Pré-ouverture Wall Street en hausse avec l'apaisement des tensions au Proche-Orient

publié le 25/06/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi alors que les investisseurs se sont réjouis du cessez-le-feu annoncé entre Israël et l'Iran, bien que fragile, et ont également scruté des commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, en quête d'indices sur la politique monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 1,19%, ou 507,24 points, à 43.091,97 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 67,01 points, soit 1,11%, à 6.092,18 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 281,56 points (1,43%) à 19.912,53 points.

Les trois principaux indices de Wall Street terminent ainsi dans le vert pour une deuxième séance consécutive, le S&P-500 se rapprochant de son record de clôture du 19 février dernier.

Si Israël semblait avoir enfreint dans la journée le cessez-le-feu annoncé lundi soir par le président américain Donald Trump, les investisseurs ont salué les signaux indiquant une désescalade des tensions avec l'Iran.

Cette trêve a "réellement donné de l'épaisseur au rebond du marché", a commenté Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments, à New York.

"Les investisseurs parient sur le fait que le calme au Proche-Orient est une aubaine pour les actions, bien que cela pèse sur les obligations et les prix du pétrole", a-t-il dit.

Du fait de l'apaisement des craintes à l'égard de l'approvisionnement en pétrole, les prix du brut ont reculé et entraîné un repli du secteur de l'énergie.

S'exprimant dans la journée devant une commission de la Chambre américaine des représentants, Jerome Powell a réitéré sa position selon laquelle la Fed pouvait patienter pour baisser les taux afin de déterminer les répercussions économiques de la politique de droits de douane de l'administration Trump.

Les marchés financiers misent à environ 20% sur une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de juillet de la Fed, et à près de 70% sur la perspective que cette première baisse en 2025 interviendra en septembre.

Un rapport publié dans la journée montre que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est détériorée en juin, notamment face aux inquiétudes concernant le marché du travail, qui s'est replié à un plus bas depuis mars 2021.

Cela, de même que d'autres données économiques suggérant un ralentissement de l'économie américaine, "indique une probabilité accrue que la Fed baissera les taux cette année", a déclaré Greg Bassuk.

Les investisseurs attendent la publication jeudi du rapport définitif du département américain du Commerce sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre puis, vendredi, le rapport sur les dépenses de consommation qui devrait donner des éléments sur l'inflation.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies ont enregistré mardi les gains les plus importants. A l'inverse, l'énergie a subi le plus fort repli, de 1,5%.

Les valeurs du secteur aérien ont progressé, bénéficiant de l'apaisement des tensions au Proche-Orient.

Des entreprises du secteur de la défense ont en revanche reculé, à l'image de Lockheed Martin et RTX Corp, qui ont perdu plus de 2%.

Tesla a été en retrait par rapport aux autres "Sept Magnifiques" de Wall Street, chutant de 2,4%.

Coinbase Global et Strategy ont grimpé dans le sillage de la hausse du bitcoin.

Broadcom a pris 3,9% et s'est établi à un pic inédit après que HSBC a revu à la hausse sa recommandation pour le fabriquant de semiconducteurs.

(Rédigé par Jean Terzian)