Pierre Ernst
Membre du directoire de LBP AM et président du jury des Trophées de l'Innovation
Trophées de l'Innovation 2025 : le palmarès et les start-up françaises récompensées
Publié le 17 Novembre 2025
Les Trophées de l’Innovation ont été créés en 2022 en partenariat avec Investance Partners, avec une volonté claire : mettre en lumière et soutenir l’univers des Tech françaises dans toute sa diversité. À l’origine, nous voulions illustrer la capacité d’innovation et de transformation déjà très marquée au sein du secteur financier. C’est pour cette raison que la première édition s’est concentrée exclusivement sur les Fintech, un domaine alors en pleine effervescence, porté par l’émergence de solutions technologiques disruptives, de nouveaux modèles économiques et d’acteurs agiles capables de transformer en profondeur les métiers de la finance.
Comment avez-vous constitué le jury de ces Trophées ?
Nous avons voulu bâtir un jury solide, représentatif et véritablement pluridisciplinaire, capable d’évaluer les projets sous différents prismes.
Nous avons donc réuni un panel particulièrement diversifié :CEOs de Tech, investisseurs institutionnels, fonds de venture capital ou dette privée, experts issus du secteur de la santé, ou encore spécialistes de la greentech. Nous avons également souhaité intégrer des représentants des pouvoirs publics, notamment du ministère de l’Économie et du ministère de la Défense, dont l’expertise est essentielle sur des sujets sensibles comme la cybersécurité et plus généralement sur les enjeux de souveraineté.
Combien de start-up participent au concours et comment se déroule le processus de sélection ?
Chaque année, un appel à participation est envoyé à près d’un millier de start-up françaises issues de différents secteurs. Celles qui souhaitent se porter candidates complètent un dossier détaillé, mis à disposition via notre partenaire Investance Partners, sur une période allant de deux à trois mois. Ce processus approfondi permet déjà d’effectuer une première sélection naturelle.
À l’issue de cette phase, une quinzaine de finalistes est retenue et invitée à présenter les projets devant le jury. Cette audition est un moment clé, très exigeant : six minutes de pitch pour convaincre, suivies de six minutes de questions-réponses. Cet exercice permet non seulement d’évaluer la qualité du projet, mais aussi la vision stratégique de l’équipe, sa capacité à répondre aux enjeux identifiés et son aptitude à défendre sa proposition de valeur.
Comment a évolué le nombre de candidatures au fil des années ?
L'événement suscite un intérêt croissant au sein de l’écosystème entrepreneurial, année après année nous observons une hausse des dossiers de candidature. Cela témoigne de la crédibilité acquise par les Trophées, auprès des start-up et des acteurs de l’innovation.
participation de plus en plus homogène sur tout le territoire français, qui illustre la vitalité des écosystèmes régionaux. La créativité entrepreneuriale ne se limite pas aux grands centres urbains ou technologiques. C’est un signal fort : la France innove partout, et il est essentiel que les Trophées reflètent cette diversité géographique, au cœur des territoires.
Quels sont les critères principaux pris en compte lors de la sélection ?
Nous ciblons en priorité des entreprises françaises jeunes, généralement âgées de trois à cinq ans. Elles sont encore en phase de croissance mais ont déjà un socle solide : premières preuves de concept validées, début de traction commerciale, premiers partenariats structurants ou technologies déjà éprouvées.
Nous accordons également une attention particulière à l’impact environnemental et sociétal des innovations. Aujourd’hui, une avancée technologique n’a de sens durable que si elle s’inscrit dans un modèle responsable, respectueux de l’environnement ou contribuant à la transition écologique. De nombreux lauréats proposent ainsi des solutions liées à la biodiversité, à l’efficacité énergétique, à la gestion des ressources ou à l’amélioration de la qualité de vie.
Comment décririez-vous le palmarès de cette année ?
Le palmarès 2025 se distingue par sa diversité et la qualité exceptionnelle des innovations récompensées. Chacune des start-up lauréates apporte une réponse concrète à un enjeu majeur, en combinant technologie de pointe, utilité réelle et impact positif.
Nous avons également distingué molluScan, une start-up née d’une collaboration avec le CNRS, qui met au point un système de bio-surveillance utilisant des mollusques équipés de capteurs. Ces organismes réagissent instantanément aux variations de qualité de l’eau, permettant une détection en temps réel des pollutions. Cette technologie ouvre la voie à de nouveaux outils indispensables pour la prévention des risques environnementaux.
Autre innovation marquante : Vestaclim, une greentech qui transforme les foyers de cheminées des appartements anciens, en systèmes de refroidissement et de purification de l'air . Cette solution, à la fois ingénieuse, économique et peu intrusive, répond à un besoin réel des copropriétés et du parc immobilier français, dans un contexte de réchauffement climatique.
Enfin, Ai for Alpha, spécialisée dans les technologies d’optimisation de portefeuille, propose des outils d’analyse et de gestion basés sur l’intelligence artificielle, destinés aux professionnels de la finance. Ses solutions permettent une gestion plus fine des risques et peuvent aider aux décisions d’investissement ou de construction de l’allocation d’actifs.
Existe-t-il un accompagnement pour les lauréats après la remise des prix ?
Absolument. C’est même un aspect essentiel de la philosophie des Trophées. Il ne s’agit pas seulement de remettre un prix, mais d’inscrire les lauréats dans une dynamique de soutien continu. Nous avons donc mis en place un programme de mentorat impliquant des membres du jury et des experts de notre réseau.
Cet accompagnement est très apprécié car il répond à des besoins concrets des jeunes entreprises : crédibilisation, accélération de leur développement, accès à des partenaires ou investisseurs potentiels. Les Trophées deviennent alors un véritable tremplin vers de nouvelles étapes de croissance.
