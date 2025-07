Top 10 des valeurs bancaires les plus achetées en juillet sur EasyBourse

(Easybourse.com) En cette fin de mois de juillet, le secteur bancaire s'impose une fois de plus comme le plus prisé, aussi bien du côté des actions que des ETF sur easybourse.com. Plusieurs facteurs continuent de jouer en sa faveur. Les banques bénéficient toujours d'un contexte de taux d'intérêt élevés, ce qui soutient leur rentabilité. En outre, malgré les craintes persistantes de récession, de nombreuses économies font preuve de résilience, maintenant une demande soutenue en matière de crédit. Les résultats financiers publiés ont par ailleurs souvent dépassé les attentes. Enfin, les valorisations boursières demeurent attractives, surtout en comparaison avec le secteur technologique, et les rendements proposés, notamment via les dividendes, restent intéressants.

Par ailleurs, sur la même période, deux ETF ont particulièrement été souscrits dans ce secteur.



Libellé ISIN Performance depuis le 01/01/2025 (en %) AM.EUR STX BKS ETF LU1829219390 44.9507 AM.SE600 BANKS ACC LU1834983477 36.2142

Libellé ISIN Performance 1 an (en %) Tocqueville Finance R FR0000446312 38,54

Imen Hazgui