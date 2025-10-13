Ouverture Wall Street ouvre nette hausse, Washington nuance ses propos sur la Chine

publié le 13/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les actifs risqués après le ton plus modéré du président américain Donald Trump qui a apaisé les inquiétudes sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 360,45 points, soit 0,79%, à 45.840,05 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,15% à 6.627,96 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,70%, soit 376,36 points, à 22.580,79 points.

Après avoir menacé vendredi la Chine d'une augmentation massive des droits de douane, le locataire de la Maison blanche a déclaré dimanche sur les réseaux sociaux que les États-Unis ne voulaient pas nuire à Pékin, ce qui a dissipé, au moins momentanément, les craintes d'une reprise de la guerre commerciale entre les deux pays.

Le géant asiatique, qui a défendu ses restrictions sur les exportations de terres rares et d'équipements, s'est lui abstenu d'imposer de nouvelles surtaxes sur les produits américains.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dans une interview accordée lundi à Fox Business que Donald Trump était en bonne voie pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, en Corée du Sud, ce qui marque un nouveau changement de ton par rapport à vendredi, lorsque le président américain a dit qu'il n'avait aucune raison de le rencontrer.

Par ailleurs, les grandes banques américaines doivent publier cette semaine leurs résultats au troisième trimestre, et les investisseurs restent attentifs à l'évolution de la situation au Proche-Orient.

Les résultats du troisième trimestre constitueront un test décisif pour les marchés d'actions, stimulés récemment par les anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis et l'engouement pour l'intelligence artificielle. Ils devraient également fournir de nouveaux indices sur l'état de l'économie américaine, alors que la publication de données officielles importantes continue d'être retardée en raison du "shutdown" de l'administration fédérale, qui dure depuis maintenant 13 jours.

Aux valeurs, Broadcom grimpe de 7,7%, le groupe américain ayant annoncé un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)