Fermeture CAC 40: dans la tempête, les investisseurs nerveux à la veille des résultats de Nvidia

publié le 18/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli marqué de 1,86% à 7967 points, plombée par le secteur auto (-4,4% pour Stellantis, -3,8% pour Renault) ou encore par Pernod Ricard (-3,6%).Trente-neuf des quarante valeurs du CAC sont en rouge, seul Euronext se maintient hors de l'eau, à +1,3%.

Le décrochage des cours ne se limite pas à Paris : l'Euro Stoxx 50 lâche 1,9%, Londres recule de 1,4%, le DAX cède 1,8%.Outre-Atlantique, le S&P500 lâche 0,6%, et devance le Dow Jones (-0,9%) et le Nasdaq (-1%).La flambée de +8,5% du 'VIX', qui franchit les 24, valide d'ailleurs un mauvais scénario technique où la volatilité pourrait s'enflammer à tout moment en direction des 30 points, signe de stress maximum.

La nervosité s'accentue sur les marchés la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia, qui donneront sans doute aux marchés la direction à suivre pour les séances et les semaines à venir.Sachant que les indices new-yorkais sont désormais jugés richement valorisés, il va falloir que le géant de l'intelligence artificielle (IA) continue de surprendre tant au niveau de ses ventes que de ses perspectives, afin de soutenir les gains spectaculaires accumulés depuis le mois d'avril.

L'optimisme qui accompagnait le développement de l'IA s'est fragilisé récemment, et le terme de 'bulle', même s'il est souvent accompagné d'un point d'interrogation, fait de plus en plus souvent la une de la presse financière, avec comme comparaison naturelle la bulle de l'Internet qui avait fini par exploser au début des années 2000.Dans une récente note, Enguerrand Artaz, le stratégiste de La Financière de l'Échiquier (LFDE), décrit cependant une réalité 'plus nuancée'.'Les valorisations du secteur technologique, bien qu'élevées, ne présentent pas autant de cas d'exubérance que lors de la bulle Internet ou de la bulle japonaise de 1990', souligne l'analyste.

'À titre de comparaison, Microsoft traite aujourd'hui à 30 fois les bénéfices attendus à un an, alors que ce ratio dépassait les 60 en 1999', rappelle-t-il.Les comptes de Nvidia ne serviront pas seulement à déterminer si les valorisations des géants technologiques sont actuellement justifiées, mais aussi à se faire une opinion sur la santé économique des États-Unis, qui dépendent de plus en plus de l'IA.À ce titre, la reprise de la parution des indicateurs économiques au cours des jours qui viennent constituera un autre vrai test sur les marchés, afin d'évaluer la vigueur de la croissance en cette fin d'année.Sur ce front, les investisseurs scruteront avec attention ce mercredi le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.

Une attention toute particulière sera par ailleurs réservée aux 'minutes' de la Fed, qui paraîtront demain soir, alors que les hauts responsables de la banque centrale ont récemment cherché à tempérer les attentes d'une nouvelle baisse de taux en décembre.En attendant, après deux mois consécutifs de repli, les commandes à l'industrie ont rebondi de 1,4% en août aux États-Unis, conformément aux attentes, portées essentiellement par le dynamisme du secteur des transports, annonce mardi le Département du Commerce.Ce redressement fait suite à un repli de 1,3% de la statistique au mois de juillet, qui avait suivi une chute de 4,8% en juin.Le 'risk-off' redonne de la vigueur aux bons du Trésor qui voient leur rendement se tasser : -2,4 points sur le '10 ans' US à 4,117%, -4 points sur le '2 ans' à 3,57%.

En Europe, le Bund efface -0,5 point à 2,708%, nos OAT affichent +0,8 point à 3,463%, les BTP italiens se tendent de +1,5 point à 3,466%.À Londres, le Brent avance de 0,1%, vers 64,1 USD le baril, l'euro évolue autour des 1,1575 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus fait part de plusieurs commandes : Etihad Airways compte acheter six A330-900, flydubai a signé un protocole d'accord (MoU) pour 150 avions A321neo, tandis que Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le Royaume du Maroc portant sur dix H225M.Par ailleurs, en marge de la présentation de son nouveau plan à moyen terme ACT 2028, Crédit Agricole SA affirme viser un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028, ainsi qu'un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%.À l'occasion de sa feuille de route stratégique 2025-28, Amundi indique viser un BPA supérieur à 7 euros en 2028, 300 MdsEUR de collecte via ses piliers de croissance stratégiques au cours du plan, et un coefficient d'exploitation inférieur à 56% à l'issue du plan.

Société Générale annonce avoir réalisé sa première émission obligataire numérique aux États-Unis sur la blockchain Canton Network, en s'appuyant sur les solutions de tokenisation de Broadridge Financial Solutions.Safran.AI annonce un accord de collaboration avec le Technology Innovation Institute (TII), centre de recherche scientifique avancée basé aux Émirats arabes unis, afin de développer une plateforme de renseignement géospatial fondée sur 'l'Agentic AI'.Enfin, Eutelsat signe la plus forte progression du SBF 120 (+3,3%) après l'annonce d'une levée de fonds totale de 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière.