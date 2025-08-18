Des chiffres clés impressionnants

-21,5 % de croissance depuis janvier : les encours sont passés de 2,27 billions fin 2024 à 2,76 billions fin juillet 2025.

-34 mois consécutifs d’entrées : cela montre une confiance continue des investisseurs.

-Nombre de produits : l’Europe compte 3 324 ETF, représentant 14 049 cotations, proposés par 126 fournisseurs répartis sur 29 bourses dans 24 pays.