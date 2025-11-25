Pré-ouverture Wall Street portée par les espoirs de baisse de taux et la "tech"

publié le 25/11/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, surtout le Nasdaq, portée par les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis et le retour des investisseurs vers les "poids lourds" du secteur technologique malgré les doutes récents autour de l'intelligence artificielle.

À l'entame d'une semaine raccourcie par le week-end de Thanksgiving, l'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 202,86 points, à 46.448,27 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 102,13 points, soit 1,55% à 6.705,12 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 598,92 points, soit 2,69% à 22.872,005 points.

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à parier sur une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en décembre après les propos jugés accommodants de Christopher Waller, gouverneur influent au sein de la Fed, au regard de la faiblesse, à ses yeux, du marché du travail aux Etats-Unis.

La présidente de l'antenne de la Fed à San Francisco, Mary Daly, a tenu un discours similaire.

Ces déclarations confortent l'impression laissée vendredi par John Williams, président de l'antenne de la Fed à New York, selon lequel la banque centrale américaine pourrait baisser ses taux "à court terme" sans risque sur ses objectifs d'inflation.

Deutsche Bank a aussi alimenté l'appétit pour le risque en prédisant que le S&P-500 pourrait atteindre les 8.000 points fin 2026, soit la projection la plus optimiste parmi les grands courtiers.

Dans un mois de novembre marqué par la crainte d'une bulle autour du secteur de l'intelligence artificielle (IA), de grandes valeurs du secteur technologique ont brillé lundi.

Valeur vedette de l'IA, Nvidia a gagné 2,05% alors que, selon des sources, l'administration de Donald Trump envisage de l'autoriser à vendre ses puces d'intelligence artificielle H200 à la Chine.

Alphabet a pris 6,31%, Tesla 6,82% et Broadcom 11,10%.

Bristol-Myers Squibb a gagné 3,26%. Son concurrent européen Bayer a dévoilé des données positives concernant un médicament anticoagulant en phase finale de développement, ce qui nourrit les espoirs pour son propre traitement expérimental.

Toujours dans le secteur de la santé, certaines compagnies d'assurance maladie ont profité d'informations de presse sur un projet de prolongation pour deux ans des aides prévues par l'Affordable Care Act (ACA), également connu sous le nom d'Obamacare. Centene a pris 4,58% et Oscar Health a bondi de 22,33%.

(Stephen Culp, avec Johann M Cherian, Pranav Kashyap et Shashwat Chauhan à Bangalore, version française Bertrand Boucey)