ETF : comment les trouver, les comprendre, les choisir ? Explication en vidéo

(Easybourse.com) La simplicité des ETF séduit les nouveaux investisseurs en bourse qui débutent souvent avec un socle de 2 ou 3 ETF avant d'envisager d'acheter des actions traditionnelles. Pour les plus aguerris, les ETF facilitent l'accès à certains marchés étrangers et le traitement fiscal de leurs dividendes. Si les ETF apparaissent comme une solution simple et attractive, il est important de bien comprendre l'indice que votre ETF se propose de répliquer et quelle est sa qualité de réplication. Voici le webinaire du 2 décembre qui va aider à trouver, comprendre, choisir et suivre ses ETF.



Au cours de ce webinaire tenu le 2 décembre 2025, voici les points abordés :



1. Rappel du fonctionnement d'un ETF

2. Aperçu de la gamme proposée : zones géographiques, thématiques, places de marché, ...

3. Exemple d'un ETF sur le CAC 40

4. Exemple d'un ETF sur le MSCI World. Zoom sur cet indice et le suivi de sa réplication avec un ETF synthétique au sein d'un PEA.

5. Exemple d'un ETF ayant un levier à la hausse de x2 sur le CAC 40

6. Comment les trouver et les choisir ?

7. Les ETF des sélections EASYTRADE pour investir sans frais de courtage.

8. Presque des ETF : les ETC pour répliquer par exemple l'or ou les ETN pour répliquer les cryptomonnaies

9. Comment faire des investissements programmés ?

10. Et les questions des participants !





Voici l'enregistrement vidéo de ce webinaire :









Quelques exemples de produits cités dans cette vidéo :







Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.Cet article et cet vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.







Jean Baptiste Barbier