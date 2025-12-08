Eric Bertrand
Directeur général délégué, Directeur des gestions d'Ofi Invest Asset Management
Perspectives 2026 : des risques identifiés, mais pas encore pleinement intégrés dans les cours de bourse
Publié le 08 Décembre 2025
Si je devais retenir un élément central, je dirais qu’en 2025, le monde a changé de visage.
Pour autant, lorsqu’on regarde la politique américaine et plus largement sa stratégie internationale, le fond de la démarche n’est pas complètement nouveau. Dès son premier mandat, Donald Trump avait déjà commencé à remettre en cause le cadre multilatéral, à se servir massivement des droits de douane comme d’un instrument de pression, et à assumer une logique de rapport de force. Ce qui a véritablement basculé en 2025, c’est le degré d’intensité et de systématisation de cette approche.
Comment décririez-vous la nouvelle phase de globalisation qui s’ouvre ?
Pendant des décennies, la mondialisation a été pensée comme un mouvement continu d’ouverture des économies, de baisse des barrières commerciales et d’intégration des chaînes de valeur. L’hypothèse implicite était que les échanges seraient de plus en plus fluides, que les tensions seraient gérables et que les intérêts économiques finiraient par l’emporter sur les réflexes de puissance. En 2025, cette vision a clairement atteint ses limites.
Les droits de douane deviennent des instruments ajustés en quasi temps réel. On menace de les relever pour peser sur une négociation, puis on propose de les abaisser pour obtenir un accord sur un autre sujet. Cela crée un climat d’instabilité réglementaire.
Cette nouvelle globalisation est donc moins fluide, plus fragmentée et plus politisée. Elle ne met pas fin au commerce mondial, loin de là, mais elle en réduit les gains d’efficience et en augmente l’incertitude. Dans ce contexte, la capacité d’adaptation, la diversification géographique et la solidité des bilans deviennent des atouts décisifs pour les entreprises.
Malgré ce contexte, 2025 a montré une économie mondiale résiliente. Comment expliquez-vous cette robustesse ?
Ce qui est frappant, c’est le décalage entre la violence des chocs que nous avons traversés et la résilience des marchés et de l’économie réelle.
Plusieurs mécanismes peuvent l’expliquer. D’abord, la politique budgétaire joue un rôle d’amortisseur. Aux États-Unis notamment, les baisses d’impôts et les mesures de soutien ont maintenu la confiance des ménages et des entreprises. En Europe, les plans d’investissement, en particulier en Allemagne, ont pris le relais d’une politique monétaire qui ne pouvait pas tout faire.
Ensuite, il existe une dynamique endogène de l’économie mondiale qui ne se laisse pas totalement dicter par la politique. Des millions d’entreprises continuent d’innover, d’investir, de recruter et de chercher des gains de productivité. La diffusion de technologies comme l’intelligence artificielle, l’automatisation ou la digitalisation des services produit des gains d’efficacité qui soutiennent l’activité, même dans un environnement politique plus heurté.
Quelles sont vos perspectives de croissance pour 2026 aux États-Unis, dans la zone euro et en Allemagne ?
Pour 2026, le scénario central reste celui d’une croissance positive mais modérée, sans emballement ni récession brutale.
Dans la zone euro, on s’attend à une croissance d’environ 1,2%.
Ces programmes ont un double effet. À court terme, ils injectent des dépenses publiques qui soutiennent l’activité et l’investissement. À moyen terme, s’ils sont bien exécutés, ils peuvent renforcer le potentiel de croissance en modernisant le capital productif, en améliorant la qualité des infrastructures et en stimulant des secteurs innovants, notamment dans l’industrie et la technologie.
La question clé, pour l’Allemagne comme pour l’Europe, sera celle de l’exécution.
Comment analysez-vous la trajectoire de l’inflation et le rôle des banques centrales, notamment la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ?
L’inflation est aujourd’hui un élément central du paysage économique, mais sa dynamique diffère sensiblement entre les États-Unis et l’Europe.
inflation pourrait être réversible si certains tarifs étaient revus à la baisse, mais l’incertitude sur la pérennité de ces mesures reste forte, car elles sont utilisées comme outils de négociation.
Un second facteur, plus lent à se matérialiser mais potentiellement puissant, est lié à l’immigration. La réduction marquée des flux migratoires peut, à moyen terme, raréfier l’offre de travail dans certains secteurs et exercer une pression à la hausse sur les salaires, surtout si la croissance ne ralentit pas fortement. Ce mécanisme peut entretenir une inflation sous-jacente plus élevée que par le passé.
En Europe, la situation est presque inverse.
marge de manœuvre des banques centrales est déterminée par la combinaison croissance–inflation. La Réserve fédérale a, jusqu’à présent, géré la situation de manière prudente. Nous ne pensons pas qu’elle s’engagera dans une baisse agressive de ses taux. Le scénario le plus probable est celui d’une ou deux réductions supplémentaires en 2026, afin d’ajuster à la marge la politique monétaire, sans chercher à redéfinir brutalement le niveau “normal” des taux.
La Banque centrale européenne, elle, se trouve dans une situation où l’essentiel du travail de remontée puis de stabilisation des taux a déjà été fait.
Voyez-vous un risque réel peser sur l’indépendance de la Réserve fédérale ?
Oui, ce risque existe et il ne doit pas être sous-estimé. L’indépendance de la banque centrale américaine repose à la fois sur un cadre institutionnel et sur une forme de consensus politique implicite. Or ce consensus est fragilisé lorsque le pouvoir exécutif critique publiquement la banque centrale, remet en cause ses décisions, et laisse entendre que la politique monétaire devrait être alignée sur les objectifs de court terme de la Maison-Blanche.
La question clé sera celle du choix du successeur du président actuel de la Fed
prime de risque plus élevée pour détenir de la dette américaine à long terme, par crainte d’un dérapage budgétaire ou inflationniste non corrigé. La courbe des taux pourrait se pentifier, non pas parce que la croissance serait plus forte, mais parce que la crédibilité de la banque centrale serait entamée. Ce type de scénario ne se matérialise pas du jour au lendemain, mais il peut s’ancrer progressivement si des signaux répétés vont dans le sens d’une politisation accrue de la Fed.
Quelles sont vos principales convictions en matière de taux d’intérêt et d’obligations souveraines ?
Dans l’environnement actuel, nous considérons que les obligations américaines à dix ans deviennent attractives lorsque leurs rendements dépassent le seuil de 4 %. Nous anticipons un atterrissage des taux longs légèrement inférieur aux niveaux observés aujourd’hui, de l’ordre de quelques dizaines de points de base. Ce mouvement serait cohérent avec une économie qui ralentit doucement sans entrer en récession, et avec une inflation qui se stabilise à un niveau modérément supérieur à la cible.
En zone euro, la situation est différente. Les besoins d’émission sont importants, en particulier en Allemagne, ce qui limite la capacité des rendements allemands à se resserrer fortement à court terme.
Comment voyez-vous la situation budgétaire et la dette de la France ?
La France a suscité de nombreux commentaires alarmistes ces derniers mois, en particulier sur la question de la dette publique. Il faut distinguer deux choses. D’un côté, la France reste un pays riche, doté d’une base fiscale solide, capable de lever l’impôt en son nom propre. Il n’y a pas, à court terme, de risque de solvabilité immédiate comparable à celui de certains pays en crise.
Quel regard portez-vous sur le crédit ?
Le crédit a été un segment particulièrement porteur ces dernières années. Les investisseurs ont été largement récompensés pour le risque pris, et les spreads se sont resserrés de manière significative. Aujourd’hui, la situation nous semble différente.
Autrement dit, le couple rendement–risque semble moins favorable qu’il ne l’était. Dans un environnement où d’autres classes d’actifs, comme certaines obligations souveraines ou des actions sélectionnées, offrent des perspectives intéressantes, nous pensons qu’il est légitime d’être un peu plus prudent sur le crédit.
2025 a été une année de fortes performances boursières. Cela vous a-t-il surpris au regard du contexte ?
Oui, l’ampleur des performances boursières de 2025 a été, dans une certaine mesure, surprenante.
Comment abordez-vous 2026 pour les marchés actions ?
Pour 2026, le cadre de départ nous semble plutôt favorable.
Nous anticipons, grosso modo, une progression des bénéfices d’environ 10% en Europe et de 12 à 13 % aux États-Unis.
Les tensions autour de l’intelligence artificielle rappellent la bulle internet. Peut-on craindre une correction comparable à 2000–2002 ?
On peut évidemment connaître des corrections ponctuelles sur les valeurs liées à l’intelligence artificielle, comme ceux que l’on a déjà observés sur le Nasdaq en avril ou à la mi-août.
La grande différence avec la bulle internet, c’est que l’intelligence artificielle génère déjà des flux de revenus et des investissements massifs, très concrets. Les entreprises qui fournissent les infrastructures, les puces, les centres de données, les logiciels de base et les services d’intelligence artificielle monétisent dès aujourd’hui leurs solutions. Elles financent des usines, des centres de recherche, des plateformes, et elles disposent souvent de bilans solides.
Aux États-Unis, la technologie a dominé jusqu’à l’été 2025. Le reste du marché peut-il prendre le relais ?
Pendant une grande partie de la période récente, la performance des indices américains a été tirée par un nombre très limité de grandes valeurs technologiques. Cette concentration extrême était un sujet d’inquiétude, car elle rendait les indices vulnérables à une correction ciblée sur ce segment. Depuis quelques mois, on observe un élargissement de la performance : le reste du S&P 500 commence enfin à progresser, ce qui est un signal plutôt sain.
En Europe, les banques et la défense ont été des moteurs de performance en 2025. Peuvent-ils le rester en 2026 ?
La performance européenne de 2025 a justement été intéressante parce qu’elle ne reposait pas uniquement sur les secteurs traditionnellement dominants comme le luxe. Ce dernier a d’ailleurs corrigé, avec des valeurs emblématiques qui ont rendu une partie importante de leurs gains depuis leurs plus hauts.
Y a-t-il des biais géographiques ou sectoriels marqués dans votre allocation pour 2026 ?
Nous ne cherchons pas à opposer frontalement l’Europe et les États-Unis.
Le Japon suit une trajectoire de croissance qui devient plus robuste, avec des réformes structurelles, une amélioration de la gouvernance des entreprises et une politique monétaire en transition qui peuvent soutenir les marchés.
De son côté, la Chine, malgré des inquiétudes récurrentes sur l’immobilier, la régulation ou les relations extérieures, dispose d’un potentiel considérable dans la technologie, les services numériques, les énergies nouvelles et l’industrie de pointe.
Sur le plan sectoriel, nous restons attentifs à quelques grandes thématiques : les banques et la défense en Europe, les relais de croissance hors méga capitalisations technologiques aux États-Unis, ainsi que la technologie en Asie, qui combine, de notre point de vue, potentiel d’innovation et valorisations encore raisonnables dans certains segments.
Quels sont, selon vous, les principaux risques à surveiller en 2026 ?
Trois grands sujets de risque se détachent. Le premier concerne le marché de l’emploi américain.
Le deuxième touche à l’indépendance de la Réserve fédérale.
Le troisième, enfin, est d’ordre géopolitique. Les conflits en Ukraine ou au Moyen-Orient ont, jusqu’à présent, eu un impact économique et financier relativement limité. Les marchés sont presque devenus indifférents à des événements pourtant graves, comme des bombardements ou des tensions militaires répétées. Cette indifférence apparente est troublante, car elle ne peut pas durer indéfiniment. À plus long terme, la question de Taïwan reste un point de tension majeur, qu’il s’agisse d’une pression politique accrue ou d’un scénario plus extrême.
