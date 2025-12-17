Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse en attendant l'inflation américaine

publié le 17/12/2025

PARIS, 17 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mercredi en attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient influer sur les anticipations de taux directeurs tandis que les investisseurs surveillent également les tensions géopolitiques au Venezuela qui font grimper les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 60,27 points, soit 0,13%, à 48.174,53 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 0,72 points, soit 0,01%, à 6.800,98 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 13,79 points, soit 0,06%, à 23.125,25 points.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de novembre sera publié jeudi et celui-ci pourrait fournir des éléments aux investisseurs pour évaluer la trajectoire des taux de la Fed pour l'an prochain alors que la banque centrale américaine ne prévoit qu'une seule réduction des coûts d'emprunt en 2026.

Les données LSEG montrent que les opérateurs s'attendent toujours à deux baisses de taux de la Fed de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable du successeur de Jerome Powell, l'actuel président de la banque centrale américaine.

Plusieurs membres influents de la Fed comme Christopher Waller et John Williams doivent par ailleurs s'exprimer dans le courant de la journée.

En attendant, la tendance est positive en Bourse, portée notamment par le secteur énergétique, alors que le président américain Donald Trump a ordonné mardi le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, accentuant davantage la pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Les valeurs pétrolières comme Exxon Mobil, Halliburton, SLB et Occidental Petroleum prennent de 0,70% à 1,60%, dans le sillage d'une hausse de plus de 2% des cours du brut. Le secteur de l'énergie sur le S&P 500 avance de près de 1%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Amazon gagne 1%, le groupe étant en discussions pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 500 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

Oracle recule de 3,20% après une information du Financial Times selon laquelle Blue Owl Capital (+2,11%), le principal partenaire du groupe, n'envisage pas d'apporter son soutien financier à l'implantation d'un centre de données d'une valeur de 10 milliards de dollars dans le Michigan.

Dans la bataille pour le contrôle des actifs de Warner Bros Discovery, le conseil d'administration du groupe a rejeté mercredi l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars émise par Paramount Skydance, en raison de garanties financières jugées insuffisantes, préférant la proposition contraignante de Netflix. Netflix progresse de 2,09%, tandis que Paramount et de Warner Bros reculent respectivement de 3,49% et de 1,21%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)