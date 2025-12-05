Anthony Lapeyre

Publié le 05 Décembre 2025

Comment se présente le scénario central pour l’année 2026 ?



Aucun élément ne laisse présager une rupture brutale du cycle économique.

Quel est l’état de l’économie des États-Unis et que peut-on anticiper pour l’année 2026 ?



La consommation ne devrait pas s’effondrer, mais sa contribution devrait diminuer

Le moteur principal de l’activité se déplacera un peu plus vers les investissements

Comment l’économie chinoise évoluerait-elle dans ce scénario ?



La confiance des ménages reste très déprimée

La transition souhaitée demandera un soutien budgétaire conséquent

Quel est le diagnostic pour l’Europe en 2026 ?



Globalement l’Europe se trouve confrontée à une consommation fragile

Le continent bénéficiera de vastes plans d’investissement

Les infrastructures, l’industrie et les services aux collectivités apparaissent attractifs [...], le secteur financier européen, notamment les banques, conserve à nos yeux un fort intérêt

Comment interpréter la dynamique actuelle liée à l’intelligence artificielle ?



L’intelligence artificielle devrait continuer à progresser, mais avec des phases successives d’enthousiasme et de doute

Il demeure essentiel de rester exposé à la technologie et à l’intelligence artificielle, mais une approche sélective devient désormais nécessaire

Le secteur de la santé constitue un moyen pertinent de s’y exposer indirectement

Quels sont les risques majeurs pour l’année 2026 ?



Un risque tient à la concentration extrême des marchés

Un risque d’exécution pèse sur les plans d’infrastructure

Comment l’inflation et les taux d’intérêt pourraient-ils évoluer dans les prochaines années ?



Des obligations du Trésor américain ont récemment été réintroduites dans les portefeuilles

Quelle est la position à l’égard des obligations souveraines européennes ?



La hausse des volumes d’émissions obligataires à venir est un facteur limitant pour miser sur l’attractivité des obligations souveraines, notamment allemandes

Il est préférable de se positionner sur le crédit d’entreprise

À quoi ressemble un portefeuille diversifié type aujourd’hui ?



Un portefeuille diversifié est constitué de 60% d’actions et 25% d’obligations et 15% de métaux précieux

Le marché de l’Inde occupe une place importante [...], le marché domestique de la Chine est également présent

L'objectif est de constituer un ensemble diversifié cohérent avec le caractère fragmenté de l’ordre économique mondial

