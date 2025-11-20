Pré-ouverture La "tech" continue d'inquiéter Wall Street malgré Nvidia

publié le 21/11/2025

NEW YORK (Reuters) - L'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels de Nvidia a fait long feu jeudi à Wall Street, où le risque d'une survalorisation des entreprises liées à l'IA (intelligence artificielle) a repris le dessus à mi-séance et tiré les indices vers le bas.

Le Dow Jones a perdu 386,51 points, ou 0,84%, à 45.752,26 points, le S&P 500 a cédé 103,40 points, (-1,56%), à 6.538,76 et le Nasdaq Composite a chuté de 486,18 points (-2,15%), à 22.078,05.

"La situation est OK pour le moment, mais que se passera-t-il dans trois mois quand le marché retiendra son souffle en attendant la publication des trimestiels de Nvidia ? Même si les bénéfices et le flux de trésorerie de Nvidia restent aussi solides qu'un coureur de marathon, il faut prendre en compte certains signaux d'alarme", estime Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

La forte progression en Bourse des valeurs technologiques sur fond de "révolution" IA commence à s'essouffler à mesure que les investisseurs deviennent de plus en plus prudents face à au risque de l'éclatement d'une bulle spéculative.

Malgré les propos du PDG de Nvidia Jensen Huang, qui a nié l'existence d'un tel scénario en parlant d'un "cercle vertueux", les investisseurs s'interrogent toujours sur les perspectives de rendement de la technologie, les dépenses astronomiques du secteur en infrastructures et le recours à l'endettement pour les financer.

"Le fait que les puces pour l'IA se vendent n'atténue en rien les inquiétudes quant au fait que certains de ces hyperscalers [fabricants de centres de données] dépensent beaucoup trop d'argent pour construire l'infrastructure de l'IA", estime Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

Le rapport mensuel sur l'emploi pour septembre a montré une hausse des créations d'emplois plus fortes que prévu mais aussi une hausse du taux de chômage, calculé différemment. Et l'absence de rapport pour le mois d'octobre, pour cause de "shutdown", ne facilite pas l'analyse de la situation économique.

"Nvidia a publié de bons résultats mais les autres questions demeurent : Que se passe-t-il avec l'inflation ? Avec l'emploi ? Que va faire la Fed ? Il y a encore du flou sur les droits de douane", commente Thomas Martin, gérant de portefeuille chez Globalt. "Les gens n'ont pas fini de vendre. Le marché s'ajuste; c'est à ça que ressemble un processud d'ajustement."

Contre la tendance, le géant de la distribution Walmart a grimpé de plus de 6% après avoir relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

======================================================== NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..