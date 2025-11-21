Ouverture Wall Street ouvre en hausse, les investisseurs revoient leurs paris sur la Fed

publié le 21/11/2025

(Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les investisseurs rééquilibrant leurs paris sur la décision de la Réserve fédérale (Fed) en décembre après les commentaires d'un de ses membres sur une baisse des taux à court terme.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 206,30 points, soit 0,45%, à 45.958,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse 0,47% à 6.569,79 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,54%, soit 119,12 points, à 22.197,16 points.

Les déclarations du président de la Fed de New York sur la politique monétaire américaine ont changé l'humeur des investisseurs vendredi peu avant l'ouverture, alors que les contrats à terme avaient laissé présager plus tôt dans la journée une nouvelle séance dans le rouge sur fond de craintes concernant la technologie.

John Williams, membre votant du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, a déclaré que la banque centrale pouvait encore baisser ses taux d'intérêt "à court terme" sans compromettre son objectif d'inflation, ce qui a renforcé les paris d'une réduction des coûts d'emprunt en décembre.

Selon l'outil CME FedWatch, les traders estiment désormais à plus de 70% la probabilité que la Fed baisse son taux directeur de 25 points de base le mois prochain, contre près de 37% plus tôt dans la journée.

"On s'attend toujours à ce que le cycle de baisse des taux se poursuive, que ce soit en décembre ou au début de l'année prochaine", note John Campbell chez Allspring Global Investments.

Au moins quatre autres responsables de la Fed doivent s'exprimer vendredi, ce qui pourrait encore influencer les indices à la fin d'une semaine marquée par une forte nervosité en raison des craintes renouvelées concernant l'IA.

L'action Nvidia cède 1,70% dans les premiers échanges, après une séance volatile jeudi (-3,2%), au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.

Le Nasdaq a fortement reculé par rapport à son pic d'octobre et devrait connaître une forte baisse en novembre, dans un contexte de scepticisme quant aux perspectives de monétisation de l'IA, aux dépenses circulaires au sein du secteur et à l'augmentation des émissions de dette.

Côte macroéconomique, les investisseurs attendent la publication de l'indice de l'Université de Michigan à 15h00 GMT.

Aux valeurs, Gap prend 6,24%, le fabricant de vêtements ayant dépassé les estimations avec ses résultats du troisième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)