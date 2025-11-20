Pré-ouverture Wall Street vue en ordre dispersé, l'Europe recule avec la "tech"

publié le 21/11/2025

par Diana Mandia

(Reuters) -Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, plombées par les inquiétudes sur les valorisations très élevées des valeurs technologiques et les incertitudes entourant la politique monétaire américaine, alors que l'enthousiasme suscité par les résultats de Nvidia la veille s'est rapidement essoufflé. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones mais en baisse de 0,02% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,23% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 7.954,92 points vers 11h52 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,72% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,17%, le FTSEurofirst 300 cède 0,75% et le Stoxx 600 recule de 0,76%.

Le rebond des actions qui a suivi jeudi les prévisions optimistes de Nvidia s'est avéré de courte durée, et les Bourses européennes souffrent à nouveau ce vendredi de l'aversion au risque chez les investisseurs.

La résurgence des craintes d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a déjà affecté les marchés asiatiques plus tôt dans la matinée et se propage à l'Europe, où l'indice Stoxx de la technologie recule de 2,6%. Les investisseurs restent sceptiques face aux dépenses colossales d'un secteur qui les a habitués à des annonces de mégaprojets d'infrastructures, souvent financés par l'endettement, et à des valorisations extrêmes.

L'action Nvidia recule de 1,7% vendredi dans les échanges en avant-Bourse, prolongeant ses pertes après un repli de 3,2% lors de la séance précédente.

"Je préfère que les investisseurs remettent aujourd'hui les choses en question plutôt qu'il y a quelques mois, où tout semblait aller pour le mieux alors que des risques subsistaient sur le marché. Mais nous espérons que cette situation sera temporaire", a déclaré Anthi Tsouvali, analyste chez UBS.

Les valeurs technologiques restent par ailleurs en passe d'enregistrer un afflux record de 75 milliards de dollars cette année, selon une note publiée vendredi par BofA, ce qui témoigne de la demande dans ce secteur malgré les récentes inquiétudes.

Côté macroéconomique, le rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis publié jeudi, correspondant au mois de septembre, a renforcé l'incertitude quant à la décision de la Réserve fédérale (Fed) concernant les taux d'intérêt en décembre.

"En plus d'être un peu périmés, ces rapports ne donnent pas de réponse claire sur l'état du marché du travail, même s'ils restent globalement compatibles avec un marché de l'emploi peu dynamique mais qui ne s'effondre pas", estime Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM. Il note que la hausse du taux de chômage à 4,4% ne reflète pas une baisse de l'emploi, mais plutôt le retour d'un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail.

La géopolitique pèse également ce vendredi, notamment chez les fabricants d'armes européens du Stoxx, qui perdent 2,76% avec les discussions sur un plan de paix pour l'Ukraine proposé par les Etats-Unis.

Les investisseurs analysent par ailleurs la publication des indicateurs d'activité PMI "flash" pour le mois de novembre dans la zone euro, qui montrent que l'activité a continué de croître, soutenue par une forte progression dans le secteur des services qui a compensé la faiblesse de la demande du secteur manufacturier.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le groupe français de jeux vidéo Ubisoft, qui a fait état vendredi de réservations nettes en hausse et dépassant les attentes au deuxième trimestre, mettant un terme à une semaine d'incertitude durant laquelle la cotation de son action a été suspendue, gagne plus de 10%.

Les valeurs bénéficiaires de l'IA, telles que Schneider Electric et Siemens Energy sont dans le rouge, touchées par les doutes concernant le secteur de la technologie, et perdent respectivement 2,15% et 7,9%. Le secteur européen de la défense souffre alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt "pour un travail constructif, honnête et rapide" concernant un plan de paix proposé par les Etats-Unis. A Francfort, les groupes allemands Renk, Hensoldt et Rheinmetall reculent de 5,4% à 8,5% et à Paris, Thales perd 2,50%, accusant un des plus forts replis du CAC 40.

TAUX

L'aversion accrue au risque stimule la demande d'obligations, considérées comme un investissement plus sûr, et fait baisser leurs rendements, qui évoluent à l'inverse des prix. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède 3,5 points de base à 4,0691%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 3,6 points de base à 3,5223%.

La tendance est similaire dans la zone euro, où le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 3,1 points de base à 2,6888%. Le deux ans perd quant à lui 3 points de base à 1,9946%.

CHANGES Le dollar grappille 0,09% face à un panier de devises de référence, dans un contexte d'incertitude sur la décision de la Fed en décembre, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,1517 dollar.

La livre sterling perd 0,11% face au dollar, alors que les investisseurs attendent la présentation du budget la semaine prochaine et que l'indice PMI a montré que la croissance de l'activité du secteur privé a décéléré en novembre.

Le yen est tombé à un plus bas de dix mois face au dollar mais a trouvé un certain soutien après l'annonce par le gouvernement japonais d'un plan de relance économique de 21.300 milliards de yens (135,40 milliards de dollars).

La devise nippone avance de 0,38% face au dollar, à 156,89 yens.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent, prolongeant leur baisse pour la troisième séance consécutive alors que les Etats-Unis font pression pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine susceptible d'accroître l'offre sur le marché mondial.

Le Brent recule de 1,5% à 62,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,81% à 57,93 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Indice de l'Université de novembre 50,5 50,3

Michigan (définitif)

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)