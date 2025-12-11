Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé

publié le 11/12/2025

par Sinéad Carew et Johann M Cherian

11 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi les investisseurs ayant privilégié les valeurs financières après la décision hier de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,34%, ou 646,26 points, à 48.704,01 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 14,32 points, soit 0,21% à 6.901,00 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 60,30 points, soit 0,25% à 23.593,855 points.

Le Nasdaq a été pénalisé par la performance d'Oracle, qui a fortement baissé après avoir dit mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, tout en annonçant une hausse de 15 milliards de ses dépenses d'investissement annuelles.

Ces annonce ont ravivé les inquiétudes du marché, qui redoute la formation d'une bulle spéculative dans l'intelligence artificielle (IA) au regard des investissements colossaux, souvent financés par des emprunts, consentis par les géants technologiques américains.

Les investisseurs ont également continué à digérer la décision de la Fed, qui a choisi mercredi d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base et a dit être dans l'attente de signaux plus clairs sur le marché de l'emploi pour la suite de sa politique monétaire.

"Il est évident que le marché s'était préparé à une baisse plus agressive. La plupart d'entre nous s'attendait certainement à ce que le président (de la Fed Jerome) Powell adopte un ton un peu plus négatif dès le départ", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Muriel Siebert.

L'accent mis par la banque centrale américaine sur l'emploi comme "un élément à surveiller attentivement" est remarquable, a-t-il ajouté.

Le département américain du Travail a annoncé jeudi que les inscriptions au chômage avaient augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 décembre, à 236.000 contre 192.000 (révisé) la semaine précédente.

Aux valeurs, Broadcom a reculé avant la publication de résultats, prévue après la clôture des marchés.

Walt Disney a terminé en hausse après avoir annoncé un investissement de 1 milliard de dollars dans OpenAI.

(avec Pranav Kashyap et Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)