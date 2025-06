Fermeture Wall Street termine en hausse, optimiste pour le commerce et les taux

publié le 27/06/2025

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, avec un nouveau record en clôture pour le S&P-500 et le Nasdaq à la clé, sur fond d'optimisme autour de prochains accords commerciaux et d'espoir de baisse des taux de la Réserve fédérale après des chiffres de l'inflation rassurants.

L'indice Dow Jones a gagné 1,00%, ou 432,43 points, à 43.819,27 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 32,05 points, soit 0,52%, à 6.173,07 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 105,55 points, soit 0,52%, à 20.273,459 points.

Wall Street a entamé la session sur une bonne note après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis au mois de mai, qui sont ressortis conformes aux attentes, alimentant les espoirs d'une baisse des taux de la Réserve fédérale de 75 points de base cette année.

Les investisseurs sont aussi confortés par les signes d'apaisement de la guerre commerciale avec la Chine et la promesse par la Maison blanche d'accords avec d'autres pays.

Ils ont un peu déchanté après l'annonce par Donald Trump de la rupture des négociations avec le Canada, auquel le président américain a promis d'imposer de nouveaux droits de douane sous sept jours, en invoquant l'entrée en vigueur dans ce pays d'une taxe sur les services numériques, mais après avoir réduit leurs gains, les indices new-yorkais sont repartis de l'avant.

"Le marché s'est montré très résilient", a commenté Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Les investisseurs profitent de l'optimisme ambiant et sont à l'affût de coups à faire."

Côté valeurs, les prévisions optimistes du fabricant de puces Micron ont ravivé la confiance des investisseurs dans les actions liées à l'intelligence artificielle, tandis que Nvidia (+1,76%) s'est rapprochée d'une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars.

Le titre Nike a bondi de plus de 15% après que l'équipementier sportif a dit s'attendre à une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

(Rédigé par Stephen Culp, version française Tangi Salaün)