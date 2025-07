Pré-ouverture CAC 40: après le rebond, le 'test' de la saison des résultats

publié le 14/07/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge lundi à l'ouverture, une certaine prudence l'emportant à l'amorce d'une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur le plan des résultats d'entreprise et des indicateurs économiques.

Autour de 8h05, le contrat 'future' - livraison fin juillet - sur l'indice CAC 40 cède 65 points à 7766,5 points, suggérant un repli de l'ordre de 0,8% en début de séance.Si les volumes d'échanges devraient rester relativement réduits aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs étant absents pour la fête nationale du 14 juillet, la tendance promet incontestablement de s'animer au cours des jours qui viennent.

La remontée des places boursières observée depuis le mois d'avril pourrait en effet rendre les investisseurs particulièrement sensibles à la saison des publications de résultats trimestriels, qui va démarrer cette semaine.Cette période toujours cruciale pour l'évolution des marchés connaîtra un début de réponse dès demain avec les annonces des grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo, dont les cours de Bourse se sont vivement appréciés cette année.

Leurs homologues Bank of America et Goldman Sachs publieront leurs comptes ce mercredi, avant que 3M, American Express ou encore Netflix leur emboîtent le pas en seconde partie de semaine.Aux Etats-Unis, les profits des entreprises composant l'indice américain S&P 500 sont attendus en hausse de 5% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier.Il devrait s'agir du huitième trimestre consécutif de croissance des bénéfices, mais aussi du rythme de progression le plus faible enregistrée depuis la fin 2023.

En Europe, les résultats des sociétés sont, eux, anticipés en repli de 3%, pénalisés non seulement par la morosité de la croissance sur le Vieux Continent mais également par la récente appréciation de l'euro.Sachant que les marchés d'actions aux Etats-Unis comme en Europe évoluent à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, cette saison des résultats pourrait bien se transformer en un véritable 'test' pour les places boursières, voire même provoquer un brusque 'retour à la réalité' pour des indices qui semblent un peu déconnectés des fondamentaux économiques.

Les investisseurs ne se contenteront pas seulement d'éplucher résultats du trimestre écoulé, ils scruteront aussi avec une attention particulière les prévisions que les entreprises délivreront pour les mois à venir dans un contexte économique incertain marqué par une instabilité persistante sur le front des droits de douane.Bon nombre d'analystes estiment d'ailleurs que les marchés prennent un peu trop à la légère les enjeux liés aux tarifs douaniers.'Les marchés réagissent de moins en moins aux menaces liées à la mise en place de nouvelles taxes à l'importation. Ils ne considèrent plus la possibilité de nouvelles hausses de tarifs comme sérieuse', relèvent les stratégistes actions de Barclays, emmenés par Emmanuel Cau.

Preuve que le climat commercial mondial reste très délétère, Donald Trump a annoncé pendant le week-end l'instauration de surtaxes de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne et du Mexique, et ce à compter du 1?? août.'Même si les investisseurs semblent se dire que l'incertitude tarifaire a atteint un pic, ses effets sur la croissance et l'inflation restent toujours à déterminer', prévient la banque d'affaires britannique.L'exercice apparaît d'autant plus périlleux que le ratio cours/bénéfice (PER) de l'indice S&P 500 s'établit aujourd'hui à un niveau jugé 'surévalué' de 21,9x, bien supérieur à ses moyennes historiques à cinq et dix ans.Elément supplémentaire de nervosité pour les marchés, les intentions de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire restent toujours aussi floues.

De ce point vue, le marché sera très attentif demain aux derniers chiffres de l'inflation américaine qui pourraient, là aussi, commencer à refléter l'impact de la politique protectionniste mise en place par l'administration Trump et remettre en cause le scénario d'un prochain assouplissement.Le reste de la semaine boursière sera animée par d'autres indicateurs économiques, dont les ventes au détail, la production industrielle et les données sur la construction immobilière.