risques suivants : actions, change, perte en capital, gestion discrétionnaire et risque en matière de durabilité.
(2) Le fonds a été lancé en juin 2018.
(3) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.
(4) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.
(5) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.
(6) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.
(7) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.
Les citations sont extraites d'un webinaire exclusif organisé par EasyBourse mercredi 10 décembre
Imen Hazgui