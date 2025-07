Près de 150 ETF éligibles au PEA sont disponibles sur easybourse.com

(Easybourse.com) Investir en bourse devient de plus en plus accessible grâce aux ETF (Exchange Traded Funds), également appelés trackers. Ces instruments financiers, qui permettent de répliquer la performance d'un indice, d'un secteur ou d'une classe d'actifs, séduisent un nombre croissant d'épargnants à la recherche de solutions simples, peu coûteuses et efficaces pour dynamiser leur portefeuille. EasyBourse propose près de 150 ETF éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Une offre élargie qui ouvre la voie à une gestion plus souple et améliorée de l'épargne boursière.

Une diversification facile dans un cadre fiscal avantageux

Pour rappel, le principal atout du PEA réside dans sa fiscalité avantageuse : les gains réalisés (dividendes et plus-values) sont exonérés d’impôt sur le revenu après cinq ans de détention. Pouvoir y intégrer des ETF permet aux investisseurs de combiner diversification, performance et optimisation fiscale.

Les ETF éligibles au PEA doivent respecter certaines conditions, notamment être domiciliés en France ou dans un pays de l’Espace économique européen. Malgré ces contraintes, les épargnants ont désormais accès à une large palette d’indices actions géographiques (CAC 40, DAX, MSCI World, MSCI EMU, Stoxx Europe 600, S&P 500…), indices actions sectoriels (BBG Commodity TR Index, ESG Eurozone Biodiversity PAB, MSCI ACWI IMI Water Custom, STOXXEurope600 HealthCare EUR…). La possibilité est même donnée d’investir dans les obligations souveraines européennes.



Une offre adaptée à tous les profils d’investisseurs

Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, la plateforme easybourse.com propose une interface intuitive et des outils d’analyse facilitant le choix des ETF en fonction de votre stratégie. Les ETF disponibles couvrent un large éventail de thématiques : énergie, technologie, santé, infrastructures, dividendes, ou encore investissements responsables.

En outre, la gestion passive qu’offrent les ETF correspond à une tendance de fond : investir de manière simple, sans chercher à battre le marché, mais en suivant sa progression à moindre coût. Avec des frais souvent bien inférieurs à ceux des fonds classiques, les ETF s’imposent comme un outil incontournable pour optimiser un portefeuille à long terme.



Conclusion

Avec près de 150 ETF éligibles au PEA accessibles sur easybourse.com, les épargnants français disposent d’une solution complète pour construire un portefeuille diversifié, performant et fiscalement avantageux. Une initiative qui s’inscrit dans une dynamique de démocratisation de la gestion financière, et qui confirme le rôle croissant des ETF dans les stratégies d’investissement modernes.



Ci-dessous consultez les listes des ETF éligibles au PEA disponibles sur easybourse.com :



- Liste des ETF actions géographiques éligibles au PEA sur easybourse.com

- Secteurs, styles, stratégies : la liste des ETF éligibles au PEA sur easybourse.com



AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Easybourse ne saurait être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.



Imen Hazgui