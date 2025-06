Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avec le Proche-Orient et avant Powell

publié le 24/06/2025

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes rebondissent à mi-séance mardi, les investisseurs accueillant avec soulagement l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran avant l'audition de Jerome Powell. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'affichant en hausse de 0,70%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,79% et le Nasdaq avance de 1%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 1,27% à 7633,38 points vers 10h20 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 2,19%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,36%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 1,33%, l'EuroStoxx 50 gagne 1,48% et le Stoxx 600 croît de 1,21%.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran était entré en vigueur, exhortant les deux pays à le respecter alors qu'Israël accuse déjà Téhéran d'avoir violé l'accord.

Les investisseurs devraient pouvoir se concentrer sur l'audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), devant le Congrès américain pour deux jours qui débute mardi.

"L'attention se déplace du Moyen-Orient vers Powell. L'Iran et Israël ont convenu d'un cessez-le-feu, et les marchés ont déjà commencé à évaluer le risque géopolitique hier alors que les frappes de représailles de l'Iran contre les États-Unis semblaient mesurées", estiment les analystes d'ING dans une note publiée mardi.

Le président de la Fed devrait être largement interrogé sur l'approche prudente de l'institution sur la baisse des taux après les critiques de Donald Trump, les marchés scrutant le moindre signe d'une potentielle baisse des taux dès juillet qui n'est pour le moment anticipée que par moins d'un tiers du marché.

Les dots, prévisions anonymes du niveau des taux directeurs par chacun des membres de la Fed, suggèrent deux baisses supplémentaires en 2025.

Ce sont surtout les conséquences économiques des politiques du président américain qui pourraient changer la donne. Les investisseurs seront aujourd'hui attentifs à ce titre à l'indicateur de confiance du consommateur pour juin avant le PIB américain pour le premier trimestre et l'inflation PCE pour mai attendus plus tard.

Le sommet de l'Otan, qui débute ce mardi pour deux jours, devrait par ailleurs acter l'objectif de dépenses militaires à 5% du PIB pour les alliés voulu par Donald Trump, en plus des discussions attendues sur le Proche-Orient. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3SR0KN]

Les compagnies pétrolières et gazières américaines et les entreprises du secteur de la défense chutent en pré-ouverture à la suite de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.

Les majors du pétrole Exxon Mobil et Chevron perdent plus de 1% tout comme APA Corp et Diamondback Energy.

Lockheed Martin et RTX Corp sont en baisse de 1,6%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran affecte différemment les secteurs en Bourse mardi.

Les compagnies pétrolières et gazières chutent également, TotalEnergies, Esso, Eni et Maurel & Prom perdent entre 2,8% et 7%.

Au contraire, les actions des compagnies aériennes et des voyagistes européens sont à la hausse. Air France <KLM AIRF.PA,> British Airways, Wizz Air, Lufthansa et TUI prennent plus de 5%.

TAUX

Les rendements allemands sont à la hausse à mesure qu'approche le vote sur le budget qui devrait entériner une hausse des dépenses et des émissions de dette.

Le rendement du dix ans allemand se renforce de 4,9 pb à 2,554%, celui du taux à deux ans se hisse de 1,5 pb à 1,855%

Le rendement du Treasury à dix ans prend 2 pb à 4,3416%, tandis que le rendement du titre à deux ans progresse de 1,1 pb à 3,8399%.

CHANGES

Le cessez-le-feu évoqué par Donald Trump au Moyen-Orient fait chuter le dollar qui avait profité ces derniers jours de son statut de valeur refuge.

Le dollar recule de 0,4% face à un panier de devises de référence, l'euro se hisse de 0,19% à 1,1598 dollar, et la livre sterling se raffermit de 0,64% à 1,3608 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines mardi après qu'Israël a accepté un cessez-le-feu avec l'Iran soutenu par les États-Unis, atténuant ainsi les craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le Brent recule de 2,7% à 69,55 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 2,69% à 66,67 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 24 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance du consommateur juin 99,8 98,0

(conference Board)

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)