Un contexte géopolitique porteur
Avec la montée des tensions géopolitiques, les gouvernements européens ont pris conscience d’une réalité stratégique : le soutien américain face aux menaces extérieures n’est plus acquis. Résultat ? Des engagements clairs pour reconstruire une autonomie de défense, avec des investissements historiques à la clé.
Grâce à des initiatives telles que le plan ReArm Europe / Readiness 2030, lancé par la Commission européenne en mars, plus de 1 600 milliards d’euros seront injectés dans la défense européenne sur les dix prochaines années. Et les investisseurs ne s’y trompent pas : après près de 1,9 milliard d’euros collectés en 2024, plus de 5 milliards d’euros ont déjà afflué vers les ETF défense depuis le début de l’année 2025 à fin mai.

Zoom sur l’ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense