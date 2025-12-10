Xavier Hoche

Publié le 10 Décembre 2025

Est-ce que le panorama économique est suffisamment dégagé aujourd’hui pour établir un scénario central pour l’année prochaine ?



Le contexte actuel permet désormais de définir un scénario central cohérent et crédible pour l’année à venir

Pourquoi ne pas présenter plusieurs scénarios, plutôt qu’un seul scénario central ?



Ce scénario central unique constitue le socle sur lequel nous prenons réellement nos positions d’investissement

Quelles sont les grandes caractéristiques de ce scénario central aujourd’hui ?



Le scénario repose sur une dynamique globalement favorable pour l’économie mondiale. Les États-Unis en sont le principal moteur

En Europe, l’amélioration est plus progressive, mais elle s’affirme de manière tangible

Comment les États-Unis gèrent-ils précisément le refinancement de leur dette ?



Un ensemble de mesures réduit sensiblement le risque de crise de refinancement

La consommation américaine ne repose-t-elle pas trop sur les ménages les plus aisés ?



Nous ne considérons pas que la consommation américaine soit sur le point de connaître une correction brutale

Quels sont selon vous les principaux points de vigilance sur le marché de l’emploi américain ?



Les jeunes diplômés représentent un point de fragilité que nous observons de très près

Quelles sont les spécificités de l’Europe dans votre scénario ?



L’Europe se distingue principalement par un risque d’exécution

Quelle est votre lecture de la situation en Chine et dans les pays émergents ?



Nous maintenons une posture prudente, avec une exposition réduite dans nos portefeuilles.



Les marchés actions américains ne sont-ils pas trop chers et trop concentrés sur quelques valeurs ?



Renoncer à investir à court terme sous prétexte que le marché paraît cher n’est pas une stratégie robuste

Voyez-vous malgré tout des excès, notamment autour de l’intelligence artificielle ?



Une correction de l’ordre de 10% à 20% sur ces entreprises ne serait pas surprenante et pourrait même être salutaire

Comment êtes-vous positionnés aujourd’hui sur le marché américain ?



Deux grands axes dominent notre allocation : la technologie au sens large et la santé

Nous nous intéressons également à l’ensemble des thématiques liées à l’électrification

Et sur l’Europe, quelle stratégie privilégiez-vous ?



Notre approche en Europe est plus opportuniste

Que pensez-vous des valeurs bancaires européennes sur le plan boursier ?



Le secteur bancaire européen continue de présenter des opportunités attractives

Quelle est votre vision sur le crédit, en particulier en Europe ?



Le crédit demeure attractif [...], le portage reste intéressant

Comment voyez-vous l’évolution des taux longs américains et européens ?



Nous demeurons prudemment baissiers sur les taux longs

Pouvez-vous préciser votre position sur le dollar ?



À court terme, le dollar peut parfaitement rester fort, voire se renforcer

Qu’en est-il des principaux risques à surveiller ?



Le risque que nous observons avec le plus d’attention concerne le système financier non bancaire

Un autre sujet important concerne l’indépendance de la Réserve fédérale américaine

AVERTISSEMENT