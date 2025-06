SEMCO, une pépite française des semi-conducteurs entre en bourse -

(Easybourse.com) Cette opération est proposée jusqu'au 3 juillet 2025

SEMCO conçoit et produit des chucks électrostatiques qui sont des composants essentiels dans le processus de fabrication des semi-conducteurs les plus avancés.



Les équipementiers leaders du secteur des semi-conducteurs (ASML, LAM Research, KLA, ...) ont besoin, pour que leurs machines puissent imprimer avec une extrême précision des circuits électroniques sur les plaquettes de silicium (les wafers), de positionner ces plaquettes sur des supports que l'on appelle des chucks.



Les chucks, seul composant en contact avec le wafer lors des impressions de circuits électroniques, vont permettre une très grande stabilité, la pureté, et le contrôle thermique, et ainsi permettre de réduire à quelques nanomètres la précision de ces circuits et accroître la productivité de ces machines.



Parmi les fabricants mondiaux de chucks, SEMCO se distingue par sa capacité à effectuer des produits sur-mesure, sur des séries limitées, et à adresser les machines les plus performantes du marché en termes de miniaturisation.





Qui est SEMCO ?



Société basée à Montpellier, avec 54 collaborateurs, SEMCO a été reprise e 2016 par ECM Group, un groupe industriel français, basé à Grenoble, spécialisé dans les solutions de traitement thermique et la maîtrise des atmosphères industrielles lors de l'impression des circuits électroniques.



Depuis 2016, elle s'est focalisée sur les chucks et est passée d'un Chiffre d'Affaires de 5,6 M€ à 26,4 M€ en 2024 avec une très forte profitabilité : la marge d'EBIT est de 36,8% et le Résultat Net de 6,943 M€ en 2024.



La production des chucks est faîte à Montpellier avec 2 salles blanches sur un total de 700 m2.





Quel positionnement ?



Le marché des semi-conducteurs est en forte progression et est tiré par les évolutions de l'IA, de l'IOT, de la Défense, de la santé, ou encore de la voiture électrique. Sur ce marché, les équipementiers et fabricants de machines ont besoin de chucks toujours plus performants.



SEMCO se distingue de ses concurrents par sa capacité de personnalisation et d'accompagnement des équipementiers, notamment sur leurs machines les plus performantes. Un travail important de qualification des besoins de chaque client, de prototypage, de qualification technique est mené pour ensuite aboutir au process de production : pour satisfaire aux exigences des semi-conducteurs de nouvelle génération, un chuck électrostatique produit par SEMCO nécessite 150 étapes de traitement, 30 opérations de cuisson chacune de 1 jour, plus de 2000 points de contrôle, et au total 12 semaines de production.



C'est ainsi sur cette très forte personnalisation, ce fort niveau d'exigence, et sa capacité à adresser des petites séries que va se distinguer SEMCO. L'équipementier continuera ensuite à s'approvisionner auprès de SEMCO pour renouveler, sur chaque machine, les chucks qui ont une durée de vie en général de 1 à 2 ans.



100 % du CA 2024 est réalisé à l'international : 10,1% en Europe, 39,5% en Amérique, 50,4% en Asie.





Pourquoi une introduction en bourse ?



Pour Laurent Pelissier, PDG de SEMCO, la cotation en bourse va apporter en premier lieu de la crédibilité, de la stabilité et de la confiance auprès de clients internationaux qui ont besoin d'une très forte visibilité sur leurs fournisseurs stratégiques.



En second lieu, cette augmentation de capital sera accompagnée d'une augmentation de capital de 4 M€ qui va contribuer à la stratégie de développement, en particulier sur la montée en puissance de la production et des investissements sur la technologie, et permettra également d'intensifier les forces commerciales.



Au final cette opération a pour objectif de faire passer le CA à 55 m€ en 2028 tout en gardant une marge d'EBIT à 40% avec 30% minimum de distribution du résultat net.



La souscription est proposée jusqu'au 3 juillet 2025, avec un cours proposé à 15€. Il est possible de souscrire en ligne avec un PEA, PEA PME ETI, ou un Compte-Titres.



Le total de l'opération porte sur 40 m€ avec 4 m€ d'actions nouvelles et 36 m€ de cession d'actions existantes. Plus de 24 m€ ont déjà fait l'objet d'engagements de souscription, notamment d'Amiral Gestion, de CDC Croissance, ou encore de Laurent Pelissier.







Barbier Jean-Baptiste