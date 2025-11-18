Fermeture Wall Street termine en baisse avec les craintes sur la "tech"

publié le 18/11/2025

par Caroline Valetkevitch

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que l'inquiétude concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) continue de peser sur les marchés.

L'indice Dow Jones a cédé 1,07%, ou 498,50 points, à 46.091,74 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 55,09 points, soit 0,83% à 6.617,32 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 275,23 points, soit 1,21% à 22.432,846 points.

Les investisseurs attendent notamment la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévus mercredi après la fermeture de Wall Street.

Les doutes entourant l'IA et les investissements massifs corrélés au développement de cette technologie ont fait chuter l'action Nvidia, le géant des puces appliquées pour l'IA étant devenu la valeur référence pour le secteur - ainsi que la première capitalisation boursière mondiale.

"Vous assistez à cette correction massive du sentiment à un moment où les bénéfices dépassent peut-être les attentes, et pourtant, la peur règne sur les marchés", a déclaré Marta Norton, stratège en investissements chez Empower.

Le rapport sur l'emploi du mois de septembre, retardé en raison du "shutdown" de l'administration fédérale, doit être publié jeudi, et aller dans le même sens que les enquêtes menées le mois dernier par plusieurs cabinets privés, qui indiquaient un ralentissement du marché du travail.

Aux valeurs Home Depot a reculé après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit à Bangalore et Chuck Mikolajczak à New York; version française Camille Raynaud)