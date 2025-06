Ouverture CAC40: en hausse timide dans un climat de prudence

publié le 26/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre ce matin, autour des 7570 points (+0,2%), tirée par Edenred (+6%) et Eurofins Scientific (+1,9%) mais freinée par Carrefour (-5,8%) et Michelin (-2,1%). Un climat de prudence et d'attentisme semble dominer cette fin de deuxième trimestre en l'absence de catalyseurs évidents permettant d'alimenter le rebond des dernières semaines.

Plusieurs facteurs d'impulsion se profilent à l'horizon, à commencer par le rapport sur l'emploi américain pour le mois de juin, qui paraîtra à la fin de la semaine prochaine.Les questions commerciales pourraient également revenir sur le devant de la scène à l'approche de la date butoir du 9 juillet, censée marquer la fin du délai de 90 jours accordé par Donald Trump dans l'application de ses nouveaux droits de douane du 'Liberation Day'.

Pour autant, les marchés semblent à ce stade peu préoccupés par ces échéances et évoluent dans une forme de léthargie en attendant qu'un événement imprévu vienne les réveiller.D'après les analystes, ce mouvement de pause ne vient pas remettre en cause la dynamique haussière qui porte les places boursières depuis le mois d'avril.'Le fait que l'on se dirige vers des accords commerciaux, que le ton se soit adouci sur ce front, que les données macroéconomiques restent solides et que les résultats s'améliorent devraient nous emmener vers de nouveaux sommets sous peu', assure Michael Brown, le stratège de Pepperstone.

La deuxième journée de l'audition de Jerome Powell devant le Sénat n'a suscité que peu de réaction, le président de la Fed s'étant contenté de répéter mot pour mot ses déclarations faite la veille à la Chambre des représentants.Powell ne s'est pas aligné sur l'idée d'une baisse des taux dès la fin juillet, défendue par certains de ses collègues, préférant maintenir son approche 'wait-and-see' face à un environnement économique jugé incertain.Du point de vue macroéconomique, la fin de semaine s'annonce chargée puisque sont attendus aujourd'hui les chiffres définitifs du PIB américain de premier trimestre, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Ces dernières données retiendront particulièrement l'attention des investisseurs à un peu plus d'une semaine de la publication des chiffres officiels de l'emploi en mai aux Etats-Unis.Demain, la publication de l'indice des prix PCE - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - pourrait commencer à sortir les marchés de leur torpeur.Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se détend vers 4,27% (-2pts) tandis que le Bund de même échéance évolue vers 2,54% (-1,5 pt).La fin des hostilités au Proche-Orient continue de détourner les investisseurs du dollar. L'euro s'échange désormais contre 1,17$ (+0,7%). A Londres, le Brent reprend 0,3% à 67,8 dollars le baril.

L'or navigue, lui aussi, sans grand relief, tout en parvenant cependant à se maintenir au-dessus de la barre symbolique des 3.300 dollars l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva fait part d'un accord exclusif avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde, pour le marketing et la distribution des trois vaccins commerciaux du groupe français en Allemagne.Trigano a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1 144,2 ME (-0,2%) au 3ème trimestre. Il réalise une performance proche du record établi l'an dernier ( 1 146,2 ME).Enfin, Danone a aussi annoncé hier soir l'acquisition de The Akkermansia Company (TAC), société belge spécialisée dans la biotique, marquant ' une avancée stratégique dans le domaine de la santé intestinale '.

