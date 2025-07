Fermeture CAC 40: efface ses gains matinaux et enfonce les 7800 pts

publié le 15/07/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir passé l'essentiel de la matinée en territoire positif, la Bourse de Paris a progressivement vu ses gains s'effriter en seconde partie de journée.L'indice parisien conclut ainsi la séance sur une perte de 0,54%, à 7766 points, notamment pénalisé par Thales (-2,6%), Veolia (-2,3%) et Société Générale (-2%).

Outre-Atlantique, le Nasdaq gagne 0,7% (bien aidé par Nvidia qui s'adjuge près de 4,3% après l'annonce d'une reprise des ventes en Chine de la puce H20), tandis que le S&P500 est à l'équilibre et que le Dow Jones lâche 0,5%.Les marchés ont scruté avec attention la publication de l'inflation US à 14H30 : le Département du Travail a fait état d'un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.

En données 'core', hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes (+0,2% contre 0,3% attendu).Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.L'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui.

.. il reste quasi nul pour le 30 juillet.Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans qui prend +3,5Pts à 4,464% et le '30 ans' flirte avec les 5% (4,997%).En Europe, le Bund se détend symétriquement de -2,5Pts vers 2,7050% et nos OAT effacent -3,2Pts vers 3,4030%.A noter que la production industrielle en Europe a rebondi de +1,7% en mai, le moral des milieux d'affaire allemand (ZEW) s'améliore également.Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa consolidation depuis le test des 1,18 dollar au début du mois: affaibli par la détente des taux, il cède 0,5% et évolue actuellement autour de 1,1620Les investisseurs ont dû par ailleurs encaisser une avalanche de résultats de banques en début de matinée, ayant donné une image plutôt contrastée du secteur.

JPMorgan Chase, la première banque américaine en termes d'actifs, a fait état d'un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre et son PDG Jamie Dimon a mis en garde contre un certain nombre de risques 'significatifs' allant de l'incertitude sur les questions commerciales au creusement des déficits budgétaires en passant par le niveau élevé de certains actifs.Citigroup publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dus à la croissance de ses revenus dans ses cinq principaux métiers, marchés et gestion de fortune en tête.De son côté, Wells Fargo a dévoilé un revenu d'intérêts net (NII) inférieur aux estimations.Suivront en fin de semaine des groupes de la trempe de Netflix, PepsiCo, 3M, SLB ou encore American Express.Les intervenants de marché vont désormais avoir à coeur de savoir si les résultats trimestriels des entreprises, et surtout leurs perspectives d'activité, justifient les niveaux de valorisations élevés actuels.

De solides performances pourraient cependant ne pas suffire à convaincre les investisseurs de la nécessité de poursuivre le récent 'rallye'.Les cours pétroliers stagnent : à Londres le Brent se fige vers 69,2$ le baril.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale annonce avoir signé un accord avec l'État camerounais pour la cession totale des parts du groupe (58,08%) dans Société Générale Cameroun. L'Etat camerounais, déjà actionnaire, détiendrait ainsi 83,68% des parts de Société Générale Cameroun.Michelin annonce que Scope Ratings a confirmé le 11 juillet 2025 sa note IDR (soit la notation de défaut de l'émetteur) long terme à ' A ', assortie d'une perspective Stable. De son côté, Moody's a confirmé le 9 juillet 2025 sa note non sollicitée à long terme à ' A2 ', également avec une perspective Stable, en mettant en avant les ' marges attractives de Michelin ', soutenues par ' la forte notoriété de sa marque et ses capacités d'innovation '.

Mercialys indique avoir réalisé l'acquisition de la participation de 49% non encore détenue dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66.000 m2 GLA, pour un montant de 28 millions d'euros.Valeo annonce qu'un 'grand constructeur chinois de véhicules électrifiés (NEV)' -dont le nom n'est pas précisé- a choisi son module électronique de puissance 5-en-1 pour ses groupes motopropulseurs électrifiés.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.