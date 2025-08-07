Cap sur la Défense : saisissez l'opportunité avec l'ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
(Easybourse.com) L'investissement lié à la défense est devenu le thème dominant pour les investisseurs concernant les ETF thématiques. Si les flux des investisseurs se sont concentrés sur les expositions liées à la technologie et aux énergies propres en 2021 et 2022 (source BNP), cette année est différente : les flux sont désormais de plus en plus tirés par les expositions liées à la défense. Et l'ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense s'impose comme un véhicule de choix pour profiter pleinement de cette dynamique.
Un contexte géopolitique porteur
Avec la montée des tensions géopolitiques, les gouvernements européens ont pris conscience d’une réalité stratégique : le soutien américain face aux menaces extérieures n’est plus acquis. Résultat ? Des engagements clairs pour reconstruire une autonomie de défense, avec des investissements historiques à la clé.
Grâce à des initiatives telles que le plan ReArm Europe / Readiness 2030, lancé par la Commission européenne en mars, plus de 1 600 milliards d’euros seront injectés dans la défense européenne sur les dix prochaines années. Et les investisseurs ne s’y trompent pas : après près de 1,9 milliard d’euros collectés en 2024, plus de 5 milliards d’euros ont déjà afflué vers les ETF défense depuis le début de l’année 2025 à fin mai.
Zoom sur l’ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
Conçu pour suivre les performances des principales entreprises européennes du secteur, cet ETF repose sur un indice exclusif, le Bloomberg Europe Defense Select, élaboré par Bloomberg Intelligence. Il sélectionne des acteurs stratégiques de l’aérospatial et de la défense, selon la classification BICS (Bloomberg Industry Classification System), tout en intégrant des entreprises clés de la chaîne de valeur, même hors du secteur strictement classifié comme "défense". En tout, cinq sous-secteurs complémentaires sont intégrés pour assurer une couverture pertinente et représentative.
L’objectif : permettre de prendre position sur un secteur en pleine croissance, avec une exposition ciblée, diversifiée et alignée sur les grandes mutations géopolitiques à venir.
AVERTISSEMENT
Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’ETF suivent des fluctuations de marché. Les ETF peuvent présenter un risque de perte en capital.
Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, ni une recommandation personnalisée en vue de la souscription des ETF de la société de gestion BNP Paribas AM. Ni Easybourse ni BNP Paribas AM ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que tout investissement comporte des inconvénients et des avantages qu'il convient d'apprécier en fonction du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur et que, préalablement à tout investissement, et en vue d'éviter un investissement dans un ETF qui ne correspondrait pas à son profil, l'investisseur doit bien prendre connaissance de la documentation légale de l’ETF. Veuillez vous référer au prospectus et au document d’informations clés de l’ETF avant de prendre toute décision finale d’investissement.
L’investissement dans cet ETF peut comporter des risques, parmi lesquels :
Risque lié à la concentration : Certains compartiments peuvent avoir une politique d’investissement visant à investir une partie importante de leurs actifs dans un nombre limité d’émetteurs, d’industries ou de secteurs, ou dans une zone géographique limitée. En étant moins diversifiés, ces compartiments peuvent être plus volatils que les compartiments plus largement diversifiés et peuvent comporter un risque de perte plus important.
Risque lié aux actions : Les risques associés aux investissements en actions (et en titres connexes) comprennent les fluctuations importantes de cours, les informations négatives sur l’émetteur ou le marché et la subordination des actions d’une Société à ses obligations. Ces fluctuations sont en outre souvent intensifiées à court terme. Le risque qu’une ou plusieurs société(s) enregistre(nt) un recul ou ne progresse(nt) pas peut avoir un impact négatif sur la performance de l’ensemble du portefeuille à un moment donné. Il n’y a pas de garantie que les investisseurs voient la valeur s’apprécier. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent tout aussi bien diminuer qu’augmenter et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de départ. Certains compartiments peuvent investir en sociétés faisant l’objet d’une introduction en Bourse (Initial Public Offering). Le risque inhérent aux introductions en Bourse est le risque que la valeur de marché des actions faisant l’objet de l’introduction en Bourse soit soumise à une volatilité élevée en raison de facteurs tels que l’absence d’un marché public antérieur, le caractère nouveau des négociations, le nombre limité d’actions disponibles à la négociation et des informations limitées sur l’émetteur. En outre, un compartiment peut détenir les actions dans le cadre d’une introduction en Bourse pendant une très courte période, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter les dépenses du compartiment. Certains investissements dans le cadre d’introductions en Bourse peuvent avoir un impact immédiat et significatif sur les performances d’un compartiment. Les compartiments investissant en valeurs de croissance peuvent être plus volatils que le marché dans son ensemble et peuvent réagir différemment aux développements économiques, politiques, du marché et spécifiques à l’émetteur. Les valeurs de croissance affichent traditionnellement une volatilité supérieure à celle des autres valeurs, surtout sur des périodes très courtes. De telles valeurs peuvent en outre être plus chères, par rapport à leurs bénéfices, que le marché en général. Par conséquent, les valeurs de croissance peuvent réagir avec une volatilité plus importante aux variations de leur croissance bénéficiaire.
Risque de liquidité : Le risque de liquidité prend deux formes : le risque de liquidité lié aux actifs et le risque de liquidité lié aux passifs. Le risque de liquidité lié aux actifs désigne l’incapacité d’un compartiment à vendre un titre ou une position à son cours coté ou à sa valeur de marché en raison de facteurs tels qu’une variation soudaine de la valeur ou de la solvabilité perçue de la position, ou en raison de conditions générales de marché défavorables. Le risque de liquidité lié aux passifs renvoie à l’incapacité d’un compartiment à satisfaire à une demande de rachat, en raison de l’incapacité du compartiment à vendre des titres ou des positions afin de lever suffisamment de liquidités pour satisfaire à la demande de rachat. Les marchés sur lesquels les titres du compartiment sont négociés peuvent également connaître des conditions défavorables qui peuvent conduire les Bourses à suspendre leurs négociations. La réduction de la liquidité attribuable à ces facteurs peut avoir un impact négatif sur la Valeur nette d’inventaire du compartiment et sur la capacité du compartiment à satisfaire aux demandes de rachat en temps opportun.
Risque lié aux petites capitalisations boursières, aux secteurs spécialisés ou restreints : Les compartiments qui investissent dans les petites capitalisations boursières ou dans des secteurs spécialisés ou soumis à restrictions sont susceptibles d’afficher une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un degré élevé de concentration, d’incertitudes accrues résultant de la moindre quantité d’informations disponibles, de la liquidité plus faible ou d’une plus grande sensibilité aux changements des conditions de marché. Les entreprises de plus petite taille peuvent être dotées d’équipes de direction dont l’expérience est limitée ; ces sociétés peuvent ne pas être en mesure de lever les fonds nécessaires à leur croissance ou développement ; elles peuvent proposer des gammes de produits limitées ou développer ou commercialiser de nouveaux produits ou services pour lesquels il n’existe pas encore de marchés établis, lesquels pourraient ne jamais le devenir. Les entreprises de plus petite taille peuvent être particulièrement affectées par les hausses de taux d’intérêt car elles peuvent avoir plus de difficultés à obtenir des emprunts pour poursuivre ou accroître leurs opérations. Elles peuvent également rencontrer des difficultés à rembourser leurs emprunts à taux variable.
Risque lié à l’écart de suivi : La performance du compartiment peut dévier de la performance réelle de l’indice de référence en raison de facteurs comme entre autres la liquidité des composants de l’indice, les suspensions éventuelles des actions, les limites de volume de négociation décidées par les Bourses, les modifications de l’imposition des plus-values de capital et des dividendes, les incohérences entre les taux d’imposition appliqués au compartiment et à l’indice sur les plus-values de capital et les dividendes, les limites ou restrictions quant à la détention d’actions par des investisseurs étrangers mises en place par des gouvernements, les frais et dépenses, les modifications de l’indice de référence et les inefficacités opérationnelles. Par ailleurs, le compartiment peut ne pas être en mesure d’investir dans certains titres inclus dans l’indice de référence ou de les investir dans les mêmes proportions que celles de l’indice sous-jacent en raison de restrictions légales imposées par des gouvernements, d’un manque de liquidité sur les Bourses ou de toute autre raison. Certains autres facteurs pourraient impacter l’écart de suivi, comme l’application de critères ESG pour les ETF gérés de façon active. L’écart de suivi des compartiments appliquant le swing pricing est déterminé avant de prendre en compte tout mécanisme de swing pricing.
Imen Hazgui (avec une note de BNP Paribas AM)
Publié le 07 Août 2025