Mi-séance CAC40: dans le rouge pénalisé par les valeurs du luxe

publié le 11/07/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède 0,9% cet après-midi, autour des 7832 points, pénalisée par Stellantis (-5%), Kering (-3,7%) et LVMH (-2,8%). Les marchés doivent composer avec le durcissement de ton de Donald Trump qui a annoncé hier soir qu'il comptait imposer 35% de surtaxes douanières sur les produits importés du Canada à partir du 1er août, une mesure qui reflète l'orientation plus ferme qu'il semble vouloir donner à sa politique.

Un peu plus tôt dans la soirée, le milliardaire new-yorkais avait affirmé qu'il prévoyait également d'envoyer un courrier d'avertissement à l'Union européenne. Ce revirement de la Maison Blanche, qui semblait jusqu'ici privilégier la piste de négociations, laisse redouter une nouvelle escalade sur le commerce, une préoccupation qui avait été mise de côté par les marchés récemment. 'Cette perspective pourrait se traduire par une remontée des coûts de production, de nouvelles pressions sur les bénéfices des entreprises et un retour des tensions inflationnistes susceptibles de faire dérailler le rally boursier', s'inquiète Linh Tran, analyste marchés chez XS.

com. Selon Danske Bank, les effets négatifs consécutifs aux surtaxes douanières mettront d'une part du temps à se faire sentir et pourront être absorbés par l'impact de la baisse du dollars. 'Résultat, nous nous attendons à ce que la dynamique macroéconomique continue de soutenir de belles performances boursières sur les trois à six prochains mois', indique la banque danoise. Sur le front des statistiques, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1% sur un an en juin 2025, après une progression annuelle de +0,7% observée en mai, d'après l'Insee qui révise ainsi en hausse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois écoulé. L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue au mois de mai, selon une estimation rendue publique vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le Royaume-Uni a vu son produit intérieur brut (PIB) diminuer de 0,1% en mai après un repli de 0,3% en avril et une hausse de 0,4% en mars (contre +0,2% en précédente estimation). Enfin, le déficit commercial britannique est resté stable à 21 milliards de livres sterling en mai 2025, par rapport à son niveau du mois précédent (qui a d'ailleurs été révisé en baisse d'une estimation initiale qui était de 21,6 milliards). Notons que le baril de Brent est stable à Londres, autour des 69,40$ tandis que l'euro s'échange à 1,169$. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Technip Energies indique avoir remporté un 'grand' contrat (entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) pour la réalisation des activités préliminaires d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) en Afrique.

Alstom et son partenaire canadien TransLink annoncent que les premières rames de la nouvelle génération de SkyTrain, une flotte de métro léger automatisé connue sous le nom de 'Mark V', sont entrées en service à Vancouver, à l'Ouest du Canada. Air France-KLM a annoncé vendredi qu'Angus Clarke, son directeur général adjoint et directeur commercial, l'avait informé de son intention de démissionner de son poste à compter du 31 août. Enfin, Carrefour a annoncé hier la signature d'accords en vue de la cession de 9 magasins en France pour un montant d'environ 70 ME. Le groupe annonce la signature de deux accords portant sur la cession de 9 magasins, incluant 5 hypermarchés Carrefour (dont 3 ex-Cora et 1 ex-Casino), 2 Carrefour Market, 1 Carrefour City et 1 magasin Match.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com - All rights reserved.