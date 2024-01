RENAULT : Faut-il acheter ou vendre ?

(Easybourse.com) Croissance des ventes, le choix des gérants, un consensus sur "acheter"



Alors que Renault est devenu en 2023 la 2ème marque en Europe grâce à une année de forte croissance de ses ventes, plusieurs indicateurs favorables permettent de se projeter sur l’action Renault.



Cette croissance des ventes 2023, de 9%, est d’autant plus prometteuse que les segments à plus forte marge ont progressé encore plus : + 26% sur le segment C avec notamment des succès pour les SUV Arkana, Espace et Austral.



L’année 2024 verra aussi le lancement de la Scenic à batterie et de la R5 électrique, afin de faire le relais de la Zoé et de la Twingo électrique.



Si la dynamique commerciale est bien lancée, quels signaux complémentaires peuvent fournir nos outils d'aide à la décision ?



Nos modèles de portefeuille



Dans le modèle de portefeuille du PEA avec comme zone d'investissement l'Europe, actualisé le 5 janvier par les gérants de LBP AM, Renault a été positionné avec un poids de 5,46%.



Extrait des modèles de portefeuille, PEA Europe, pour Janvier 2024





Le consensus d'experts



Le consensus sur la fiche valeur Renault donne 13 analystes à l’achat, 6 en mode “à conserver”, et un seul à la vente.



Extrait du consensus Renault, le 26 janvier 2024





L'objectif de cours est ainsi annoncé à 48€.



Dans cette même page, l’estimation du rendement du dividende pour 2024 est annoncé à 6% et à 8% pour 2025.



Equity Trade Analysis



Toujours dans la fiche valeur, mais uniquement en mode connecté, notre outil Equity Trade Analysis qui utilise des données d’analyse fondamentale, donne cependant des notes plutôt moyennes, seule la “value”, orienté sur quelques mois surperforme la Moyenne.



Extrait de ETA, le 26 janvier 2024





Les graphiques dynamiques et l'analyse technique



Un regard sur les graphiques dynamiques, également accessibles depuis cette fiche valeur, montre Renault à mi-chemin entre ses supports et ses résistances, aussi bien horizontales que obliques. Le prochain croisement des obliques devrait être un signal pour la fin de la séquence des 12 derniers mois et le début d'une nouvelle.



Extrait du graphique dynamique Renault, le 26 janvier 2024







