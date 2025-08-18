L'industrie européenne des ETF franchit un nouveau record de 2760 milliards de dollars

(Easybourse.com) ETFGI, cabinet de recherche et de conseil indépendant reconnu pour son expertise sur les tendances mondiales de l'industrie des ETF, annonce que les actifs de l'industrie européenne des ETF ont atteint un nouveau sommet de 2760 milliards de dollars à la fin juillet. Sur ce seul mois, le secteur a enregistré des afflux nets de 31,18 milliards de dollars, ce qui porte le cumul depuis le début de l'année à un niveau record de 207,28 milliards de dollars, d'après le rapport mensuel "ETFGI July 2025 European ETFs and ETPs industry landscape insights".

Des chiffres clés impressionnants



-21,5 % de croissance depuis janvier : les encours sont passés de 2,27 billions fin 2024 à 2,76 billions fin juillet 2025.



-34 mois consécutifs d’entrées : cela montre une confiance continue des investisseurs.



-Nombre de produits : l’Europe compte 3 324 ETF, représentant 14 049 cotations, proposés par 126 fournisseurs répartis sur 29 bourses dans 24 pays.





Croissance des actifs dans le secteur des ETF en Europe à la fin du mois de juillet





Répartition des investissements en juillet



-ETF actions : +23,65 milliards en juillet, soit 144,3 milliards depuis janvier (contre 89,45 milliards à la même période en 2024).



-ETF obligataires : +3,23 milliards en juillet, avec un total de 35,9 milliards depuis le début de l'année, légèrement en dessous des 36,4 milliards de 2024.



-ETF matières premières : +912 millions en juillet, soit 8 milliards depuis le début de l'année, un retournement complet par rapport aux 4,9 milliards de sorties nettes en 2024.



-ETF actifs : +3,42 milliards en juillet, portant le total depuis le début de l'année à 16,8 milliards, plus du double des 6,7 milliards enregistrés un an plus tôt.



Les produits les plus demandés



-Le Top 20 des ETF a collecté 15,19 milliards en juillet.



-L’



-Le Top 10 des ETP (produits indiciels cotés sur matières premières et autres actifs) a collecté 1,99 milliard.



-L



Résultat : l’industrie européenne des ETF continue de battre des records, portée par l’attrait croissant des investisseurs pour les produits indiciels, qu’ils soient actions, obligations, matières premières ou actifs.



AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Imen Hazgui (avec une note de ETFGI)