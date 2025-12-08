Eric Bertrand

Publié le 08 Décembre 2025

Que retenez-vous avant tout de l’année 2025 ?



En 2025, le monde a changé de visage

La combinaison – rupture dans la forme, continuité dans le fond – donne à 2025 un caractère de bascule

Comment décririez-vous la nouvelle phase de globalisation qui s’ouvre ?



Nous sommes entrés dans une phase où les échanges internationaux sont avant tout organisés autour de la gestion du risque et du rapport de force

Cette nouvelle globalisation moins fluide, plus fragmentée et plus politisée [...] réduit les gains d’efficience et augmente l’incertitude

Malgré ce contexte, 2025 a montré une économie mondiale résiliente. Comment expliquez-vous cette robustesse ?



Ce qui est frappant, c’est le décalage entre la violence des chocs que nous avons traversés et la résilience des marchés et de l’économie réelle

Les marchés se sont accoutumés à un niveau élevé de « bruit politique »

Quelles sont vos perspectives de croissance pour 2026 aux États-Unis, dans la zone euro et en Allemagne ?



Aux États-Unis, la croissance devrait se situer proche de son potentiel, autour de 1,8%

Dans la zone euro, on s’attend à une croissance d’environ 1,2%

La question clé, pour l’Allemagne comme pour l’Europe, sera celle de l’exécution

Comment analysez-vous la trajectoire de l’inflation et le rôle des banques centrales, notamment la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ?



Une inflation sous-jacente plus élevée pourrait être entretenue aux Etats-Unis

Les forces plaident plutôt pour une inflation modérée, voire trop faible en Europe

Le scénario le plus probable est celui d’une ou deux réductions supplémentaires des taux par la Fed

L’essentiel du travail de la BCE de remontée puis de stabilisation des taux a déjà été fait

Voyez-vous un risque réel peser sur l’indépendance de la Réserve fédérale ?



La question clé sera celle du choix du successeur du président actuel de la Fed

Les conséquences d'une politisation accrue de la Fed seraient potentiellement lourdes

Quelles sont vos principales convictions en matière de taux d’intérêt et d’obligations souveraines ?



Les obligations américaines à dix ans deviennent attractives

Nous n’avons pas de raison forte d’être très constructifs sur le Bund à 10 ans

Comment voyez-vous la situation budgétaire et la dette de la France ?



Il n’y a pas, à court terme, de risque de solvabilité immédiate

Les leviers ne pourront pas être éternellement repoussés

Pour l’instant, nous ne sommes pas dans un scénario de panique

Quel regard portez-vous sur le crédit ?



Le couple rendement–risque semble moins favorable

Il est légitime d’être un peu plus prudent

2025 a été une année de fortes performances boursières. Cela vous a-t-il surpris au regard du contexte ?



L’ampleur des performances boursières de 2025 a été surprenante

La résilience des marchés est impressionnante

Cela ne signifie pas que les risques ont disparu

Comment abordez-vous 2026 pour les marchés actions ?



Pour 2026, le cadre de départ nous semble plutôt favorable

Nous anticipons une progression des bénéfices d’environ 10% en Europe et de 12% à 13 % aux États-Unis

Nous anticipons des phases de respiration qui pourraient offrir des points d’entrée intéressants

Les tensions autour de l’intelligence artificielle rappellent la bulle internet. Peut-on craindre une correction comparable à 2000–2002 ?



Une purge de l’ampleur de celle de 2000–2002, ne nous paraît pas le plus probable pour 2026

Des prises de bénéfices sont possibles, voire souhaitables pour assainir le marché

Aux États-Unis, la technologie a dominé jusqu’à l’été 2025. Le reste du marché peut-il prendre le relais ?



Le reste du S&P 500 commence enfin à progresser, ce qui est un signal plutôt sain

Les secteurs comme la consommation, la santé, certains industriels et des valeurs cycliques pourraient se distinguer

En Europe, les banques et la défense ont été des moteurs de performance en 2025. Peuvent-ils le rester en 2026 ?



Il reste un potentiel sur les banques

Les valeurs de défense n'ont pas nécessairement intégré la totalité des effets à moyen terme

Y a-t-il des biais géographiques ou sectoriels marqués dans votre allocation pour 2026 ?



Nous ne cherchons pas à opposer frontalement l’Europe et les États-Unis

Nous regardons avec un intérêt particulier : l’Asie, et plus précisément le Japon et la Chine

Les valeurs technologiques chinoises se paient aujourd’hui avec une décote importante par rapport à leurs équivalentes américaines

Quels sont, selon vous, les principaux risques à surveiller en 2026 ?



Trois grands sujets de risque se détachent. Le premier concerne le marché de l’emploi américain

Le deuxième touche à l’indépendance de la Réserve fédérale

Le troisième, est d’ordre géopolitique

