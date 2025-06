Pré-ouverture Wall Street en hausse, S&P-500 et Nasdaq proches de leurs records

publié le 27/06/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que le fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran continuait de tenir et que des données économiques ont alimenté la perspective de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) assouplir sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.

L'indice Dow Jones a gagné 0,94%, ou 404,41 points, à 43.386,84 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 48,86 points, soit 0,80%, à 6.141,02 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 194,36 points (0,97%) à 20.167,91 points.

Avec leurs gains du jour, les principaux indices de Wall Street devraient enregistrer une hausse hebdomadaire. Le S&P-500 et le Nasdaq se sont rapprochés de leurs records de clôture.

"Il est clair que l'anticipation de baisses des taux en 2025 est l'un des facteurs les plus importants" de la progression des marchés, a commenté Bill Northey, cadre dirigeant de U.S. Bank Wealth Management, dans le Montana. "Trois baisses des taux sont désormais attendues" d'ici la fin de l'année, a-t-il dit.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a prévenu qu'il ne fallait exclure aucune option dans le contexte actuel d'incertitude économique, mais il a toutefois ajouté ne pas anticiper que les droits de douane engendreront des "pressions inflationnistes aussi importantes qu'un grand nombre de personnes ne le craignent".

Pour sa part, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'une baisse des taux à l'automne pourra être envisageable si les droits de douane n'ont pas de réelles répercussions. Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, avait dit mercredi pencher en faveur d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année.

Ces commentaires sont intervenus alors que le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a été auditionné pendant deux jours par des commissions du Congrès, réitérant devant les parlementaires que la Fed optait pour la prudence en attendant de déterminer l'impact des politiques commerciales pour modifier ses taux.

D'après FedWatch de CME, les marchés financiers misent à près de 21% sur l'hypothèse d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet de la Fed. Le scénario que la première baisse des taux de l'année intervienne en septembre est toutefois grandement privilégié (75%).

Un rapport publié dans la journée montre que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est contracté plus qu'attendu au premier trimestre, du fait de dépenses de consommation plus faibles qu'initialement rapporté.

Des données distinctes montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont atteint un pic inédit depuis plusieurs années, suggérant un affaiblissement du marché du travail.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication ont enregistré jeudi le pourcentage de hausse le plus important, tandis que l'immobilier a décliné le plus lourdement.

Côté valeurs, à noter, Micron a perdu 1,0% en dépit de prévisions trimestrielles revues à la hausse la veille au soir.

(Rédigé par Jean Terzian)