Pierre Ernst

Publié le 17 Novembre 2025

Mercredi 12 novembre, LBP AM organisait sa quatrième cérémonie des Trophées de l’innovation qui valorisent et accompagnent des entreprises françaises innovantes. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de ces Trophées ?

Les Trophées sont un miroir fidèle du paysage de l’innovation française.

Comment avez-vous constitué le jury de ces Trophées ?



Nous avons voulu bâtir un jury solide, représentatif et véritablement pluridisciplinaire.

Combien de start-up participent au concours et comment se déroule le processus de sélection ?



Chaque année, un appel à participation est envoyé à près d’un millier de start-up françaises issues de différents secteurs

Comment a évolué le nombre de candidatures au fil des années ?



Nous constatons une participation de plus en plus homogène sur tout le territoire français

Quels sont les critères principaux pris en compte lors de la sélection ?



Nous recherchons des projets qui apportent une véritable valeur ajoutée, une rupture technologique ou une amélioration significative

Comment décririez-vous le palmarès de cette année ?



Le palmarès 2025 se distingue par sa diversité et la qualité exceptionnelle des innovations récompensées.

Existe-t-il un accompagnement pour les lauréats après la remise des prix ?

Il ne s’agit pas seulement de remettre un prix, mais d’inscrire les lauréats dans une dynamique de soutien continu.

