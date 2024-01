Obligations d'Etat, obligations d'entreprises : comment investir en 2024 sur les ETF obligataires avec EasyBourse

(Easybourse.com) Si les chiffres ne sont pas encore complètement arrêtés à fin décembre, les données disponibles à fin novembre rendent compte d'une collecte record sur le marché des ETF en 2023. A côté des ETF actions qui ont traditionnellement le vent en poupe, les ETF obligataires ont rencontré un appétit bien aiguisé dans un contexte de taux plus élevés, particulièrement propice à des rendements plus généreux. Et cette dynamique pourrait se poursuivre en 2024.

Le marché des ETF a atteint un nouveau pic en novembre avec 1570 milliards d’euros selon les statistiques du cabinet ETFGI.



Après 14,5 milliards d’euros nets, la collecte s’est élevée à 18,1 milliards d’euros au cours du mois de novembre, totalisant ainsi environ 130 milliards d’euros d’entrées nettes depuis le début de l’année.



Il s’agit là de la deuxième collecte enregistrée la plus importante, après l’année 2021 qui captait alors 150 milliards d’euros.



« Tous les mois de l’année 2023 ont été positifs », commente Jeremy Tubiana, Responsable du développement commercial ETF et Solutions indicielles chez BNP Paribas Easy ETF.



Après 14 mois consécutifs d’entrées nettes, le marché européen augmente ainsi depuis janvier 2023 de 21,6%, date à laquelle les encours sous gestion représentaient 1297 milliards d’euros.



Dans le détail, les ETF actions ont collecté 12,5 milliards d’euros en novembre, le niveau le plus élevé de l’année, soit environ 2 milliards de plus qu’en octobre, portant les entrées nettes de l’année à 73 milliards d’euros, soit une hausse de 54,3% par rapport aux résultats de l’année précédente. Les flux entrants montrent un engouement tout particulier pour les grandes capitalisations mondiales et les grandes capitalisations américaines.





Flux actions YTD (Mds€) au 30/11/2023





Source Bloomberg, UCITS ETF, Mds€, au 30/11/2023



Les ETF obligataires à l’honneur



Flux obligataires YTD (Mds€) au 30/11/2023

Source Bloomberg, UCITS ETF, Mds€, au 30/11/2023



Perspectives pour 2024 ?



« Il est toujours difficile de savoir quelle va être la collecte l'année prochaine. Tout va dépendre de la performance des marchés boursiers, du contexte géopolitique, macroéconomique » indique avec prudence le Responsable de BNP Easy ETF. Ajoutant toutefois, « nous observons indéniablement l'arrivée de plus en plus massive de nouveaux investisseurs particuliers sur le segment des ETF ».



Ces fonds régis par la réglementation européenne présentent l’avantage de pouvoir être insérés dans différentes enveloppes d'épargne : le PEA, le compte titres, l'assurance vie ...



Cet état de fait donne à penser que la dynamique pourrait être encore très vive en 2024, notamment au sein de l’ESG.

Actuellement, aux Etats Unis, 50 % des ETF sont détenus par des investisseurs particuliers. En Europe, ce chiffre descend à 15%. Assurément, l’effet de rattrapage n’est pas terminé.



L’offre EasyBourse : plus de 1400 ETF dont plus de 200 ETF obligataires

A fin novembre, 1443 produits financiers indexés à des indices sont proposés sur la plateforme digitale d’EasyBourse, dont 1400 ETF répartis entre une trentaine d'émetteurs. On a également un peu plus de 300 ETN (Exchange Traded Notes, produit de dette similaire à une obligation, qui est non subordonnée, et qui permet de répliquer les performances d'un indice de référence, moins les frais de gestion) et une trentaine d'ETC (Echange Traded Commodity, produit qui suit le cours d'une matière première ou d'un panier de matières premières). « Il est toujours difficile de savoir quelle va être la collecte l'année prochaine. Tout va dépendre de la performance des marchés boursiers, du contexte géopolitique, macroéconomique » indique avec prudence le Responsable de BNP Easy ETF. Ajoutant toutefois, « nous observons indéniablement l'arrivée de plus en plus massive de nouveaux investisseurs particuliers sur le segment des ETF ».Ces fonds régis par la réglementation européenne présentent l’avantage de pouvoir être insérés dans différentes enveloppes d'épargne : le PEA, le compte titres, l'assurance vie ...Cet état de fait donne à penser que la dynamique pourrait être encore très vive en 2024, notamment au sein de l’ESG.Actuellement, aux Etats Unis, 50 % des ETF sont détenus par des investisseurs particuliers. En Europe, ce chiffre descend à 15%. Assurément, l’effet de rattrapage n’est pas terminé.A fin novembre, 1443 produits financiers indexés à des indices sont proposés sur la plateforme digitale d’EasyBourse, dont 1400 ETF répartis entre une trentaine d'émetteurs. On a également un peu plus de 300 ETN (Exchange Traded Notes, produit de dette similaire à une obligation, qui est non subordonnée, et qui permet de répliquer les performances d'un indice de référence, moins les frais de gestion) et une trentaine d'ETC (Echange Traded Commodity, produit qui suit le cours d'une matière première ou d'un panier de matières premières).



Pour l'essentiel, ces produits sont cotés à Paris et à Amsterdam. La devise prédominante, est l'euro, avec environ 200 ETF libellés en dollar.

La réplication physique l'emporte largement sur la réplication synthétique. Plus de 150 produits sont éligibles au PEA. 827 produits permettent de requérir au



212 ETF obligataires sont comptabilisés dans le gisement. Ces derniers sont indexés à des indices obligataires, émanant de Barclays, de Bloomberg, de FTSE, d’iBoxx, de JP Morgan...

L’ensemble de ces produits sont répartis entre 14 émetteurs. Les principaux pourvoyeurs sont Amundi/Lyxor (89), BlackRock/iShares (58), VanEck (13), BNP Paribas (12), State Street Global Advisors (11) et UBS (11).

Au sein de la poche, sont notamment recensés une centaine d’ETF obligations d’Etat, un peu plus de 80 ETF obligations d’entreprises, 6 ETF monétaires.

175 produits suivent une stratégie d’investissement en réplication physique. 117 produits sont éligibles au SRD. 167 de ces produits sont libellés en euro et 39 en dollar.



Et certains secteurs sont particulièrement représentés comme l’environnement ou encore la technologie.



Au total, sur les 412 ETF/ETC/ETN achetés sur l'année 2023 par les clients d'EasyBourse, 62 ETF obligataires. Pour l'essentiel, ces produits sont cotés à Paris et à Amsterdam. La devise prédominante, est l'euro, avec environ 200 ETF libellés en dollar.La réplication physique l'emporte largement sur la réplication synthétique. Plus de 150 produits sont éligibles au PEA. 827 produits permettent de requérir au service de règlement différé 212 ETF obligataires sont comptabilisés dans le gisement. Ces derniers sont indexés à des indices obligataires, émanant de Barclays, de Bloomberg, de FTSE, d’iBoxx, de JP Morgan...L’ensemble de ces produits sont répartis entre 14 émetteurs. Les principaux pourvoyeurs sont Amundi/Lyxor (89), BlackRock/iShares (58), VanEck (13), BNP Paribas (12), State Street Global Advisors (11) et UBS (11).Au sein de la poche, sont notamment recensés une centaine d’ETF obligations d’Etat, un peu plus de 80 ETF obligations d’entreprises, 6 ETF monétaires.175 produits suivent une stratégie d’investissement en réplication physique. 117 produits sont éligibles au SRD. 167 de ces produits sont libellés en euro et 39 en dollar.Et certains secteurs sont particulièrement représentés comme l’environnement ou encore la technologie.Au total, sur les 412 ETF/ETC/ETN achetés sur l'année 2023 par les clients d'EasyBourse, 62 ETF obligataires.



Ci-dessous, plus précisément, le top 30 des ETF obligataires les plus souscrits par nos clients sur l'année 2023.







Consultez notre rubrique ETF sur le site Easybourse.com :







« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Ni Easybourse ni BNP Asset Management ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »

Imen Hazgui / Oussama Boulfrad