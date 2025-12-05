Top 20 des ETF éligibles au PEA les plus achetés en Novembre 2025
(Easybourse.com) EasyBourse propose aujourd'hui l'une des offres d'ETF les plus larges du marché, avec plus de 1 500 produits disponibles, dont environ 150 éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Ces instruments connaissent un succès croissant auprès des épargnants, séduits par leur capacité à offrir en un seul achat une diversification immédiate, qu'elle soit géographique, sectorielle ou thématique. Leur coût maîtrisé constitue un autre argument de poids : les ETF affichent des frais de gestion nettement inférieurs à ceux des fonds traditionnels. Sur EasyBourse, cette accessibilité est renforcée par l'offre EasyTrade qui permet, pour une partie d'entre eux, de bénéficier de remboursements de frais de courtage.
Dans ce contexte, EasyBourse vous propose un tour d’horizon des 20 ETF éligibles au PEA — les « ETF peables » — qui ont suscité le plus d’intérêt en novembre. Ce classement, établi à partir des achats bruts réalisés sur la plateforme, met en lumière les tendances d’investissement privilégiées par nos clients particuliers soucieux de dynamiser leur portefeuille tout en profitant des avantages fiscaux du PEA.
Top 20 des ETF PEA les plus achetés
FR0010411884 – Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
FR0010592014 – Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
FR0010342592 – Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A
LU1812092168 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist
FR0011871128 – Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
LU0252634307 – Amundi LevDAX Daily 2x Leveraged UCITS ETF
FR0007052782 – Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist
LU1681043599 – Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
FR0011871110 – Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
FR0011550193 – BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation
FR0011871078 – Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF
FR0013412020 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF
IE0002XZSHO1 – iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc)
FR0011550185 – BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation
FR001400U5Q4 – Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF Acc
LU1834988518 – Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc
FR0013412269 – Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF Acc
FR0013412285 – Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF Acc
LU1327051279 Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc
LU1829219390 Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
FR0013346681 AMUNDI PEA EURO COURT TERME UCITS ETF
Ce qu’il faut retenir
Le classement réunit un ensemble d’ETFs aux profils très variés, mais plusieurs tendances fortes se dégagent clairement :
D’abord, la présence marquée de produits à effet de levier et d’ETF inverses révèle une orientation vers des stratégies tactiques de court terme, privilégiant la recherche de performance rapide ou la couverture.
À l’inverse, un noyau solide d’indices mondiaux “core” — comme le MSCI World, le S&P 500, le NASDAQ-100 ou encore le CAC 40 — rappelle que l’allocation demeure ancrée dans les marchés développés et dans une logique long terme.
La technologie et les valeurs de croissance occupent également une place centrale, avec de nombreux ETF ciblant le Nasdaq ou les secteurs tech américains et européens, témoignant d’un intérêt soutenu pour les moteurs de performance des dernières années. Sur le plan sectoriel, les banques continuent de susciter un certain engouement.
Par ailleurs, la diversification géographique s’élargit grâce à la présence d’ETF dédiés à la Chine ou aux marchés émergents, offrant une ouverture vers de nouvelles opportunités. Enfin, la préférence va clairement aux ETF à capitalisation plutôt qu’à distribution : la plupart réinvestissent les dividendes, ce qui traduit une logique de croissance et de construction patrimoniale sur la durée.
Imen Hazgui
Publié le 05 Décembre 2025