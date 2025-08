Les 20 ETF éligibles au PEA les plus achetés en juillet sur EasyBourse

(Easybourse.com) EasyBourse met à la disposition des investisseurs une large gamme de près de 150 ETF éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Ces instruments financiers séduisent de plus en plus d'épargnants grâce à leurs nombreux avantages notamment ; une diversification optimisée : qu'elle soit géographique, sectorielle ou thématique ; un coût maitrisé : les ETF sont réputés pour leurs faibles frais de gestion par rapport aux fonds traditionnels. Sur EasyBourse, plusieurs d'entre eux bénéficient en plus de remboursements de frais de courtage grâce à l'offre EasyTrade, rendant l'investissement encore plus accessible.

EasyBourse vous propose de faire un point sur les 20 ETF éligibles au PEA (« ETF peables ») qui ont connu le plus grand succès auprès des investisseurs en juillet. Cette sélection reflète des tendances et des stratégies privilégiées par nos investisseurs particuliers souhaitant dynamiser leur portefeuille tout en profitant des avantages fiscaux du PEA.



Les valeurs apparaissent dans l'ordre d'intérêt. Seuls les achats bruts ont été considérés.

Les performances sont arrêtées au 04 août 2025.

Les libellés sont cliquables et donnent accès directement à la fiche Achat/Vente de la valeur.



A consulter l'article : "La diversification avec son PEA en utilisant des ETF : près de 150 ETF proposés"

AVERTISSEMENT



Les listes présentées dans cet article sont composés d'ETF. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Cette liste est donc destinée à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.

Elle a été composée par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir son exhaustivité ou sa fiabilité. Cette liste et le contenu associé, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un

La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Imen Hazgui