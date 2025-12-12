Marina Cohen

Publié le 12 Décembre 2025

Comment s’est comporté le marché du haut rendement en 2025 ?



En 2025, la performance du marché du haut rendement s’élève à environ 5 %

Quels sont les principaux facteurs qui expliquent cette performance positive ?



La résilience de l’activité a été un facteur clé

La situation financière des entreprises est restée globalement saine

Les facteurs techniques ont été très favorables

Comment situer cette performance de 5 % par rapport à la moyenne historique ?



La performance robuste s’inscrit dans une norme historique

Que peut-on dire du marché primaire des obligations d’entreprises en 2025 ?



Le marché primaire a été très dynamique, avec, à date, plus de 130 milliards d’euros de nouvelles émissions

Ce volume important d’émissions a-t-il pesé sur le marché ?



Ce volume n'a pas eu d'impact négatif car l'essentiel a servi au refinancement

Que peut-on dire des taux de défaut en 2025 par rapport à ce qui était anticipé ?



2025 est une année particulière en matière de défauts

On a connu quelques défauts de taille importante sans remettre en cause la stabilité globale du marché

Comment expliquer que ces défauts aient porté sur des émetteurs de grande taille ?



Les entreprises concernées présentaient toutes un niveau d’endettement élevé

Avez-vous enregistré des défauts au sein de votre gestion en 2025 ?



Il n’y a pas eu de défaut dans le cadre de notre gestion cette année

Qu’en est-il des dégradations de notation et des “anges déchus” en 2025 ?



Nous avons observé plus de situations d’émetteurs repassant en catégorie d’investissement, dits « rising stars » ou « étoiles montantes

Souhaitez-vous ajouter d’autres éléments sur le marché en 2025 ?



Il faut mentionner un facteur technique important : la poursuite du développement des fonds à maturité

La visibilité est-elle suffisante pour établir des perspectives pour 2026 ?



Un contexte de croissance modérée est généralement favorable au crédit, et même davantage au crédit qu’aux actions

Quelles sont vos anticipations en matière de taux de défaut pour 2026 ?



Nous ne nous attendons pas à une hausse significative des défauts

Certains secteurs restent plus à risque

Quelles sont vos attentes en matière de rendement et de facteurs techniques pour 2026 ?



Le rendement de la classe d’actifs demeure supérieur à 5 %

Nous anticipons toujours des flux positifs vers la classe d’actifs

Le point de vigilance portera plutôt sur le risque spécifique

Que peut-on dire du “mur de la dette” à venir et des échéances obligataires ?



À court terme, il n’y a pas de “mur de la dette” inquiétant

L’abondance des émissions souveraines européennes peut-elle peser sur le marché du haut rendement ?



Pour le haut rendement [...] la sensibilité aux taux d’intérêt reste modérée

Cela peut même être un atout

Comment percevez-vous les récents débats autour du marché du haut rendement américain et de la dette privée, et le risque éventuel de contagion vers le haut rendement européen ?



À ce stade, nous ne voyons pas de contagion directe, même si le sujet constitue un risque à surveiller

Quels sont les principaux garde-fous et critères de gestion des risques dans votre gestion du haut rendement ?



Le premier garde-fou est l’analyse financière approfondie

La construction de portefeuille joue un rôle clé

Nous sommes attentifs à la liquidité

Comment résumeriez-vous le scénario central pour 2026 sur le marché du haut rendement ?



Le couple rendement–risque du haut rendement reste intéressant

Que répondez-vous à ceux qui jugent le couple risque–rendement du haut rendement aujourd’hui peu favorable ?



La volatilité du haut rendement a été plus faible que celle des obligations d’État

Le principal atout reste le portage

Consultez la fiche transactionnelle achat/vente du fonds à échéance d'Amundi disponible sur easybourse.com



- Amundi Buy & Watch High Yield 2029 P C (FR001400RVE1)







Découvrez une autre interview de Marina Cohen intitulée " Cap sur la performance : découvrez le potentiel des fonds obligataires à échéance" Découvrez une autre interview de Marina Cohen intitulée " Cap sur la performance : découvrez le potentiel des fonds obligataires à échéance"

AVERTISSEMENT

