Cap sur la Défense : saisissez l'opportunité avec l'ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense

(Easybourse.com) L'investissement lié à la défense est devenu le thème dominant pour les investisseurs concernant les ETF thématiques. Si les flux des investisseurs se sont concentrés sur les expositions liées à la technologie et aux énergies propres en 2021 et 2022 (source BNP), cette année est différente : les flux sont désormais de plus en plus tirés par les expositions liées à la défense. Et l'ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense s'impose comme un véhicule de choix pour profiter pleinement de cette dynamique.

Un contexte géopolitique porteur

Avec la montée des tensions géopolitiques, les gouvernements européens ont pris conscience d’une réalité stratégique : le soutien américain face aux menaces extérieures n’est plus acquis. Résultat ? Des engagements clairs pour reconstruire une autonomie de défense, avec des investissements historiques à la clé.

Grâce à des initiatives telles que le plan ReArm Europe / Readiness 2030, lancé par la Commission européenne en mars, plus de 1 600 milliards d’euros seront injectés dans la défense européenne sur les dix prochaines années. Et les investisseurs ne s’y trompent pas : après près de 1,9 milliard d’euros collectés en 2024, plus de 5 milliards d’euros ont déjà afflué vers les ETF défense depuis le début de l’année 2025 à fin mai.



Zoom sur l’ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense



Conçu pour suivre les performances des principales entreprises européennes du secteur, cet ETF repose sur un



L’objectif : permettre de prendre position sur un secteur en pleine croissance, avec une exposition ciblée, diversifiée et alignée sur les grandes mutations géopolitiques à venir.



Face à cet engouement, BNP Paribas Asset Management propose une solution claire, transparente et accessible : l'ETF BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense (LU3047998896). Conçu pour suivre les performances des principales entreprises européennes du secteur, cet ETF repose sur un indice exclusif, le Bloomberg Europe Defense Select, élaboré par Bloomberg Intelligence. Il sélectionne des acteurs stratégiques de l'aérospatial et de la défense, selon la classification BICS (Bloomberg Industry Classification System), tout en intégrant des entreprises clés de la chaîne de valeur, même hors du secteur strictement classifié comme "défense". En tout, cinq sous-secteurs complémentaires sont intégrés pour assurer une couverture pertinente et représentative.

Imen Hazgui (avec une note de BNP Paribas AM)