Pré-ouverture CAC 40: vers des écarts limités en attendant l'inflation aux USA

publié le 05/12/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur de faibles variations vendredi, dans un contexte d'attentisme alors que les investisseurs attendent avec une certaine anxiété des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui pourraient bien pousser les investisseurs à réévaluer leurs projections en matière de baisses des taux pour les mois à venir.

Vers 8h05, le contrat "future" - livraison décembre - gagne 40,5 points à 8 170 points, annonçant un début de journée sans réelle direction dans le sillage des scores limités observés depuis le début de la semaineLe marché parisien avait conclu la séance de jeudi sur un gain timide de 0,4% à 8122 points qui lui a tout de même permis de se rapprocher d'environ 2% de son plus haut historique de 8 314,2 points inscrit le 13 novembre dernier.

Mais le bilan provisoire de la semaine s'avère pour l'instant nul, ce qui signifie que la parution à 14h30 des données sur l'inflation PCE, la principale statistique sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, sera déterminante afin d'établir la performance hebdomadaire de l'indice.La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.

Le consensus table sur une hausse de 2,9% de l'indice PCE hors alimentation et énergie ("core") sur un an en septembre, c'est-à-dire une progression équivalente à celle déjà enregistrée au mois d'août.Une surprise pourrait pousser les marchés à revoir leurs anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed à horizon 2026, alors que les investisseurs intègrent deux baisses de taux l'an prochain en plus de celle attendue la semaine prochaine, qui semble désormais largement acquise.Les traders sur les "futures" situent en effet la probabilité d'un nouvel assouplissement à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.

"Nous sommes déjà en décembre, mais en raison de la récente fermeture des administrations fédérales, ces chiffres ne donneront qu'un instantané de la situation pour le mois de de septembre", tempèrent ce matin les équipes de Danske Bank. "Il ne faudra pas perdre de vu cet élément au moment de les analyser", estime la banque danoise.Les investisseurs surveilleront aussi de près l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, attendu à 16h00, qui constituera la première enquête portant sur le moral des ménages depuis la fin du "shutdown", ce qui laisse entrevoir une amélioration par rapport au mois précédent.La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi soir, la prudence ayant limité les prises de position tranchées à la veille de la publication des chiffres de l'inflation.

Au moment du tintement de la cloche, le Dow Jones perdait 0,1%, mais le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnaient respectivement 0,1% et 0,2%.Les futures sur indices new-yorkais signalent à ce stade une ouverture de Wall Street en légère hausse, de l'ordre de 0,1% à 0,3% mais la tendance pourrait bien évidemment évoluer suite à la parution de l'indice PCE.Dans l'attente des indicateurs américains, la matinée en Europe sera animée par la publication des derniers chiffres du PIB de la zone euro au titre du 3ème trimestre, qui devraient faire apparaître une croissance confirmée à 0,2% d'un trimestre à l'autre, grâce à une amélioration de la consommation en Italie et Espagne et à la vigueur des exportations françaises, entre autres.Les commandes industrielles allemandes, attendues en hausse de 0,5% en octobre, rythmeront également les échanges.

Sur le compartiment obligataire, les emprunts d'Etat américains ne profitent pas des anticipations de baisse des taux, le rendement du papier à 10 ans remontant au-delà de 4,10% contre 4,05% environ la veille.L'euro évolue peu, mais se hisse cependant autour de 1,1665, au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, qui se situe autour de 1,1650, mais toujours bien en-dessous de la résistance de 1,1730.Après leurs récent rebond, les cours du pétrole font du surplace, tiraillés entre les incertitudes géopolitiques et les attentes d'une baisse des taux de la Fed d'une part et la perspective d'une offre toujours excédentaire à moyen terme de l'autre. Le Brent campe sur le seuil des 63 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se rapproche de celui des 60 dollars.L'or reste bien orienté grâce à la perspective des baisses de taux de la Fed.

Le métal fin avance de 0,3% à 4 257.3 points mais reste encore loin de son plus haut inscrit au-delà de 4 350 dollars à la fin du mois d'octobre.Si le marché reste prudent avant la parution de nouveaux indicateurs économique, les risques de baisse sont limités, estiment les spécialistes, entre les achats de métaux précieux réalisés par les banques centrales, la faiblesse du dollar, les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques.