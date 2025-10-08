Pourquoi le rallye du secteur bancaire européen n'est pas terminé ?

(Easybourse.com) Après plus de quinze ans de restructuration à la suite de la grande crise financière ? marqués par le renforcement des fonds propres, le désendettement, la digitalisation et la maîtrise des coûts ?, les banques européennes connaissent aujourd?hui une véritable réhabilitation boursière. Depuis 2022, la remontée des taux d?intérêt, conjuguée à des bilans assainis, a soutenu une progression continue des bénéfices et replacé le secteur au centre du style value en Europe. Deux analyses concordantes soulignent que : 1/le secteur bancaire européen demeure structurellement solide, sous-valorisé et durablement rentable ; 2/il offre encore un potentiel de revalorisation estimé entre +10 % et +20 %, porté par des rendements particulièrement attractifs.

En 2025, les banques européennes s’imposent comme un pilier du style value, grâce à des bilans renforcés, des marges robustes, des risques maîtrisés et une distribution généreuse aux actionnaires.

La revalorisation du secteur apparaît loin d’être achevée :

• Bilans solides et ROE élevés (15–17 %), avec un coût du risque historiquement bas (NPL ~2 %) ;

• Valorisation attractive, autour de 9x les bénéfices 2026, soit une décote de 33–37 % par rapport au marché ;

• Rendement total (dividendes + rachats) de 9–12 %, garantissant un fort attrait pour les investisseurs ;

• Croissance des bénéfices estimée à +8–10 % par an, ouvrant la voie à un rebond potentiel de 10–20 %.

Enfin, la dynamique de consolidation et la diversification des activités (gestion d’actifs, assurance) viennent renforcer la solidité et les perspectives de long terme du secteur bancaire européen.



Pour approfondir, EasyBourse vous invite à découvrir l’intégralité des deux interviews ci-dessous.





David Benamou, Managing Partner / Chief Investment Officer - Directeur des Investissements d'Axiom AI : "Secteur bancaire européen : un potentiel rebond de 10% à 20% supplémentaires"





Pierre Coiffet, Gérant actions au sein de La Financière de l'Echiquier : "Banques européennes : pourquoi la valorisation actuelle du secteur n'est pas trop élevée"



AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs citées sont données uniquement à titre d’exemple.

Ni Easybourse ni aucune des sociétés interviewées ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.



Imen Hazgui