Stéphane Nieres-Tavernier

Publié le 17 Décembre 2025

Avant d’entrer dans le cœur du sujet, pouvez-vous rappeler ce qu’est le fonds Echiquier Artificial Intelligence (1) et pourquoi son ancienneté compte dans votre lecture de la technologie ?



Cet historique apporte du recul sur la manière dont les grandes vagues technologiques se développent

Vous insistez sur le fait que les révolutions technologiques commencent par du scepticisme. Pourquoi ?



Les débuts d’une révolution technologique sont généralement marqués par une forte incompréhension

Vous placez l’intelligence artificielle dans ce type de schéma aujourd’hui ?



Les interrogations constituent une étape normale qui fait partie du processus de maturation

Qu’est-ce qui a rendu possible la révolution actuelle de l’intelligence artificielle ?



La révolution de l'IA repose sur quatre piliers

Pourquoi le secteur des semi-conducteurs est-il considéré comme le pilier central de l’industrie technologique ?



Les semi-conducteurs sont omniprésents [...] et couvrent une chaîne de valeur très large

Vous mentionnez une tension sur la mémoire. Que faut-il comprendre ?



Cette tension rend le marché plus contraint et exerce déjà une pression haussière sur les prix

Pourquoi la demande en puissance de calcul augmente-t-elle autant ?



Certaines générations de modèles sont passées de 110 milliards à plus de 1 trillion de paramètres en seulement 5 ans

Les grands acteurs investissent déjà des montants très élevés. Pourquoi cela continue-t-il ?



La performance est devenue un avantage stratégique majeur

Quel rôle joue le big data dans l’avantage concurrentiel ?



Des entreprises comme Google bénéficient d’un avantage concurrentiel majeur

Quelles sont les principales applications actuelles de l’intelligence artificielle ?



Les applications les plus visibles aujourd’hui sont les agents conversationnels et les chatbots

Comment le marché de l’intelligence artificielle devrait-il évoluer à moyen terme ?



Le marché de l’intelligence artificielle pourrait être multiplié par 5 ou 6 d’ici 2030

Quelles ont été les principales étapes récentes du développement de l’intelligence artificielle ?



Sur 2025 et 2026, le développement est davantage porté sur des applications d’intelligence artificielle embarquée

Pourquoi dites-vous que la partie applicative est la plus créatrice de valeur à moyen terme ?



La création de valeur se déplace progressivement vers les logiciels

Quels grands types de logiciels structurent cet écosystème ?



L’écosystème s’organise d’abord autour des infrastructures cloud

Pourquoi la cybersécurité bénéficie-t-elle immédiatement de cette vague liée à l’intelligence artificielle ?



Les entreprises utilisent l'IA sur des données confidentielles

Quelle est la place des acteurs non cotés dans l’écosystème de l’intelligence artificielle ?



Les acteurs non cotés, principalement des start-up, jouent un rôle important

Quel rôle jouent les agents d’intelligence artificielle dans cette nouvelle phase ?



Les agents d’intelligence artificielle constituent une évolution majeure par rapport aux chatbots traditionnels

Qu’est-ce que l’Edge AI et en quoi se distingue-t-elle des grands modèles centralisés ?



L’Edge AI, ou intelligence artificielle embarquée, repose sur des modèles plus compacts conçus pour fonctionner localement sur des appareils

Le marché de l’Edge AI pourrait être multiplié par 10 d’ici 2032

Pourquoi les investissements massifs dans le cloud suscitent-ils autant de débats aujourd’hui ?



Les montants investis dans le cloud sont considérables, avec plus de 400 milliards attendus à l’horizon 2026

Les cycles rapides d’innovation rendent-ils ces investissements plus risqués ?



Un actif amorti comptablement n’est pas un actif obsolète

Quels sont les principaux risques systémiques que vous surveillez dans l’écosystème de l’intelligence artificielle ?



L’un des risques majeurs réside dans la dépendance au financement privé

Peut-on comparer la situation actuelle à la bulle internet des années 2000 ?



La comparaison met en évidence des différences significatives. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes

Pourquoi le marché devient-il plus exigeant avec les grandes valeurs technologiques ?



Dans certains cas, la marge de flux de trésorerie libre peut être divisée par 2 d’une année sur l’autre

Quelle est la philosophie générale de la stratégie d’investissement de votre fonds ?



Le fonds privilégie des entreprises rentables

Comment décririez-vous votre discipline de valorisation ?



Nous recherchons une cohérence entre la valorisation et la croissance attendue

Comment décrivez-vous votre processus de sélection et l’usage de l’intelligence artificielle dans votre recherche ?



Nous suivons de manière approfondie un univers d’environ 100 valeurs

Comment est construit le portefeuille ?



Le portefeuille est volontairement concentré autour d’environ 35 valeurs

Pourquoi insistez-vous sur la diversification dans la phase actuelle ?



les gagnants peuvent se déplacer vers les usages et vers des secteurs non technologiques

Quelle est la position du fonds sur les small caps ?

Compte tenu de la taille du fonds, des contraintes strictes de liquidité s’imposent

(1) Le fonds Echiquier Artificial Intelligence est exposé aux risques suivants : actions, change, perte en capital, gestion discrétionnaire et risque en matière de durabilité.

(2) Le fonds a été lancé en juin 2018.

(3) La société mentionnée est présentée à titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil d'investissement.

Les citations sont extraites d'un webinaire exclusif organisé par EasyBourse mercredi 10 décembre



