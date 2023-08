Au coeur de l'approche d'investissement durable de Carmignac

(Easybourse.com) Carmignac a le plaisir de vous annoncer la publication du rapport 2022 sur sa responsabilité actionnariale. Ci dessous, Lloyd McAllister nous communique l'avant-propos signé par le Président et CIO de Carmignac, Edouard Carmignac.

L’année 2022 a été éprouvante tant pour l'économie mondiale que pour les marchés financiers. Elle a été jalonnée par la guerre menée par la Russie, les tensions géopolitiques croissantes entre l'Orient et l’Occident, la crise énergétique en Europe et l'inflation au niveau mondial. Dans ce contexte, les approches ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ainsi que l'investissement durable de manière générale ont été inévitablement mis à l'épreuve, notamment par un examen plus rigoureux des définitions normatives et une politisation des débats, en particulier aux États-Unis.



Nous restons néanmoins convaincus que notre engagement en faveur des enjeux de durabilité est essentiel pour gérer de manière appropriée les risques et les opportunités d'investissement. Cet engagement s’inscrit également dans le droit-fil de notre volonté d’avoir des impacts positifs sur l'environnement et la société tout entière, dans l'intérêt de nos investisseurs. L’année 2022 a clairement montré qu’il était crucial d'adopter une approche extrêmement rigoureuse pour analyser le profil ESG des entreprises en portefeuille. Pour cela, il faut notamment prendre en compte le changement climatique et la sécurité énergétique dans un contexte marqué par la guerre, s’assurer de la satisfaction des employés, puisqu’il est indispensable de fidéliser les talents en période d'inflation, et appréhender les risques sociaux liés aux chaînes d'approvisionnement alors que les tensions géopolitiques montent entre les États-Unis et la Chine.



Le contexte décrit ci-dessus a certes freiné certaines avancées en matière de développement durable, avec par exemple le recours accru au charbon en Europe, mais il a également encouragé l’instauration de politiques publiques axées sur la durabilité et ayant vocation à favoriser l'intégration des facteurs ESG dans les stratégies des entreprises. Par exemple, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président américain Joe Biden a envoyé un signal fort de l'engagement américain dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, de nouveaux moyens de financement de la croissance durable ont été mis en place, grâce notamment aux progrès de l'Union européenne dans l'élaboration d'une norme européenne pour les obligations vertes (EU GBS) au cours de l'année.



Les sociétés de gestion d'actifs ont dû s'adapter à la réforme instituée par le Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité (SFDR), qui classe les fonds en fonction de leur degré d’intégration ESG (fonds « Article 6, 8 et 9 »), sous la supervision additionnelle des régulateurs nationaux. Cette année encore, plus de 90% des actifs sous gestion éligibles de Carmignac relèvent des Articles 8 (promouvant des caractéristiques environnementales et sociales) et 9 (affichant un objectif d’investissement durable).



Comme nous l'expliquons en détail dans notre rapport, en 2022, nous avons encore renforcé notre approche en matière d’investissement durable et d’engagement actionnarial.



Les normes de transparence sont au cœur de notre démarche. Nous avons créé un simulateur d’investissement durable, un outil pédagogique permettant à nos clients de mieux appréhender l'impact de leurs investissements sur l'environnement et la société. Nous avons également publié notre premier rapport aligné sur les travaux du TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures ou groupe d’experts sur la communication financière liée au climat).



Les mesures que nous prenons dans l'intérêt de nos investisseurs ne s'arrêtent pas aux décisions d'investissement. Nous agissons également en tant qu’actionnaires actifs au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons, une démarche essentielle dans le cadre de notre responsabilité fiduciaire.



En 2022, nous avons dialogué avec 81 entreprises sur des thématiques ESG et exercé activement nos droits de vote en nous opposant au moins une fois à la direction des entreprises lors de 55 % des assemblées d'actionnaires lors desquelles nous avons voté.



Nous avons établi les premières lignes directrices de vote et avons publié notre guide « Attentes ESG de Carmignac » afin d'aider les entreprises en portefeuille (et au-delà), ainsi que nos investisseurs, à mieux appréhender notre approche vis-à-vis de nos trois grandes thématiques ESG sur lesquelles nous concentrons nos efforts : le Climat, l’Émancipation et le Leadership.



Nous avons désormais l’intention de renforcer notre approche de l'investissement durable dès cette année, sous la direction de Lloyd McAllister, notre nouveau responsable de l'Investissement durable.



Il s’agit de la deuxième édition annuelle de notre rapport sur la Responsabilité actionnariale. Je vous invite à le lire pour découvrir les initiatives que nous avons lancées en 2022, qui témoignent de notre conviction inébranlable en faveur de l’investissement durable.





