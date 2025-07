Pré-clôture CAC40 : figé vers 7.800, taux US en hausse, idem $ à 1,1635E

publié le 15/07/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris tente de se maintenir à l'équilibre (à peine +0,1%), un score quasi nul en vigueur depuis l'heure du déjeuner et qui n'a guère subi de variations depuis plus de 3 heures, malgré une série de chiffres US et une réouverture de Wall Street où le Nasdaq-100 franchit le cap des 24.

000Pts dans le sillage des semi-conducteurs alors que Meta parle d'investir des 'centaines de Mds$ de $ dans l'I.A').Nvidia (+4,5%) pulvérise un nouveau record absolu à 171$, AMD et Super-microcomputer grimpent de près de +7,5%.. le 'SOXX' évolue dans la stratosphère boursière et devance tous les autres secteurs de 3 longueurs.

Mais le 'point d'orgue' de cette séance était attendu à 14H30 avec le 'CPI' américain : le Département du Travail a fait état tôt ce matin d'un indice des prix à la consommation américain en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.

En données 'core', hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes (+0,2% contre 0,3% attendu).Cette accélération ne semble cependant pas en mesure de remettre en question le calendrier d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, les marchés prévoyant toujours majoritairement une baisse des taux directeurs en septembre.

Après la publication du CPI, l'outil FedWatch du CME montre même que la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt de 25 points de base à la rentrée s'est légèrement renforcée, passant de 37,4% hier à 40,4% aujourd'hui... il reste quasi nul pour le 30 juillet.Les chiffres de l'inflation pèsent sur le rendement des Treasuries à 10 ans qui prend +3,5Pts à 4,464% et le '30 ans' flirte avec les 5,00% (4,997%).En Europe, le Bund se détend symétriquement de -3,5Pts vers 2,694% et nos OAT effacent -4Pts vers 3,3900%.

La production industrielle en Europe a rebondi de +1,7% en mai.Les investisseurs ont dû par ailleurs encaisser une avalanche de résultats de banques en début de matinée, ayant donné une image plutôt contrastée du secteur.JPMorgan Chase (-1%), la première banque américaine en termes d'actifs, a fait état d'un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre et son PDG Jamie Dimon a mis en garde contre un certain nombre de risques 'significatifs' allant de l'incertitude sur les questions commerciales au creusement des déficits budgétaires en passant par le niveau élevé de certains actifs.

Citigroup (+1%) publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dus à la croissance de ses revenus dans ses cinq principaux métiers, marchés et gestion de fortune en tête.Wells Fargo se replie de plus de 3% après avoir dévoilé un revenu d'intérêts net (NII) inférieur aux estimations.Suivront en fin de semaine des groupes de la trempe de Netflix, PepsiCo, 3M, SLB ou encore American Express.Les investisseurs seront d'autant plus sensibles aux résultats des entreprises que les valorisations apparaissent aujourd'hui élevées à Wall Street.Alors que l'indice S&P 500 a repris près de 25% depuis le 8 avril et la présentation officielle des surtaxes douanières du 'Liberation Day', les bénéfices des entreprises cotées devraient progresser de moins de 5% sur un an au deuxième trimestre, soir leur taux de croissance le plus faible depuis 2023.

Avec un S&P 500 qui n'évolue plus qu'à une vingtaine de points de son plus haut historique atteint la semaine passée, son PER de 21,9x s'avère aujourd'hui bien supérieur à ses moyennes historiques à cinq et dix ans.Les intervenants de marché vont désormais avoir à coeur de savoir si les résultats trimestriels des entreprises, et surtout leurs perspectives d'activité, justifient ces niveaux de valorisations élevés.De solides performances pourraient cependant ne pas suffire à convaincre les investisseurs de la nécessité de poursuivre le récent 'rally'.Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa consolidation depuis le test des 1,18 dollar au début du mois: il cède 0,35% et évolue actuellement autour de 1,1635 Les cours pétroliers se replient alors que le récent durcissement de ton de Donald Trump à l'encontre de Moscou et de Vladimir Poutine ne s'est pas encore traduit par des sanctions effectives contre le secteur pétrolier russe : le Brent se fige vers 69,2$ (inchangé à Londres).

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Mercialys indique avoir réalisé l'acquisition de la participation de 49% non encore détenue dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66.000 m2 GLA, pour un montant de 28 millions d'euros.Valeo annonce qu'un 'grand constructeur chinois de véhicules électrifiés (NEV)' -dont le nom n'est pas précisé- a choisi son module électronique de puissance 5-en-1 pour ses groupes motopropulseurs électrifiés.