Pré-ouverture Wall Street finit sans grand changement

publié le 05/12/2025

NEW YORK, 4 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini sans grand changement jeudi lors d'une séance pauvre en indicateurs susceptibles de modifier la trajectoire des taux de la Réserve fédérale, qui se réunit la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a cédé 31,96 points ou 0,07%, à 47.850,94 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a gagné 7,40 points, soit 0,11% à 6.857,12 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 51,04 points, soit 0,22% à 23.505,14 points.

Les statistiques publiées au cours de la journée ont fait état d'une baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, à un plus bas niveau en plus de trois ans, mais une analyse de la Fed de Chicago a laissé entendre que le taux de chômage serait resté stable à 4,4% en novembre.

Le rapport mensuel sur l'emploi pour novembre sera publié après la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale les 9 et 10 décembre.

La prudence est également de mise à la veille de la statistique de l'inflation pour septembre, retardée pour cause de "shutdown".

Les investisseurs tablent à près de 90% sur une baisse de 25 points de base des taux directeurs de la banque centrale américaine, contre 60% environ le mois dernier, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

"Aujourd'hui, les données sont un peu meilleures, mais il n'y a pas de catalyseur à la hausse", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC. "Des données positives ne vont pas encourager la Fed à réduire davantage ses taux."

Pour Max Wasserman, gérant de porteuille à Miramar Capital, "tout le monde attend non seulement que la Fed baisse ses taux, mais la direction qu'elle prendra après cela. Beaucoup s'attendent à une seule baisse, avant que [Donald] Trump nomme un nouveau président".

L'action Amazon a baissé de 1,4%, limitant les gains du S&P 500, le groupe ayant annoncé être en discussions avec la Poste américaine sur leur relation future et envisager plusieurs options d'ici à l'expiration de leur contrat l'an prochain.

Meta a pris 3,4% après une dépêche de Bloomberg selon laquelle la maison-mère de Facebook envisagerait de réduire drastiquement son budget pour son projet de métavers.

La chaîne de supermarchés Kroger a perdu 4,6% après avoir manqué les attentes pour ses ventes au troisième trimestre et réduit son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Snowflake, spécialiste de l'analyse des données dans le "cloud", a chuté de 11,4%, sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, pourtant supérieure aux attentes des analystes, ayant déçu les investisseurs.

(Chuck Mikolajczak, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)