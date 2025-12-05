Ouverture CAC 40: en hausse modeste avant la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris progresse de 0,3% ce matin, autour des 8150 points, tirée par Edenred ( 2%), Saint-Gobain ( 1,8%) et Stellantis ( 1,6%).Les investisseurs attendent avec une certaine anxiété des chiffres de l'inflation aux États-Unis, qui pourraient bien pousser les investisseurs à réévaluer leurs projections en matière de baisse des taux pour les mois à venir.

La parution à 14h30 de cette statistique, sur laquelle s'appuie la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, sera déterminante afin d'établir la performance hebdomadaire de l'indice parisien.La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.

Le consensus table sur une hausse de 2,9% de l'indice PCE hors alimentation et énergie ("core") sur un an en septembre, c'est-à-dire une progression équivalente à celle déjà enregistrée au mois d'août.Une surprise pourrait pousser les marchés à revoir leurs anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed à horizon 2026, alors que les investisseurs intègrent deux baisses de taux l'an prochain, en plus de celle attendue la semaine prochaine, qui semble désormais largement acquise.Les traders sur les "futures" situent en effet la probabilité d'un nouvel assouplissement à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.

"Nous sommes déjà en décembre, mais en raison de la récente fermeture des administrations fédérales, ces chiffres ne donneront qu'un instantané de la situation pour le mois de septembre", tempèrent ce matin les équipes de Danske Bank. "Il ne faudra pas perdre de vue cet élément au moment de les analyser", estime la banque danoise.Les investisseurs surveilleront aussi de près l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, attendu à 16h, qui constituera la première enquête portant sur le moral des ménages depuis la fin du "shutdown", ce qui laisse entrevoir une amélioration par rapport au mois précédent.Les futures sur indices new-yorkais signalent à ce stade une ouverture de Wall Street en légère hausse, de l'ordre de 0,1% à 0,3%, mais la tendance pourrait bien évidemment évoluer suite à la parution de l'indice PCE.

Dans l'attente des indicateurs américains, les marchés ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques sur le Vieux Continent.Ainsi, la production est restée quasi stable en octobre dans l'industrie manufacturière française, après une hausse marquée au mois précédent (-0,1% après 0,9% en septembre), et augmente modérément dans l'ensemble de l'industrie ( 0,2% après 0,7%).Le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre (contre -5,2 MdsEUR anticipé) après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent (contre 0,5% anticipé), selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).

Enfin, au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro (contre 0,2% anticipé) et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.Sur le compartiment obligataire, l'OAT 2035 évolue à 3,52% pour un Bund de même échéance à 2,77%.L'euro grappille 0,1% face au billet vert, à 1,165 USD.Après leur récent rebond, les cours du pétrole font du surplace, tiraillés entre les incertitudes géopolitiques et les attentes d'une baisse des taux de la Fed, d'une part, et la perspective d'une offre toujours excédentaire à moyen terme, d'autre part. Le Brent stagne autour des 63,4 USD le baril.L'or reste bien orienté grâce à la perspective des baisses de taux de la Fed. Le métal fin avance de 0,4% à 4 225 USD l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Derichebourg publie un résultat net en forte hausse de 63% à 122 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, "grâce à l'ampleur de la contribution d'Elior Group, qui est appelée à s'accroître significativement dans les exercices à venir".

Air Liquide va réaliser un investissement d'environ 25 millions d'euros pour moderniser son unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Yulin, dans la province du Shaanxi. Par ailleurs, la société indique avoir signé un accord avec Hyundai Motor Group afin de renforcer leur partenariat international et accélérer l'économie de l'hydrogène.