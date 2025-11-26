Fermeture CAC 40: un vent d'optimisme tire l'indice au seuil des 8100 points

publié le 26/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,88% à 8096 points, très proche de son plus haut du jour (8099 points), soutenue par Société Générale (+2,1%), L'Oréal (+1,8%) ou encore Schneider Electric (+1,6%).La tendance est également dynamique en Europe (+1,3% pour l'Euro Stoxx 50) et aux Etats-Unis (+0,9% pour le Nasdaq, +0,8% pour le S&P500), alors que se dessine de plus en plus nettement la perspective d'une baisse de taux de la Fed le 10 décembre prochain : le scénario est désormais jugé crédible par près de 83% des traders, indique l'outil FedWatch du CME.

Par ailleurs, les investisseurs sont attentifs aux avancées sur le dossier ukrainien. Des négociations qualifiées de 'sérieuses' par le Kremlin sont en cours sous l'égide des Etats-Unis. Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé 'baromètre de la peur' - repasse sous le seuil des 20 points : il se détend encore de 6% vers 17,5.'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante : un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.

'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO du 'rallye de Noël') qui soutient la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.Les achats sont d'autant plus stratégiques ce mercredi que Wall Street s'apprête à faire un 'pont' de 4 jours pour cause de 'Thanksgiving' (il y aura une demi-séance ce vendredi 28, lequel coïncide avec la fin du mois calendaire).Sur le front des statistiques, le Département du Travail annonce avoir enregistré 216 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 novembre, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé de 220 000 à 222 000.

Toujours outre-Atlantique, le Département du Commerce fait état d'une hausse de 0,5% des commandes de biens durables en septembre 2025 par rapport au mois précédent, après un bond de 3% en août (révisé de +2,9% en estimation initiale).Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 426,9 millions de barils lors de la semaine du 17 novembre, signalant une hausse de 2,8 millions de barils par rapport à la semaine précédente.Dans ce contexte, le Brent recule de 0,4% à 62,4 USD.Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans reste stable à 3,41% pour un Bund de même échéance à 2,683% (+1 pt) et les BTP stagnent à 3,405%.Outre-Atlantique, le 'risk-on' fait un peu d'ombre aux T-Bonds qui se retendent de +1,5 pt sur le '10 ans' à 4,014%, le '30 ans' affiche +0,5 pt à 4,660%.

Sur le Forex, l'euro reprend +0,3% face au billet vert, autour des 1,15 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Dassault Systèmes rapporte avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA 'souverains' à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.Safran annonce l'inauguration à Hyderabad de son plus grand centre mondial de maintenance, réparation et révision (MRO) pour moteurs LEAP, accompagné du lancement de son premier atelier MRO hors de France pour le moteur M88 du Rafale.Solutions30 étend son partenariat stratégique avec Spirii, fournisseur de solutions de plateforme pour la recharge des véhicules électriques, pour accélérer le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique à travers l'Europe.Enfin, Eiffage Energie Systèmes indique avoir réalisé une installation photovoltaïque destinée à l'autoconsommation énergétique de l'usine du groupe Launet Construction, un spécialiste de la fabrication de charpentes métalliques basé dans l'Oise.

