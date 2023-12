L’offre d’EasyBourse (19:30 )

La croissance ralentit au troisième trimestre-Une hausse du chiffre d’affaires de 6% est constatée sur les 9 premiers mois de l’année, ce qui est relativement solide. Cependant, les marges ont été affectées par une augmentation des salaires.Etats des flux trimestriels sur les fonds Small & Mid caps (M€)Encours des fonds Small & Mid, France et Europe (M€)- Depuis 2018, une décollecte significative est observée sur les fonds Small & Mid caps.- En France, les flux sortants sont de l’ordre de 8 milliards d'euros- Parmi les éléments explication : un très bon marketing du Private EquityUne opportunité en termes de valorisation-La sous performance des petites valeurs par rapport aux grandes est considérable, probablement supérieure à 25 %-Une décote historique est également relevée par rapport au Private Equity dont le marketing à destination des investisseurs particuliers a été particulièrement efficace-Les faibles valorisations actuelles des Small & Mid caps correspondent à des périodes de crise économique, comparable à 2008, alors que la conjoncture n’est pas si mauvaise et que la rentabilité des titres ne s’est pas détériorée-Il y a probablement un phénomène psychologique chez les investisseurs consistant à penser que les titres les moins liquides sont plus risqués. Or le manque de liquidité peut s’avérer bon pour la performance, contrairement à cette idée reçue.Small vs Large France - Evolutions comparées des indices en France2023 YTD (au 31/10/2023)Small vs Large Europe - Depuis 1999, deux années historiques de sous-performance-L’écart de performance est plus élevé en France du fait qu’il y a dans l'indice du Cac 40 une très forte présence des valeurs de luxe qui ont pu être à certains moment très porteuses.- En outre, les dirigeants de sociétés cotées françaises n'aiment pas trop communiquer et ont du mal à réaliser qu'ils sont maintenant en concurrence avec les chefs d'entreprise de toutes les sociétés européennesVers de meilleures perspectives ?-Sur les cinq dernières années, les grandes capitalisations ont battu les petites. Statistiquement, il s’agit d’un accident. Si on se focalise sur plus longue période 50 ans, 80 ans : les petites capitalisations ont systématiquement battu les grandes-Les taux à dix ans français ne sont pas très séduisants, en particulier on anticipe une nouvelle baisse des taux directeurs de la BCE en 2024. Ceci pourrait encourager les investisseurs particuliers à s’intéresser de nouveau aux actions et plus singulièrement aux petites et moyennes capitalisations- La même logique peut s’appliquer au regard de la baisse des actifs immobiliers- Un début de surperformance des Small & Mid caps par rapport aux larges caps pourrait inciter de nombreux investisseurs institutionnels qui ont déserté le segment des petites et moyennes entreprises à en remettre dans leur allocation, ce qui créerait un effet boule de neige.108 fonds spécialisés sur les Small & Mid Caps / 51 fonds achetés en 2023Zoom sur les fonds d’Indépendance et Expansion AM :Indépendance et Expansion Europe Smll AC [ISIN LU1832174962]Indépendance et Expansion France Smll AC [ISIN LU0131510165]-Evocation des spécificités de la stratégie d’investissement-Enoncé des 10 meilleures positions des portefeuilles