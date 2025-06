Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe dans le vert avec la défense

publié le 26/06/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse jeudi et les Bourses européennes sont également orientées dans le vert à la mi-séance, dans un contexte d'apaisement des inquiétudes au Proche-Orient et alors que le marché se tourne désormais vers d'autres thématiques comme les droits de douane, l'indépendance de la Fed et les données économiques clés américaines. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,44% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,24% à 7.576,22 points vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,51% et à Londres, le FTSE prend 0,41%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,18% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,05%. Le Stoxx 600 avance de 0,20%, porté notamment par le secteur de la défense (+1,52%) avec la hausse des dépenses des pays membres de l'Otan.

Les investisseurs sont rassurés par le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui tient, tandis que le président américain, Donald Trump, a annoncé mardi soir que des discussions irano-américaines se tiendraient la semaine prochaine. L'attention du marché se porte désormais sur la date butoir du 9 juillet pour un accord définitif sur les droits de douane dits "réciproques".

Les dirigeants de l'Union européenne (UE), réunis en sommet à Bruxelles, doivent indiquer ce jeudi à la Commission européenne s'ils souhaitent conclure rapidement un accord commercial avec les Etats-Unis, au prix de conditions plus favorables à Washington, ou s'ils veulent durcir le bras de fer dans l'espoir d'obtenir davantage. Hormis le Royaume-Uni, peu de pays ont conclu pour le moment un accord définitif avec les Etats-Unis.

"Nous n'avons pas beaucoup entendu parler d'un accord entre les Etats-Unis et l'Europe et à mesure que nous nous rapprochons de la date limite sur les droits de douane, cela devient un facteur de risque plus important pour l'Europe", résume Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Les marchés surveillent également les derniers développements dans le différend entre Donald Trump et le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que le locataire de la Maison blanche a dit mercredi avoir trois ou quatre noms pour remplacer Jerome Powell, semblant remettre en cause l'indépendance de la banque centrale. D'après le Wall Street Journal, Jerome Powell pourrait être remplacé en septembre ou en octobre alors que son mandatprend fin en principe en mai 2026.

La Fed est par ailleurs dans les radars des marchés avec la publication ce jeudi à 14h30 GMT de l'estimation définitive du produit intérieur brut américain (PIB) pour le premier trimestre et avec la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure préférée de l'inflation par l'institution.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Micron Technology prend 2,3% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street. Dans son sillage, le secteur des semi-conducteurs est bien orienté avec Marvell qui prend 2%, Advanced Micro Devices (AMD) 1,7% et Nvidia 1,1% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

Carrefour chute de 8,55% alors que JPMorgan a abaissé son objectif de cours sur le distributeur, désormais placé sous surveillance négative.

Edenred et Pluxee gagnent respectivement 6,14% et 2,34% après la présentation en France d'un projet de réforme des titres-restaurant visant à moderniser et simplifier le système.

Worldline rebondit de près de 10% après un plongeon la veille une à la suite d'une enquête sur des transactions douteuses.

Trigano avance de 6,03%, le fabricant de camping-cars anticipant une "dynamique favorable" pour la prochaine saison.

H&M prend 3,78% avec la publication par le géant suédois du prêt-à-porter d'un bénéfice trimestriel au-dessus du consensus.

EQT gagne 4,87%, Citigroup étant passé de "neutre" à "acheter" sur le fonds d'investissement suédois.

Le secteur de la défense est tiré par Rheinmetall (+4,26%, Hensoldt (+2,7%) et Saab (+3,57%).

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,6 point de base, à 2,546% après un gain de trois points mercredi alors que les marchés évaluent l'impact de la hausse des dépenses budgétaires sur la politique monétaire.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd jeudi 2,2 points de base, à 4,271%, au lendemain d'une quasi-stagnation et avant des indicateurs économiques clés.

CHANGES

Le dollar est tombé jeudi à un creux de plusieurs années face à l'euro, la livre et le franc suisse en raison des inquiétudes sur l'indépendance future de la Fed, ce qui pourrait miner la confiance dans la solidité de la politique monétaire des Etats-Unis.

Le billet vert recule de 0,40% face à un panier de devises. Contre l'euro, il perd 0,34%, à 1,1699 après avoir touché en séance 1,1708, son plus bas niveau depuis septembre 2021.

La livre sterling progresse de 0,27% à 1,3701 dollar, après avoir grimpé à 1,3717 dollar en début de séance, son plus haut niveau depuis octobre 2021.

Le dollar est à son plus bas niveau depuis plus de dix ans face au franc suisse, à 0,8007.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte encore jeudi, les investisseurs se concentrent sur les signaux liés à la demande : le Brent avance de 0,28% à 67,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,35% à 65,15 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)